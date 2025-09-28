A la par de la campaña, Kicillof inició negociaciones para aprobar el Presupuesto antes de diciembre

Kicillof explora negociaciones para aprobar el Presupuesto antes del recambio (aglaplata)

En medio de la campaña hacia la elección legislativa del próximo 26 de octubre; el gobierno de Axel Kicillof, define por estos días una hoja de ruta que requiere del acuerdo legislativo con los bloques de la oposición. Ese menú es para discutir el Presupuesto del año que viene, además de la Ley Fiscal Impositiva para el próximo período y el proyecto de ley aún no presentado, pero anunciado por el gobernador, por el cual la provincia estaría facultada para intervenir sobre las obras no finalizadas por el gobierno nacional.

A todo ese bloque se le suma una solicitud de endeudamiento que requirió el Poder Ejecutivo en mayo de este año, equivalente a una suma de hasta USD 1.045 millones de dólares; una iniciativa que tuvo dictamen de la comisión de Presupuesto del Senado provincial y no se movió más.

Esta semana hubo algunas reuniones de las que participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado provincial, Verónica Magario con el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; además de otras autoridades legislativas. Se piensa, en principio, hacer una sesión en espejo entre ambas cámaras en donde se podría avanzar con el proyecto de endeudamiento: 15 de octubre sería la fecha asignada.

Esa iniciativa cuenta además con algunos ítems de especial interés para los intendentes. Allí se propone crear el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, pero que será con cargo al endeudamiento inicial por más de 1.000 millones de dólares, representará el 8% de la toma de deuda y la condonación de la deuda que algunos municipios tienen con la provincia por la asistencia financiera durante la pandemia y para el pago de salarios a trabajadores municipales. El último ítem se trató de una de las modificaciones al texto original que había girado el gobernador, ya que planteaba una suspensión en la deuda y no condonación. El proyecto, con cambios, obtuvo dictamen favorable en el mes de junio en la comisión de Presupuesto de la Cámara Alta. Por el momento hay intenciones de tratar ese proyecto dentro de algunas semanas, promediando el mes de octubre y en medio de la campaña electoral.

Kicillof con la vicegobernadora, Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera (Aglaplata)

El resultado de la elección del 7 de septiembre también interviene sobre la estrategia legislativa. Aunque todavía sin precisiones, en distintas oficinas del poder político bonaerense corre la versión de que el Ejecutivo elevaría el Presupuesto en algunas semanas con la intención de tratarlo a fines del mes de noviembre. Esto es antes del recambio legislativo.

Si bien a partir de diciembre el peronismo engrosará su presencia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial —donde además tendrá quorum propio— por el momento en incierto el nuevo mapa legislativo, tanto la oposición como en el oficialismo. “Costó mucho mantener los bloques nuestros unificados en las dos cámaras todo este año; si fuera el gobernador aprovecharía y enviaría el Presupuesto con esta composición”, deslizan desde una banca que responde a Cristina Kirchner.

Las elecciones de septiembre y lo que fue el armado de las listas para los comicios provinciales también generaron un leve cimbronazo en el actual mapa legislativo. En el Senado, el bloque de la UCR quedó dividido en dos ante la creación de Somos. Ahora existe el bloque UCR Cambio Federal que integran los sectores que no se plegaron a la alianza electoral que compitió en los comicios provinciales. Este bloque cuenta con seis miembros; mientras que dos senadores que sí reportaron al espacio de Somos —Agustín Máspoli y Alejandro Cellillo— conformaron la bancada UCR Somos Buenos Aires. Cinco de los seis de UCR Cambio Federal y el dueto de UCR Somos Buenos Aires, vencerán mandato en diciembre.

A partir de diciembre el peronsmo tendrá quorum propio en el Senado bonaerense

Hoy por hoy el bloque del peronismo en el Senado tiene 21 integrantes, de un total de 46. Para aprobar el endeudamiento se requiere de los dos tercios. En Diputados hay un bloque de 37 sobre 92. Precisa de 10 más para conseguir quorum y luego —también— alcanzar los dos tercios. Antes de la elección provincial, en una entrevista con Infobae, consignó que precisaba “tener Presupuesto y Ley Fiscal”.

Al igual que el peronismo, los distintos sectores de la oposición se encuentran atravesados por diversas discusiones internas, producto de la elección del 7 de septiembre y el nivel de apoyo o no hacia la gestión de Javier Milei. Por el momento, pese a haber ido en acuerdo electoral, algunas voces del PRO aseguran que sostendrán su autonomía y no se plegarán a los legisladores que cuenta La Libertad Avanza. Esta distinción podría materializarse en alguna votación. También, a partir de diciembre en Diputados, el sector de los hermanos Passaglia que formaron el espacio Hechos tendrá tres bancas. Cercano al PRO, podrían también mantener su identidad y no sumarse al bloque del partido que preside Cristian Ritondo.

Asimismo, el bloque Unión y Libertad en Diputados queda con cinco bancas; mientras que Nuevos Aires con tres escaños. A estos sectores podría ir a buscar acompañamiento el oficialismo.

Si bien La Libertad Avanza tendrá mayor presencia legislativa en la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre, la derrota electoral de septiembre y lo que pueda llegar a ocurrir con la elección de diputados nacionales también exteriorizó las diferencias adentro del mundo libertario.

Karina Milei, Lule Menem, Sebastián Pareja junto a los referentes del PRO, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli

Las listas seccionales y el acuerdo con el PRO estuvo a cargo de Sebastián Pareja. El titular del partido de LLA a nivel bonaerense colocó en los primeros lugares de esas nóminas a dirigentes que le responden y se convertirá en un posible interlocutor. Este sector deberá convivir con quienes integran las llamadas Fuerzas del Cielo; que además hoy controla el bloque libertario en Diputados, a través de la figura de Agustín Romo, de estrecho vínculo con Santiago Caputo.

No hay certezas de cuál será la dinámica a partir de diciembre en la Legislatura bonaerense. En el oficialismo coinciden en que habrá una atomización de la oposición y que al haber tantos bloques las negociaciones a afrontar serán complejas a muchas bandas. Entre las negociaciones a afrontar aparecen cargos en distintos organismos como el directorio del Banco Provincia, con mandatos que vencen en 2026; más algunos que se encuentran prorrogados. Además, hay cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Todo eso debe aprobarse con acuerdo del Senado; previamente a un entendimiento político del Ejecutivo, tanto internamente con todas las vertientes del peronismo como con la oposición.