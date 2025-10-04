Tiembla el imperio de Camioneros: despidos, una denuncia judicial y la charla secreta entre Hugo Moyano y su hijo Pablo

Hugo Moyano y su hijo Pablo, en una pelea casi interminable que se va agravando

Hace una semana, Hugo Moyano y su hijo Pablo hablaron dos horas a solas en un lugar que no era el mejor para ese encuentro cara a cara (que no tenían desde el 9 de julio), pero fue el único posible: una sala de sepelios de la calle Tacuarí al 400 donde velaron a Olga Beatriz Mariani, ex esposa del líder de Camioneros y madre de Pablo, Karina, Paola y Emiliano Moyano.

¿Le habrá anticipado el papá a su hijo mayor lo que iba a hacer en las siguientes horas? Lo que hizo ya es público y causó conmoción en el ámbito sindical, político y empresarial: Hugo Moyano echó del gremio a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente, aunque nunca pudo confirmarse su nombre.

Las versiones eran inquietantes: adentro de Camioneros hablaban del despido del número 3 de la estructura gremial, Marcelo “Feúcho” Aparicio, o de Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes del sindicato.

Hugo Moyano y Octavio Argüello

El rumor era explosivo: Aparicio es un hombre clave del poder de Camioneros, con fama de haber estado alineado con Pablo Moyano, pero a quien, en la práctica, el jefe sindical le tiene tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del último reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

La imagen de Borda, por su parte, se hizo célebre en enero de 2023 cuando, como fuerza de choque de Pablo Moyano, entró con actitud intimidatoria al centro de distribución de un supermercado para “fiscalizar” el cumplimiento del plan Precios Justos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Es el mismo que quedó en el centro de la atención el 21 de septiembre de 2023 tras liderar el ingreso violento de 45 integrantes del sindicato a la empresa Milo, ubicada en Avellaneda, donde agredieron al propietario y dejaron heridas a 6 personas.

Marcelo "Feúcho" Aparicio, dirigente clave del Sindicato de Camioneros

El ataque fue captado por las cámaras de seguridad y la jueza de garantías de Avellaneda Estela Carmen Mollo solicitó su detención, pero la investigación judicial se estancó después de que no fue encontrado en el allanamiento a su domicilio ya que había salido poco antes a una supuesta reunión sindical en Tandil. Pese a las pruebas, la causa no registró avances y la magistrada dejó de impulsar el expediente.

Además, en 2021, “Chucky” Borda estuvo piloteando junto a Pablo Moyano el bloqueo al centro de distribución de Mercado Libre en el Mercado Central, en La Matanza, para reclamar por el encuadramiento de 1.200 trabajadores afiliados a la Unión de Carga y Descarga que lidera el barrionuevista Daniel Vila.

Sin embargo, pese a las versiones insistentes, Aparicio y Borda no fueron separados de sus cargos, según confirmaron a Infobae tres fuentes distintas, aunque una de ellas hizo una aclaración: “Por ahora”.

Pablo Moyano y Oscar "Chucky" Borda, su soldado leal en el Sindicato de Camioneros

En medio del hermetismo y de la incertidumbre, trascendió que los desplazamientos que sí se concretaron estuvieron vinculados con una denuncia judicial sobre un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

La denuncia la hizo Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, y apuntaría a dirigentes propios y al gerente del hotel por una supuesta estafa que podría superar los 10 millones de dólares, según consignó el diario La Nación.

“Es muy rara esa causa porque el hotel trabajaba a pérdida y era imposible desviar fondos sin que estallara el escándalo mucho antes”, dijo un allegado al mundo camionero que no cuenta todo lo que sabe.

“Además -continuó-, ¿por qué expulsar de sus cargos a dirigentes si aún está en desarrollo la investigación judicial y no se sabe si son culpables".

Claudio Balazic, uno de los dirigentes que fueron echados del Sindicato de Camioneros

Hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a algunos “soldados” de Pablo como Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor del díscolo hijo, que actualmente está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

¿Se enteró Hugo de que los “pablistas” estaban planificando (y financiando) el “operativo retorno” al gremio del Moyano más duro? Es una versión incomprobable que circuló de manera veloz en esas horas en que la “razzia camionera” estaba a pleno.

Algunos aliados de Hugo Moyano deslizaron que la furia del líder sindical fue alentada por su esposa, Liliana Zulet, ante algunas señales “preocupantes” que siguieron al éxito futbolístico que logró Pablo: que Deportivo Camioneros ascendiera a la Primera B Metropolitana. Que se trató, en realidad, del segundo ascenso de categoría conseguido en 8 meses.

El hotel del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata

Para los malpensados del mundo sindical, un factor clave para los repentinos logros del club fue el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reconciliado con Pablo Moyano tras la pelea político-sindical-familiar de la que participó también el líder de Camioneros, su ex suegro, con el que aún sigue peleado.

¿Sospecha Zulet que “Chiqui” inclinó la cancha en favor de Deportivo Camioneros para tratar de perjudicarlo a su esposo? Lo cierto es que la mujer de Hugo Moyano, según aliados del líder sindical, imagina que Pablo quiere mostrar una “gestión exitosa” en el fútbol para jaquear el liderazgo de su padre en el gremio. Otra versión incomprobable que también circuló profusamente en las últimas horas.

Hasta el momento, Aparicio y Borda se mantienen en sus puestos. “Feúcho” tiene un papel clave y logró surfear la pelea entre Hugo y Pablo sin tomar partido por ninguno, aunque aseguran que va menos a su oficina porque tiene problemas de salud.

Hugo Moyano, con sus hijos Facundo, Hugo y Jerónimo

Su última aparición fue el 11 de septiembre pasado, cuando Camioneros firmó la paritaria más alineada con el Gobierno (3,3% en tres tramos que rige durante 6 meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026). En los pasillos de la Secretaría de Trabajo hay quienes vieron cómo Aparicio, molesto, no disimulaba sus quejas contra el aumento salarial “a la baja” impulsado por su jefe máximo, que monitoreaba todo a distancia. Nunca había sucedido algo semejante.

Para algunos de sus colegas, Hugo Moyano está encaminado a promover a Octavio Argüello como su eventual heredero en Camioneros. Quiere que siga en el triunvirato de la CGT y dio claras señales hacia adentro del gremio de que tiene toda su confianza. ¿Los desplazamientos de dirigentes responden al objetivo de allanar el terreno para la sucesión?

Por ahora, Pablo se mantiene recluido en el fútbol y Hugo, además de encumbrar a Argüello, privilegia a otros de sus hijos como “Huguito”, el abogado, a quien le consiguió una candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre, y a Jerónimo, el menor de la familia, a quien prepara para que pueda ascender en el escalafón sindical.

Hugo y Pablo Moyano, en el fugaz reencuentro público que tuvieron el 9 de julio pasado

Este favoritismo debe enfurecer a Pablo, que todavía dialoga con “Huguito”, pero tiene bloqueado en su teléfono a Jerónimo (no le habla porque se lleva mal con Zulet, su mamá) y a Facundo, el otro hermano que también fue un protegido de Hugo y se animó a criticar su cercanía con el kirchnerismo.

Aunque en el sindicato hay miedo de hablar, la interna no se apaga y, peor aún, se incrementa con los despidos y la sensación de que comenzó una “caza de brujas” contra allegados a Pablo. Para los conocedores de la “patria camionera”, son signos del declive del liderazgo todopoderoso de Moyano, que nunca necesitó disciplinar de esta forma a su tropa.

Hay un dato de la intimidad que simboliza lo que pasa entre papá e hijo en Camioneros. Cuando todos los días se mira en el espejo, Pablo ve invariablemente el rostro de Hugo: tiene su imagen tatuada en el pecho. Imposible de borrar. Como la feroz pelea familiar.