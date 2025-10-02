Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

Los comicios del 26 de octubre definirán la composición de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y tres en el Senado Nacional correspondiente a esta provincia. Quiénes se presentan

Guardar
Las elecciones en Neuquén (Fabian
Las elecciones en Neuquén (Fabian Ceballos)

En la próxima cita electoral del domingo 26 de octubre la ciudadanía elegirá 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en siete provincias —Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego—, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La magnitud de este proceso eleccionario se amplía con la inclusión de la renovación parcial de cuerpos legislativos en otras provincias, la selección de intendentes y concejales en aquellos distritos que no modificaron su calendario electoral, y, en situaciones puntuales, la elección de cargos ejecutivos como el de gobernador en Santiago del Estero.

Qué se vota el 26 de octubre en Neuquén

El proceso electoral definirá la composición de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y tres en el Senado Nacional correspondientes a Neuquén.

El distrito contará con nueve listas para la Cámara de Diputados y ocho para el Senado, según lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Neuquén

La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) se presenta como la herramienta central de estos comicios, al introducir un formato que busca optimizar la transparencia y la eficiencia del acto electoral.

La BUP neuquina
La BUP neuquina

La expectativa generada en torno a su adopción responde a la necesidad de modernizar el sistema y garantizar un proceso más ágil y seguro para los votantes.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos:

  1. El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
  2. En el cuarto oscuro, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
  3. La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.
Cómo votar, paso a paso, con la BUP

En este sistema, todas las opciones partidarias y candidaturas se presentan en columnas, y cada categoría a elegirse figura en una fila, lo que facilita la visualización integral y evita el faltante de boletas específicas.

Ya no es posible elegir una lista completa con una sola marca: el elector debe seleccionar una candidatura por cada categoría.

Qué tener en cuenta al votar dos categorías

Cada elector recibirá en el cuarto oscuro una boleta única que contiene ambas categorías: senadores nacionales y diputados nacionales.

El votante debe marcar de forma clara y visible su opción preferida usando la lapicera habilitada por la autoridad de mesa. Es posible elegir la misma fuerza política en ambas categorías, o bien seleccionar listas diferentes.

Es esencial marcar solo un casillero. Si la persona no realiza ninguna marca, su voto se considera en blanco para esa categoría. Si, accidentalmente, se marcan dos o más opciones en la misma boleta, ese sufragio será declarado nulo para ese tramo.

Quiénes son los candidatos en Neuquén, frente por frente

Los principales candidatos a senadores
Los principales candidatos a senadores y diputados en la provincia de Neuquén

Diputados

  • Fuerza Libertaria: Joaquín Bautista Eguia, Beatriz Elsa Victoria Grandi y Mariano Hugo Rolla
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Julieta Ocampo, César Parra y “Flo” Beltrán
  • Fuerza Patria: Beatriz Gentile, Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca
  • Desarrollo Ciudadano: Gloria Argentina Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas
  • Más por Neuquén: Amancay Audisio, Ramón Palavecino y Malena Ortiz
  • La Libertad Avanza: Gastón Antonio Riesco, Margarita Soledad Mondaca y Carlos Joaquín Figueroa
  • La Neuquinidad: Karina Maureira, Joaquín Perren y María José Rodríguez
  • Movimiento al Socialismo: Keila Tamar Macarena Riquelme, Darío Damián Gutiérrez y Silvia Lorena Priolo
  • Instrumento Electoral por la Unidad Popular: Claudio Vázquez, “Nany” Ruarte y Santiago Quintulen

Senadores

  • Fuerza Libertaria: Carlos Alberto Eguia y Cintia Soledad Meriño
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda
  • Fuerza Patria: Silvia Sapag y Sebastián Villegas
  • Desarrollo Ciudadano: Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros
  • Más por Neuquén: Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval
  • La Libertad Avanza: Nadia Judith Márquez y Mario Pablo Cervi
  • La Neuquinidad: Julieta Carroza y Juan Ousset
  • Movimiento al Socialismo: Maximiliano Ariel Irrazabal y Fernanda Christiansen
  • Instrumento Electoral por la Unidad Popular: No presenta candidatos

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Según la Cámara Nacional Electoral (CNA) los centros de votación funcionarán entre las 8:00 y las 18:00, y el lugar de votación podrá consultarse previamente en el sitio web oficial www.electoral.gob.ar.

También a través del asistente virtual Vot-A de la CNA en el cual basta con añadir el número +54 911 2455-4444 a la lista de contactos o acceder al enlace http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación escribiendo “hola”. También existe la opción de escanear un código QR para comenzar.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelÚltimas noticiasElecciones Neuquén 2025

Últimas Noticias

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

La ministra de Seguridad opinió sobre las primeras declaraciones del candidato a diputado respecto de la denuncia que lo vincula con el empresario acusado de narcotráfico

Patricia Bullrich exigió que Espert

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

Desde las 10, la Cámara alta tratará las dos leyes que el presidente Javier Milei bloqueó por decreto. Pero se espera que el Gobierno no pueda sostenerlo, y que la oposición se alce con una nueva victoria legislativa

Senado, en vivo: el debate

Una delegación argentina participó del Congreso Internacional “Raising Hope” en Roma con el papa León XIV

El encuentro, organizado por el Movimiento Laudato Si’, reunió a líderes internacionales y contó con la presencia de jueces federales argentinos, quienes le entregaron una bandera nacional a Arnold Schwarzenegger

Una delegación argentina participó del

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santa Fe

La provincia deberá elegir este 26 de octubre un total de 9 diputados nacionales, y competirán un total de 16 listas

Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

La provincia definirá a sus tres senadores y renovará tres bancas en Diputados en las elecciones de octubre. La votación se realizará con Boleta Única de Papel, como en los comicios provinciales

Elecciones 2025 en Salta: quiénes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich exigió que Espert

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

Senado, en vivo: el debate de los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y universidades

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 2

Temblor en Chile hoy 2 de octubre: magnitud y epicentro del sismo reportado por el CSN

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

TELESHOW
Daniela Celis se conmovió por

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges