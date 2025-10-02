Política

Hugo Moyano echó a 4 dirigentes del Sindicato de Camioneros en medio de inquietantes versiones

A los dos desplazados a principios de semana se sumaron otros dos. Se habla de irregularidades en el manejo de fondos de un hotel. La influencia de Octavio Argüello y el papel de Pablo Moyano, como telón de fondo

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Hugo Moyano, líder del Sindicato
Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros; a la derecha, su hijo Jerónimo

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sigue tomando medidas drásticas: ya echó a dos dirigentes de su comisión directiva y ahora desplazó a otros dos, en medio de inquietantes versiones sobre supuestos manejos irregulares de fondos del gremio.

A comienzos de esta semana, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

No están claros los motivos de esta decisión porque hay mucho hermetismo, pero trascendió que los despidos estarían vinculados con una denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

Claudio Balazic, uno de los
Claudio Balazic, uno de los dirigentes que fueron echados del Sindicato de Camioneros

La investigación judicial, según el diario La Nación, se inició el 12 de septiembre a partir de una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna.

Dicen que el administrador del hotel fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados.

Simultáneamente, Camioneros comunicó el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”.

Hugo Moyano, con su hijo
Hugo Moyano, con su hijo Jerónimo y Octavio Argüello

Inicialmente circularon rumores de que los traumáticos cambios obedecían al encumbramiento de Octavio Argüello en el sindicato (¿se encamina a ser el heredero elegido por el líder de 81 años?), para lo cual había que apartar a algunos integrantes del secretariado más cercanos a Pablo Moyano o sospechados de proveerle de fondos del gremio para su gestión en el club Deportivo Camioneros.

Incluso se comentaba que la verdadera inspiradora de los despidos fue la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada a muerte con el hijo mayor de su marido, quería borrar de la grilla sindical a quienes habrían permitido que el club presidido por Pablo se convirtiera en “una vidriera de una buena gestión”: el sábado pasado, Deportivo Camioneros obtuvo el campeonato de fútbol en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana.

Las versiones en danza responden a la feroz interna que desató en Camioneros desde fines de 2021, cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

Hugo Moyano y su esposa
Hugo Moyano y su esposa Liliana Zulet en la platea de Independiente

Por eso Hugo Moyano desplazó a Pablo de la secretaría adjunta de la Federación de Trabajadores Camioneros en diciembre de 2021 y designó en su lugar a Jorge Taboada, de Chubut. El díscolo hijo retuvo la secretaría adjunta del sindicato de Capital y Buenos Aires, pero el enfrentamiento con su papá hizo que dejara de ir a su oficina y se dedicara a pleno a la presidencia del club Deportivo Camioneros.

El líder del sindicato, por su parte, reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando en Camioneros a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

En el Comité Central Confederal de la CGT, realizado el 18 de septiembre pasado, Hugo Moyano le dedicó una áspera frase a Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en alusión a Argüello).

Pablo Moyano, peleado por su
Pablo Moyano, peleado por su padre y recluido en el fútbol

A algunos les pareció un mensaje hacia la interna del sindicato, donde el jefe gremial promovió a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

Hoy, Hugo Moyano afronta el duro desafío de recomponer su liderazgo, desarticular a los sectores que pugnan por el regreso de Pablo y, ahora, dejar a salvo su propia figura del eventual escándalo que desataría la causa judicial en Mar del Plata.

Temas Relacionados

Hugo MoyanoSindicato de CamionerosOctavio ArgüelloPablo MoyanoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

La ministra de Seguridad opinió sobre las primeras declaraciones del candidato a diputado respecto de la denuncia que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico

Patricia Bullrich exigió que Espert

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

Los comicios del 26 de octubre definirán la composición de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y tres en el Senado Nacional correspondiente a esta provincia. Quiénes se presentan

Elecciones 2025: así será la

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

La Cámara alta debate las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Pero se espera que el Gobierno no pueda sostenerlas, ante la expectativa opositora de alzarse con una nueva victoria legislativa

Senado, en vivo: el debate

Una delegación argentina participó del Congreso Internacional “Raising Hope” en Roma con el papa León XIV

El encuentro, organizado por el Movimiento Laudato Si’, reunió a líderes internacionales y contó con la presencia de jueces federales argentinos, quienes le entregaron una bandera nacional a Arnold Schwarzenegger

Una delegación argentina participó del

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La provincia deberá elegir este 26 de octubre un total de 9 diputados nacionales, y competirán un total de 16 listas

Elecciones 2025: así será la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno simplificó otro trámite

El Gobierno simplificó otro trámite para facilitar la importación de autos

La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre

El FMI le pidió al Gobierno que construya un amplio apoyo político para realizar reformas y aumentar las reservas

Receta de salsa bechamel, rápida y fácil

Juicio por el crimen de Bastián: la acusación pidió penas de 35 a 25 años de prisión para el ex policía

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos confirmó que le

Estados Unidos confirmó que le negó visas a funcionarios del régimen cubano por razones de seguridad nacional

Desapareció el opositor y excandidato presidencia de Bielorrusia, Mikalai Statkevich

Un exministro de Jeanine Añez anuncia su retorno a Bolivia luego de casi tres años fuera del país

La familia del cartero más famoso del arte se reúne en el museo Van Gogh

Trading en Forex: lo que necesita saber para operar divisas

TELESHOW
Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Ángel De Brito contó cuál era su profesión antes de LAM: “Por eso mi paciencia”

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”