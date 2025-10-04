Milei mantiene firme su respaldo a Espert, luego de una semana de incertidumbre económica y política

El mandatario nacional busca mayor poder político (Luis ROBAYO / AFP)

Una vez más, el presidente Javier Milei enfrentó una semana de tensiones e incertidumbre tanto en el plano económico como político a menos de un mes de las próximas elecciones nacionales, que culminó con un respaldo a la candidatura de José Luis Espert, cuestionado por sospechas de vínculo con el narcotráfico, luego de una nueva reunión en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en búsqueda de mayor gobernabilidad.

En una jornada frenética, poco después de recibir al líder del PRO en la residencia oficial, el mandatario convocó a quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en medio de especulaciones de que se bajaba su candidatura. Sin embargo, todo quedó igual: “No me bajó nada”, publicó el economista en sus redes sociales. Y el mensaje fue replicado por Javier Milei. Apoyo total.

Para llegar a eso, hubo un largo mano a mano entre ambos dirigentes. La presión interna para que el Presidente tomara la decisión de pedirle la renuncia a Espert crecía -y crece- cada vez más. Pareciera ser el único aspecto en el que, en este particular momento, coinciden el sector de Karina Milei y Santiago Caputo.

En la misma línea se encuentra el PRO. De hecho, hay trascendidos de que Mauricio Macri, en la reunión de Olivos -la segunda en una semana- le habló del tema y lo comparó con el caso de Fernando Niembro en 2015. Cristian Ritondo y Diego Santilli, dos de los interlocutores con La Libertad Avanza, coinciden.

La respuesta de Espert a Feinmann ratificando su candidatura

En los últimos días, “El Profe” quedó en el ojo de la tormenta por los vínculos que tuvo años atrás con Fred Machado, un empresario investigado por la Justicia como presunto narcotraficante.

Si bien en un principio la Casa Rosada salió a respaldar a su candidato en la provincia de Buenos Aires y en el círculo íntimo de Milei aseguraban que “no hay preocupación por las acusaciones”, hubo un instante en el que se analizó su apartamiento de la campaña.

De hecho, según pudo saber Infobae, algunas autoridades del partido ya habían consultado ante la Justicia Electoral los plazos que tenían para solicitar la reimpresión de las boletas y quitar la foto y nombre de Espert de las mismas, aunque finalmente no se prosiguió con ese trámite.

El jueves por la noche, el diputado compartió en las redes sociales un video en el que aseguró que Machado “fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019″ y que los 200 mil dólares que recibió de él fue en concepto de anticipo por un “asesoramiento sobre distintos proyectos que tenía” una de sus empresas mineras.

Previamente, había visitado en la Casa Rosada al asesor presidencial, Santiago Caputo, que está a cargo de la comunicación oficial y a lo largo de la jornada también tuvo reuniones de trabajo con su grupo de colaboradores en el armado de discursos.

Espert resiste con su candidatura (Juan Mabromata / AFP)

La grabación fue difundida también por el Presidente, quien comentó: “El profe desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y, como todo ladrón, creen a otros de su misma condición. Fin”.

En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni volvió a señalar una intencionalidad política detrás de este caso, pero aseguró que “es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”.

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, afirmó.

El próximo martes, Milei volvería a mostrarse públicamente con su candidato durante una recorrida por San Isidro que iba a realizarse originalmente este sábado, pero que fue postergada.

A pesar del anuncio de los Estados Unidos de una ayuda financiera que llegaría luego de los comicios del 26 de octubre, en los últimos días el precio del dólar registró alzas consecutivas hasta que recién el jueves se estabilizó el tipo de cambio.

Ante esta situación, las autoridades endurecieron los controles sobre el sistema de compra y venta de la divisa en plataformas digitales, bancos y agencias habilitadas.

“Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central, entre las que no se incluye a billeteras y las Alycs (Agente de Liquidación y Compensación)”, explicó a respecto Santiago Bausili, titular del BCRA.

El banco central endureció controles para la venta de dólares (REUTERS/Agustin Marcarian)

En paralelo, a comienzos de la semana se conoció que Milei tuvo un primer encuentro con Macri en Olivos el domingo pasado, del que también participó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Fue la confirmación de que ambos retomaron el diálogo luego de un primer mensaje que el libertario le envió al referente del PRO cuando todavía se encontraba en Nueva York y todo sucede en medio de las especulaciones por una posible apertura de la gestión a dirigentes de otros partidos.

El propio Presidente reconoció en una entrevista que, en principio, estará forzado en diciembre a cambiar a dos de sus ministros, de Seguridad y de Defensa, ya que Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, son candidatos en estas elecciones y tienen grandes chances de conseguir sus bancas en el Congreso.

Sin embargo, un dato que el mandatario dejó en una entrevista televisiva es que, en este contexto que se dará a fin de año, tiene pensado también reemplazar a otros funcionarios de diferentes áreas para mantener “el equilibrio” y la buena sintonía en su equipo.

Fue en ese marco que Milei volvió a recibir Macri en la Quinta de Olivos el viernes por la tarde, durante varias horas y acompañado nuevamente -y únicamente- por el jefe de Gabinete.

Segunda visita de Macri a Milei en Olivos (RS Fotos)

Las negociaciones entre los dos líderes políticos, en búsqueda de mayor gobernabilidad para avanzar con reformas como la laboral y la tributaria, se mantienen en un estricto hermetismo.

De hecho, ni siquiera los dirigentes más importantes del PRO sabían en profundidad qué fue lo que se conversó en esas dos reuniones y, a diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades, hasta el momento el ex mandatario no organizó ningún zoom ni encuentro presencial para poner al tanto a su tropa de lo que estaba discutiendo.

“Mauricio es así, o nos llama mil veces en un mismo día para coordinar las cosas o no te habla durante días. Todavía no sabemos absolutamente nada”, comentó a este medio una de las figuras importantes de ese espacio.

Mientras se afianzaba el acercamiento entre el oficialismo y el macrismo, en el Senado el Gobierno volvió a sufrir una dura derrota cuando el kirchnerismo y otros bloques minoritarios consiguieron insistir con las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Además, tan solo 24 horas después, la oposición convocó a una sesión en Diputados para tratar la reforma del régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -una herramienta que Milei suele utilizar para poder implementar con rapidez sus medidas-, pedir la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y solicitar la interpelación a Francos, con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura.

Mientras tanto, también con el objetivo de obtener mayor respaldo político, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Volviendo al plano económico, mientras tanto, el ministro Luis “Toto” Caputo viajaba este mismo sábado a Washington para conversar con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. En el mercado, al cierre de esta semana, los bonos soberanos en dólares promediaron una mejora de 3,4 por ciento.