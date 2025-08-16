Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Karen Reichardt visitó a Javier Milei poco después de ser electo Presidente (@karenreichardt1)

La noticia fue de las más impactantes en la recta final a la conformación de las listas de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Karen Reichardt será candidata a diputada de La Libertad Avanza en la boleta bonaerense que encabezará José Luis Espert. Si bien todavía no está definida su ubicación, y en paralelo al habitual análisis sobre los outsiders y la política, el ojo mediático se posó en la figura de la actriz, cuyo nombre hasta el viernes transitaba por la colectora de la primera plana del espectáculo.

Muy lejos en el tiempo había quedado su irrupción como sex symbol a comienzos de los 90, y su participación en los programas de televisión más populares de la época. Un perfil que fue aplacando con el paso del tiempo y encontró en la conducción una manera de equilibrar sus mundos. La mamá de Juan Cruz y Martina se especializó como defensora de los animales y ahora asoma como potencial legisladora en la provincia más importante del país.

La carrera artística de Karen Reichardt comenzó hacia finales de los años 80 y fue producto de la casualidad. Una amiga le insistió para que la acompañara a NotiDormi, el programa conducido por Raúl Portal en lo que entonces era ATC. El ciclo fue un éxito en el terreno entonces virgen de la televisión de aire de medianoche y los viernes ofrecía una tribuna amplia abierta al público. Allí estaba Karen, cuando el ojo clínico del conductor le hizo una invitación que le cambió la vida. Así lo explicó ella en un mensaje que publicó luego de la muerte de Portal.

Con Horacio Fontova en Peor es Nada

“De golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente. Ahí comencé, fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos". Posteriormente, integró un ciclo de verano bajo la conducción de Gastón Portal y ganó visibilidad en la escena del espectáculo, en una época donde el concepto de “cola less” definía una parte de la estética televisiva.

Su popularidad fue meteórica y se convirtió en un símbolo del humor picaresco de los primeros 90. Se lució con Jorge Guinzburg y Horacio Fontova en el emblemático ciclo Peor es nada, compartiendo elenco con otras vedettes como Marixa Balli y María Fernanda Callejón. Allí desarrolló un estilo desenfadado y fue convocada para una producción fotográfica en la revista Playboy Argentina en 1992, donde compartió portada con Callejón. La fórmula de rubia y la morocha conformó una de las portadas más recordadas de la revista del conejito.

Ese año también se incorporó al elenco de Brigada Cola, junto a figuras como Emilio Disi, Guillermo Francella y Gino Renni en Telefe. La visibilidad la llevó al cine y participó de Tachero nocturno(1993) y Pasión de multitudes(1995), aunque de un momento a otro dejó de frecuentar esos espacios. Luego explicaría por qué.

María Fernanda Callejón y Karen Reichardt en la emblemática tapa de Playboy

La actriz también tuvo experiencia como conductora y panelista en televisión. El giro en su carrera llegó después de la maternidad, con las llegadas de, cuando optó por roles asociados a la conducción y el periodismo deportivo. Se destacó en el programa Fanáticas, que se mantuvo siete años al aire y recibió una nominación al Martín Fierro.

Karen ideó y condujo un programa en el que pudo combinar su pasión por el espectáculo con la que le contagió su padre por River Plate. Así, lideró un panel con un aire a polémica en el fútbol en el que debatía y se chicaneaba con Marcela Pacheco (Boca), Débora D’Amato (Independiente), Josefina Pouso (Racing) y María Rita Figueira (San Lorenzo). “Qué difícil era hacer entender a los periodistas deportivos de renombre que la mujer empezaba a tener voz en el ambiente del futbol. Qué distinto hubiera sido con redes”, escribió hace poco a modo de recordatorio y destacando su carácter de pionera.

Al frente de Fanáticas, su gran orgullo en televisión

A lo largo de su trayectoria, Reichardt evitó los conflictos mediáticos y orientó sus proyectos a nuevos perfiles profesionales, aun cuando aportó su testimonio en casos de denuncias dentro del ambiente artístico, como la que realizó sobre el comportamiento de Tristán durante la filmación de Tachero Nocturno y en el entorno teatral. En 2018 visitó Intrusos y relató situaciones que vivió siendo joven y su decisión de apartarse del ambiente picaresco para buscar bienestar personal y profesional.

Es que si bien Fanáticas tuvo una suerte de versión teatral con Fanáticas del escándalo en Carlos Paz,donde volvió a compartir escenario con Marixa Balli, fue el trampolín para dejar atrás la picaresca y especializarse formatos de panel. El deporte siempre estuvo presente en su agenda, con rutinas de entrenamiento y alimentación, y luego profundizó su activismo como defensora de la protección animal, con la que ocupa actualmente un espacio en televisión.

Con Tristán trabajó en Tachero Nocturno. Luego denunció haber sufrido malos tratos del actor, a quien finalmente perdonó

El proyecto más reciente fue la conducción de Amores Perros, primero en América TV y luego en la Televisión Pública -el mismo espacio en el que saltó a la fama hace más de 35 años- donde el objetivo del ciclo se centró en la concientización sobre la adopción responsable y el bienestar de las mascotas. Fuera de la pantalla, promovió una marca de ropa para perros y sostuvo en redes sociales mensajes enfocados en la causa animal.

En cuanto a la vida política, hasta conocerse su participación en la boleta de La Libertad Avanza, su única manifestación pública se vinculaba a los actos eleccionarios. Reichardt ejerció la presidencia de mesa en sucesivas elecciones y siempre destacó la importancia del proceso cívico. Desde el triunfo de Milei en diciembre de 2023, destacó su apoyo al economista, a quien visitó semanas después de asumir la presidencia. “Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato, un ser extraordinario. Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”.

Fanática de River, acá en una foto con el actual técnico del Millonario, Marcelo Gallardo

Al cumplirse un año de su mandato, ratificó sus palabras con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza y con alguna noticia que favorece al crecimiento de cambio real y de fondo de nuestra amada Argentina”. Y también le expresó su gratitud: “Gracias Presidente por trabajar todos los días, para que vuelvan los que se fueron y se queden los que están. Vamos Argentina por 2025″. El destino quiso que promediando el año, ella se integre a las filas que representa el primer mandatario.

Desde que trascendió su lugar en la lista violeta, en su feed de Instagram los animales y River Plate se entremezclaron con la campaña electoral. Un mensaje dirigido al electorado bonaerense, apela a “Bonaerenses despierten” y respalda a las figuras de LLA. Luego compartió una publicación de una página partidaria en la que se proponía “Vamos a pintar la tercera sección de violeta”, con un león empuñando un pincel.

Karen Reichardt ofició de presidenta de mesa en varias elecciones

Así, de un día para el otro, pero como resultado de un proceso, el nombre de Karen Reichardt volvió a estar en boca de todos. Ahora, la retrospectiva lleva al pasado 21 de mayo, día de su cumpleaños número 57, cuando compartió con sus seguidores una imagen de su niñez y una reflexión sobre el camino recorrido: “Quiero decirle a aquella nena que fui, que cumplirá sueños, tendrá alegrías y decepciones, conocerá el amor más profundo y que se va a arrepentir de pocas cosas. Cosechará su siembra. Gracias Dios por este cumpleaños con salud”. Un resumen de su vida que hoy empieza a escribir un nuevo capítulo.