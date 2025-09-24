Política

Milei agradeció los anuncios de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”

El jefe de Estado escribió un mensaje minutos después de que Scott Bessent ratificara el apoyo del gobierno republicano a la administración libertaria y diera detalles de la ayuda financiera que le otorgará

Javier Milei habla durante un
Javier Milei habla durante un evento ante empresarios (Reuters / Cesar Olmedo / File Photo)

El presidente Javier Milei agradeció el apoyo de los Estados Unidos, tras el anuncio de un paquete de asistencia financiera que incluye un swap de USD 20.000 millones, la compra de bonos y la promesa de colaboración inmediata en la gestión de pagos de deuda.

Gracias presidente @POTUS y Sr. secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”, posteó el mandatario en la red social X.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo se sumó a los agradecimientos: “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”.

Ambos mensajes surgieron minutos después de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, detallara las medidas que se negocian con la Argentina luego de la incertidumbre generada en los mercados por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y los problemas que tuvo el gobierno para evitar la suba del dólar.

Encuentro de Javier Milei con Donald Trump

“Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central”, precisó Bessent. Además, el funcionario estadounidense subrayó: “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.

Bessent también destacó el respaldo político y económico de la administración norteamericana: “Ayer, el Presidente de los EEUU y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo en Nueva York. Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, afirmó el secretario del Tesoro.

En ese sentido, remarcó los avances del gobierno argentino: “Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.

Donald Trump y Scott Bessent
Donald Trump y Scott Bessent sonríen (Foto: Reuters / Brian Snyder / File Photo)

El funcionario estadounidense puntualizó que el Departamento del Tesoro “está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen”. Además, reiteró la disposición a otorgar “un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios” y confirmó que mantienen “conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para avanzar en ese sentido”.

Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, apuntó Bessent, que además señaló la intención de “poner fin a la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas”.

El secretario del Tesoro enfatizó la capacidad del país para enfrentar presiones externas: “Argentina dispone de las herramientas para enfrentar a los especuladores, incluyendo a quienes buscan desestabilizar sus mercados por motivos políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones directas en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable”.

Finalmente, Bessent subrayó el respaldo de la administración republicana: “El presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo inusual a un líder extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y en la importancia estratégica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de las principales obligaciones. Seguiré de cerca la evolución de los acontecimientos y el Tesoro está completamente preparado para hacer lo que sea necesario”.

