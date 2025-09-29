Martín Lousteau: “Desde que arrancó el año la economía está cayendo”

En una entrevista con Infobae en vivo, Martín Lousteau cuestionó con dureza la política económica del actual Gobierno y apuntó contra los supuestos logros difundidos por el presidente Javier Milei. El senador señaló que, pese a los acuerdos alcanzados en el exterior, la situación interna muestra una dinámica distinta y cargada de incertidumbre para gran parte de la población.

“He visto dos rescates en seis meses porque iban en rumbo de crisis y a último minuto lo rescatan del abismo”, sostuvo, aludiendo a los apoyos financieros recientes. Según su análisis, los beneficiados fueron los acreedores: “El rescate fue para los bonistas. Para la gente, no hubo nada”.

Al profundizar en el impacto cotidiano de las medidas, Lousteau describió un escenario en el que la plata no rinde y las familias reducen sus consumos. “Muchas familias están endeudadas, la morosidad subió dos veces y medio”, explicó. En ese contexto, agregó que la percepción de los comerciantes se vuelve contradictoria: “No hay inflación, pero tienen incertidumbre porque no saben si van a vender”. Para el dirigente radical, ese clima de inseguridad económica no se vio acompañado por un alivio en la vida diaria de los argentinos.

El economista también apuntó contra los mensajes oficiales y acusó al presidente de manipular datos para presentar una imagen positiva. “Hay una suerte de farsa en términos de las estadísticas, es un degenerado estadístico Milei cuando dice que Argentina está creciendo”, afirmó. Según él, la economía retrocede desde enero y no existe reconocimiento de esa caída. Recordó que, tras la derrota electoral, Milei sostuvo que lo peor ya había pasado. Lousteau cuestionó ese diagnóstico y remarcó: “La Argentina no crece porque el Gobierno le sacó a la gente plata del bolsillo, la comparación con los salarios de hace cinco años es 25% más baja”.

La crítica se extendió hacia la administración estatal. “Argentina no recauda poco, se gasta muy mal. Antes se gastaba horrible y ahora lo cortaste, gastás menos, pero gastás mal”, declaró. Para Lousteau, la ausencia de gestión explica la imposibilidad de mejorar la calidad del gasto público. En ese sentido, subrayó que “gastar distinto no significa que tengas que emitir más” y que la obsesión presidencial con el dólar limita las chances de crecimiento. Desde su óptica, el Gobierno utiliza los errores de las gestiones anteriores como justificación para dar de baja políticas en curso.

Otro de los pasajes de la entrevista estuvo marcado por el papel del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas. Lousteau señaló que las recomendaciones del organismo son habituales cuando se solicitan préstamos, pero advirtió sobre un hecho inusual: “Muchas veces ya hemos visto que el FMI pide reformas porque pediste plata, pero que el ministro de Economía de otro país te diga que están haciendo cagadas políticas, es raro. Yo nunca vi una cosa igual”. Esa observación lo llevó a marcar una contradicción en la narrativa oficial: “Para mí, un libertario que dice que hay que destruir el Estado y va a pedir cosas a otro Estado, trucho. Un libertario que va a la ONU y dice que los organismos multilaterales no sirven y después le va a pedir plata al Fondo, trucho”.

En referencia a las denuncias por presuntas coimas, agregó: “Milei dio cinco versiones distintas de las coimas, yo tengo un hijo de 12 años, si me da cinco versiones de algo, no le creo”. Para él, esa falta de respuestas genera enojo social porque las promesas de campaña no se cumplieron. “Le dijeron a la gente que eran cracks de la economía y nos va mal, dijeron que venían a sacar a la casta y no lo hicieron, dijeron que le iban a cortar la mano al que robe y no dan explicaciones”, advirtió. Y remató: “Imagínense que esto que pasa le hubiera pasado a alguien de otro espacio, cuál sería su postura”.

En su repaso, Lousteau recordó también el caso del exfuncionario Spagnuolo, quien pidió que no se le preguntara más sobre cuestiones delicadas. A su juicio, esa actitud refleja una carencia de rendición de cuentas: “La sociedad pide explicaciones por las cosas que iba a hacer y no hizo. La falta de explicaciones hace que la gente se enoje y se angustie”.

La entrevista concluyó con un señalamiento a las prácticas empresariales vinculadas al Estado. Lousteau afirmó que mientras se anunciaba el recorte de ministerios, la firma Suizo Argentina multiplicó por 27 su facturación al Estado. “Su discurso era una fachada. Rompen el Estado donde no les interesa, pero hacen sus negocios”, cerró.