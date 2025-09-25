Osvaldo Jaldo se tomará licencia de sus funciones como Gobernador en Tucumán para liderar la campaña electoral

La Legislatura provincial aprobó la licencia de 30 días, que será sin goce de sueldo y comenzará el 26 de septiembre

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, comunicó públicamente que comenzará una licencia de 30 días para dedicarse completamente a la campaña electoral del frente Tucumán Primero. La decisión, anunciada en medio de la recta final previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre, fue confirmada tras la aprobación en la Legislatura provincial, donde una mayoría dio luz verde a la solicitud.

La licencia se iniciará el viernes 26 de septiembre, exactamente a un mes de los comicios. Durante este período, las funciones ejecutivas quedarán transitoriamente en manos del vicegobernador Miguel Acevedo.

El mandatario justificó este paso argumentando la necesidad de separar sus responsabilidades institucionales del trabajo proselitista. “No se puede gobernar y hacer política al mismo tiempo. La Constitución prevé esta posibilidad y es lo más transparente para todos”, señaló Jaldo en un comunicado de la Secretaría de Estado de la Comunicación Pública.

La sesión legislativa que trató el pedido mostró que el gobernador reunió respaldo, aunque no de forma unánime. La Gaceta reportó que más de treinta legisladores votaron a favor, cuatro se pronunciaron en contra y seis eligieron la abstención en el recinto.

Jaldo encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales en carácter testimonial, acompañado por figuras como Gladys Medina y Javier Noguera

El listado de rechazos incluyó a José Macome, Manuel Courel, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, mientras que entre las abstenciones figuraron Alfredo Toscano, Walter Berarducci, Claudio Viña, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Agustín Romano Norri. El pedido del gobernador fue acompañado de la decisión de tomar licencia sin goce de sueldo.

La intención de evitar cualquier suspicacia sobre el uso de recursos estatales para actividades electorales fue central en los argumentos de Jaldo. Según aseguró, acompañará la campaña del frente oficialista, pero sin utilizar atribuciones ni fondos públicos. “No quiero que el ciudadano crea que el gobernador está haciendo campaña desde el gobierno. Por eso, me alejo del cargo durante este mes”, remarcó.

El mandatario también aclaró que, si bien se mantendrá en contacto con Acevedo, la toma de decisiones quedará bajo una supervisión institucional clara. “Vamos a seguir tomando decisiones juntos, pero con total claridad institucional”, detalló.

A lo largo de estas semanas, Jaldo planea recorrer el territorio provincial para respaldar la oferta electoral del justicialismo, tal como indicó La Gaceta. El gobernador lidera la nómina de candidatos a diputados nacionales del frente Tucumán Primero, pero lo hace en carácter “testimonial”.

El contexto incluye una campaña caracterizada por la búsqueda de “unidad peronista” frente al avance nacional de La Libertad Avanza y la figura de Javier Milei. El propio Jaldo declaró en su momento que la conformación de la lista en Tucumán representa “la primera provincia del país con un 100% de unidad peronista”.

Jaldo argumentó la necesidad de separar la gestión institucional de la actividad proselitista para garantizar transparencia

Entre quienes también integran la lista destacan la diputada Gladys Medina, el exintendente de Tafí Viejo Javier Noguera y la actual legisladora Elia Fernández. Entre los suplentes, el frente incluye al exgobernador y senador nacional Juan Manzur, la legisladora provincial Carolina Vargas Aignasse y el propio Miguel Acevedo.

El armado de Tucumán Primero logró congregar en su plataforma a dirigentes de 14 partidos, incluidas agrupaciones alineadas al kirchnerismo. De esta manera, el frente oficialista buscó evitar cualquier señal de fragmentación interna y eliminar el riesgo de listas separadas, algo que había inquietado a algunos sectores justicialistas semanas atrás.

El regreso de Jaldo a la titularidad del Ejecutivo está previsto para el lunes 27 de octubre, un día después de los comicios legislativos. Durante su licencia, el gobernador mantendrá un vínculo estrecho con el vicegobernador para resolver las demandas diarias de la administración. A lo largo de la campaña, el oficialismo buscará capitalizar el mensaje de unidad interna y la transparencia en la administración pública, claves de su propuesta.