Hugo Moyano echó a 4 dirigentes del Sindicato de Camioneros en medio de inquietantes versiones

Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros; a la derecha, su hijo Jerónimo

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sigue tomando medidas drásticas: ya echó a dos dirigentes de su comisión directiva y ahora desplazó a otros dos, en medio de inquietantes versiones sobre supuestos manejos irregulares de fondos del gremio.

A comienzos de esta semana, el jefe sindical alejó de sus puestos al secretario Administrativo de Camioneros, Claudio Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Villegas, y luego apartó al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente.

No están claros los motivos de esta decisión porque hay mucho hermetismo, pero trascendió que los despidos estarían vinculados con una denuncia judicial que investiga un presunto fraude en el hotel 15 de Diciembre que el gremio tiene en Mar del Plata.

Claudio Balazic, uno de los dirigentes que fueron echados del Sindicato de Camioneros

La investigación judicial, según el diario La Nación, se inició el 12 de septiembre a partir de una denuncia presentada en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna.

Dicen que el administrador del hotel fue expulsado del sindicato y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados.

Simultáneamente, Camioneros comunicó el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”.

Hugo Moyano, con su hijo Jerónimo y Octavio Argüello

Inicialmente circularon rumores de que los traumáticos cambios obedecían al encumbramiento de Octavio Argüello en el sindicato (¿se encamina a ser el heredero elegido por el líder de 81 años?), para lo cual había que apartar a algunos integrantes del secretariado más cercanos a Pablo Moyano o sospechados de proveerle de fondos del gremio para su gestión en el club Deportivo Camioneros.

Incluso se comentaba que la verdadera inspiradora de los despidos fue la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien, enemistada a muerte con el hijo mayor de su marido, quería borrar de la grilla sindical a quienes habrían permitido que el club presidido por Pablo se convirtiera en “una vidriera de una buena gestión”: el sábado pasado, Deportivo Camioneros obtuvo el campeonato de fútbol en la Primera C y de esa forma ascendió a la Primera B Metropolitana.

Las versiones en danza responden a la feroz interna que desató en Camioneros desde fines de 2021, cuando Pablo Moyano le recriminó a Hugo el papel de su esposa, Liliana Zulet, en la profunda crisis financiera de la obra social camionera en su condición de dueña de la empresa IARAI, que se encarga de su gerenciamiento.

Hugo Moyano y su esposa Liliana Zulet en la platea de Independiente

Por eso Hugo Moyano desplazó a Pablo de la secretaría adjunta de la Federación de Trabajadores Camioneros en diciembre de 2021 y designó en su lugar a Jorge Taboada, de Chubut. El díscolo hijo retuvo la secretaría adjunta del sindicato de Capital y Buenos Aires, pero el enfrentamiento con su papá hizo que dejara de ir a su oficina y se dedicara a pleno a la presidencia del club Deportivo Camioneros.

El líder del sindicato, por su parte, reemplazó a su hijo en la CGT con un dirigente de confianza como Argüello y él mismo se sumó a la mesa chica cegetista, mientras fue apartando en Camioneros a dirigentes de distintas ramas que respondían a su hijo.

En el Comité Central Confederal de la CGT, realizado el 18 de septiembre pasado, Hugo Moyano le dedicó una áspera frase a Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en alusión a Argüello).

Pablo Moyano, peleado por su padre y recluido en el fútbol

A algunos les pareció un mensaje hacia la interna del sindicato, donde el jefe gremial promovió a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

Hoy, Hugo Moyano afronta el duro desafío de recomponer su liderazgo, desarticular a los sectores que pugnan por el regreso de Pablo y, ahora, dejar a salvo su propia figura del eventual escándalo que desataría la causa judicial en Mar del Plata.