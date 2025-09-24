Política

El Gobierno apunta a concentrar la campaña en Milei y enfocar las apariciones en provincias clave

El líder libertario redefine su imagen y apuesta a un mensaje más empático. La estrategia electoral indica que debe mostrarse con el menor entorno posible. El respaldo internacional y la disputa electoral en territorios decisivos marcan el pulso de la contienda

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei en Córdoba (REUTERS)
En el ecosistema de la campaña nacional consideran que en el escenario de La Libertad Avanza en Córdoba había demasiados dirigentes. “La estrategia pasa a estar enfocada en tratar de mostrarlo un poco más en solitario y con poco entorno. Lo que pasó en el último acto difícilmente vuelva a pasar”, comentó uno de los estrategas libertarios.

Por estos días la campaña estará replegada y solo se limitará a apariciones de mínimo tenor público. Javier Milei volverá de Nueva York el próximo viernes y a partir del fin de semana comenzará a reactivar los ánimos para nuevas apariciones proselitistas, todas pensadas para continuar traccionando los armados provinciales donde más lo creen necesarios. El foco está en las provincias con mayor cantidad de electorado y las que eligen senadores nacionales.

Aunque hay un amplio hermetismo sobre el tema, se preveían apariciones por las provincias de Santa Fe y Mendoza, de gran caudal electoral; como en Corrientes y Río Negro, que eligen representantes a la cámara alta. Aun así, el cronograma de apariciones todavía no está armado. Tampoco en la provincia de Buenos Aires, donde los conductores territoriales que responden al armador bonaerense Sebastián Pareja están esperando instrucciones desde el comando nacional para comenzar a preparar las apariciones territoriales, aunque se espera que su primera aparición sea en Mar del Plata. Esa misma ciudad todavía espera confirmación para ver si irá al Coloquio de IDEA que se realizará a mediados del mes próximo, por lo que podría ir en dos ocasiones.

Pareja reunió ayer en sus oficinas de la Secretaría de Integración Socio Urbana a los alfiles PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, así como Patricia Bullrich junto a sus aliados, los intendentes Diego Valenzuela y Ramón Lanús. “Se profundizó la estrategia de cómo abordar la campaña en la provincia”, se limitaron a decir desde ese entorno. No hubo invitados de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Caputo.

Uno de los pocos que fue habilitado a realizar viajes a lo largo del país para aparecer junto a los candidatos es el influencer digital y mano derecha de Milei, Iñaki Gutiérrez. Incluso es el alfil presidencial con mayor cantidad de kilómetros recorridos en estas pocas semanas de campaña. Hace días estuvo en Santiago del Estero, ahora está en Santa Cruz y el viernes aparecerá en Entre Ríos.

Este lunes se reunió en Casa Rosada el comando de la campaña nacional, el cual se conformó después del anuncio del Presidente en una reunión privada en la Quinta de Olivos el jueves pasado. El organigrama de responsabilidades lo tiene como empoderado al asesor presidencial Santiago Caputo en calidad de artífice de la estrategia político-electoral, así como a la armadora porteña Pilar Ramírez como coordinadora de los equipos de campaña en las 24 provincias del país. Aunque en un momento se habló de una marginación del armador karinista Eduardo “Lule” Menem, quienes lo conocen indican que tiene ascendencia sobre los referentes políticos de la gran mayoría de los distritos.

Karina Milei y Santiago Caputo
En la reunión hecha dos días atrás se estableció que el mensaje de campaña debe ser empuñado prácticamente solo por Milei. “Javier todavía conserva eso del tipo que viene a salvar al país de la barbarie kirchnerista y de todos los males que dejaron”, destacó una fuente libertaria. En contraposición, en los últimos sondeos cuantitativos y cualitativos se pudo percibir que hay una mala consideración del entorno presidencial, fuera el sector que fuera. “Ya huelen a casta”, fue una de las respuestas determinantes.

Milei ya se había mostrado en solitario al anunciar el acto que iba a tener a solas. El flyer lo tenía abrazando a una joven afirmando “no aflojemos, que el esfuerzo valga la pena” y acompañado por el lema que se utilizará a nivel nacional, “La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”. Ese discurso busca estar a tono a un mensaje más empático con el contexto social y económico actual.

“Desde lo estratégico, la idea es buscar un Milei más empático con aquellos que la están pasando mal. Es decir, no podés seguir diciendo ‘somos el mejor gobierno de la historia’ cuando la gente no llega a fin de mes, cuando tenés una pyme por cerrar. Si bien bajaste la inflación en un gran nivel, tenés que ser compasivo con aquellos a los que el acomodamiento de la macro no lo ven reflejado en una mejora de su micro”, indican en el entorno presidencial.

Los sondeos propios del oficialismo indican que La Libertad Avanza está ganando a nivel nacional por entre cuatro a cinco puntos. Estos fueron algunos de los números que se indicaron el lunes cuando se habló de la marcha de la intención de voto libertaria. Distritos determinantes como Córdoba y Santa Fe no estarían contribuyendo a incrementar esa masa, y alegan que la mejora en la provincia de Buenos Aires ayudaría a compensar esta diferencia. Las señales en Mendoza son buenas, así como en Entre Ríos. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscan darle inercia nuevamente al sello libertario y a mejorar los mecanismos de coordinación con el PRO porteño.

“Es bastante variado el tema. Hay muchas provincias donde no estamos ganando, pero el oficialismo es solo provincial, como en Córdoba. Ahí juega solo Schiaretti con un sello [Provincias Unidas] que está en pocos lugares. El tema es ganarle a Fuerza Patria, y todavía tenemos una luz de ventaja con respecto a ellos. Por eso importa cómo lleguemos. Estos días han sido buenos y eso suma optimismo”, confirma un consultor aliado.

Milei junto a Donald Trump
Javier Milei apuesta a que el reciente acuerdo con Estados Unidos genere un impacto positivo que se extienda hasta las elecciones nacionales de octubre. El Gobierno argentino considera que el respaldo del Tesoro estadounidense permitirá afrontar los pagos de deuda de 2026. La expectativa es que este anuncio impulse una mejora en las perspectivas económicas y contribuya a estabilizar el escenario financiero.

Aunque en la Casa Rosada reconocen que el acuerdo no tendrá un efecto inmediato en la economía cotidiana, confían en que puede traducirse en un aumento de las expectativas de futuro. “La gente mayoritariamente vota por expectativas. Es decir, si creo que en este rumbo voy a estar mejor que antes, o si vuelvo para atrás”, explicaron a Infobae.

