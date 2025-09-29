Política

Martín Lousteau: “Desde que arrancó el año la economía está cayendo”

El senador radical señaló que el ajuste implementado por el Gobierno redujo salarios en un 25 por ciento respecto a cinco años atrás y afirmó que “no hubo alivio para la gente”, mientras que los rescates financieros beneficiaron a acreedores externos

Guardar

En una entrevista con Infobae en vivo, Martín Lousteau cuestionó con dureza la política económica del actual Gobierno y apuntó contra los supuestos logros difundidos por el presidente Javier Milei. El senador señaló que, pese a los acuerdos alcanzados en el exterior, la situación interna muestra una dinámica distinta y cargada de incertidumbre para gran parte de la población.

“He visto dos rescates en seis meses porque iban en rumbo de crisis y a último minuto lo rescatan del abismo”, sostuvo, aludiendo a los apoyos financieros recientes. Según su análisis, los beneficiados fueron los acreedores: “El rescate fue para los bonistas. Para la gente, no hubo nada”.

Al profundizar en el impacto cotidiano de las medidas, Lousteau describió un escenario en el que la plata no rinde y las familias reducen sus consumos. “Muchas familias están endeudadas, la morosidad subió dos veces y medio”, explicó. En ese contexto, agregó que la percepción de los comerciantes se vuelve contradictoria: “No hay inflación, pero tienen incertidumbre porque no saben si van a vender”. Para el dirigente radical, ese clima de inseguridad económica no se vio acompañado por un alivio en la vida diaria de los argentinos.

El economista también apuntó contra los mensajes oficiales y acusó al presidente de manipular datos para presentar una imagen positiva. “Hay una suerte de farsa en términos de las estadísticas, es un degenerado estadístico Milei cuando dice que Argentina está creciendo”, afirmó. Según él, la economía retrocede desde enero y no existe reconocimiento de esa caída. Recordó que, tras la derrota electoral, Milei sostuvo que lo peor ya había pasado. Lousteau cuestionó ese diagnóstico y remarcó: “La Argentina no crece porque el Gobierno le sacó a la gente plata del bolsillo, la comparación con los salarios de hace cinco años es 25% más baja”.

La crítica se extendió hacia la administración estatal. “Argentina no recauda poco, se gasta muy mal. Antes se gastaba horrible y ahora lo cortaste, gastás menos, pero gastás mal”, declaró. Para Lousteau, la ausencia de gestión explica la imposibilidad de mejorar la calidad del gasto público. En ese sentido, subrayó que “gastar distinto no significa que tengas que emitir más” y que la obsesión presidencial con el dólar limita las chances de crecimiento. Desde su óptica, el Gobierno utiliza los errores de las gestiones anteriores como justificación para dar de baja políticas en curso.

Otro de los pasajes de la entrevista estuvo marcado por el papel del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas. Lousteau señaló que las recomendaciones del organismo son habituales cuando se solicitan préstamos, pero advirtió sobre un hecho inusual: “Muchas veces ya hemos visto que el FMI pide reformas porque pediste plata, pero que el ministro de Economía de otro país te diga que están haciendo cagadas políticas, es raro. Yo nunca vi una cosa igual”. Esa observación lo llevó a marcar una contradicción en la narrativa oficial: “Para mí, un libertario que dice que hay que destruir el Estado y va a pedir cosas a otro Estado, trucho. Un libertario que va a la ONU y dice que los organismos multilaterales no sirven y después le va a pedir plata al Fondo, trucho”.

En referencia a las denuncias por presuntas coimas, agregó: “Milei dio cinco versiones distintas de las coimas, yo tengo un hijo de 12 años, si me da cinco versiones de algo, no le creo”. Para él, esa falta de respuestas genera enojo social porque las promesas de campaña no se cumplieron. “Le dijeron a la gente que eran cracks de la economía y nos va mal, dijeron que venían a sacar a la casta y no lo hicieron, dijeron que le iban a cortar la mano al que robe y no dan explicaciones”, advirtió. Y remató: “Imagínense que esto que pasa le hubiera pasado a alguien de otro espacio, cuál sería su postura”.

En su repaso, Lousteau recordó también el caso del exfuncionario Spagnuolo, quien pidió que no se le preguntara más sobre cuestiones delicadas. A su juicio, esa actitud refleja una carencia de rendición de cuentas: “La sociedad pide explicaciones por las cosas que iba a hacer y no hizo. La falta de explicaciones hace que la gente se enoje y se angustie”.

La entrevista concluyó con un señalamiento a las prácticas empresariales vinculadas al Estado. Lousteau afirmó que mientras se anunciaba el recorte de ministerios, la firma Suizo Argentina multiplicó por 27 su facturación al Estado. “Su discurso era una fachada. Rompen el Estado donde no les interesa, pero hacen sus negocios”, cerró.

Temas Relacionados

Martín LousteauJavier MileiElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno imputó a la empresa de viaje de egresados que estaba a cargo de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas

A través de la Secretaría de Industria y Comercio se apuntó contra Baxxter, quien era responsable por los chicos que se filmaron cantando “hoy quemamos judíos”. Qué delitos se les marca y la millonaria multa que podría pagar

El Gobierno imputó a la

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas del kirchnerismo y retornó a Buenos Aires

El Presidente no pudo desarrollar la actividad programada debido a manifestaciones convocadas por funcionarios del gobierno local. Habló en la calle con un megáfono y la comitiva decidió volver

Milei debió suspender el acto

Tras el anuncio del bono, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una nueva manifestación en el Congreso

Los profesionales confirmaron que participarán de una vigilia mientras en el Senado se llevará adelante el debate para insistir en la ley de emergencia pediátrica. Los reclamos tras la nueva medida del Gobierno

Tras el anuncio del bono,

Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

El ministro del Interior visitará al primer mandatario local que no está tan alineado con la Casa Rosada. Además, es uno de los integrantes del grupo Provincias Unidas, que se muestra como oposición a la gestión libertaria

Lisandro Catalán continúa con el

Nuevas críticas a la terna para la Defensoría del Niño: la Iglesia y una asociación de Madres cuestionaron las candidaturas

Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina y la ONG Manada apuntó contra la actuación de la comisión bicameral del Congreso que postuló a dirigentes políticos en el organismo, en medio de acuerdos partidarios

Nuevas críticas a la terna
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno imputó a la

El Gobierno imputó a la empresa de viaje de egresados que estaba a cargo de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas

Casación ordenó seguir investigando a un presunto testaferro en una maniobra de lavado ligada al narcotráfico

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas del kirchnerismo y retornó a Buenos Aires

Tras el anuncio del bono, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una nueva manifestación en el Congreso

Rinitis alérgica en primavera: causas, síntomas y cómo aliviarlos, según especialistas

INFOBAE AMÉRICA
La reunión entre Trump y

La reunión entre Trump y los líderes demócratas terminó sin acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

TELESHOW
Del anillo de mamá a

Del anillo de mamá a la cadena del abuelo: las cábalas y los infaltables de Hernán Lirio y Fede Bal en los Martín Fierro

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera