Florencia Peña: “Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal como ahora”

La actriz opinó sobre la situación política y consideró que un gobierno como el de Milei “no le mejoran la vida a la gente”. “En otras épocas, meterse con el Garrahan hubiera sido un suicidio político”, sostuvo

Florencia Peña habló sobre la situación política actual: “Yo con Alberto Fernández no vi a mi mamá tan mal, por más que me digan que fue un ‘desastre'"

La actriz Florencia Peña mostró su preocupación por el deterioro de la situación económica y social en el país, con una fuerte comparación con la gestión de Alberto Fernández, que culminó con la derrota del peronismo en las elecciones de 2023. “Yo con Alberto no vi a mi mamá tan mal, o no estuve tan mal como ahora”, sentenció, al analizar la marcha del gobierno de Javier Milei.

La artista teatral, que protagoniza las obras de teatro como “Pretty Woman” o “Mamma Mia!”, relativizó el mal desempeño del Frente de Todos, en contraste con el impacto de la política económica actual. “Por más que me digan que fue un ‘desastre y lo que dejaron’ (en el gobierno del FDT), ese cuento se termina (al comparar) con la asunción de Néstor (Kirchner), cuando había un desastre mayor”, dijo.

Y amplió: “Yo ahí estaba por perder mi casa, porque los créditos se habían dolarizado, y Néstor hizo cosas que nunca se imaginó. Nunca fue contra el pueblo, y estábamos en un momento muy precario. Eso tiene que ver con las decisiones políticas. Nunca creo en lo que ‘te dejó el otro’; si decidiste ser gobernante, te tenés que ocupar”.

En uno de sus comentarios más personales, Peña relató historias de su madre y conocidos que enfrentan severas dificultades. “Mi mamá es jubilada con diabetes, no tiene medicamentos y la está pasando mal. Mi depiladora de toda la vida tiene a su hija que es discapacitada, con traqueotomía. Está muy límite, la obra social le está quitando todo, es una cuestión de vida o muerte”, sostuvo, en una entrevista realizada en radio Con Vos, durante el pase entre Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

En ese marco, la conductora de televisión criticó la “crueldad” que existe desde el oficialismo. “Hace mucho tiempo que no vivo una crueldad tan fuerte. En este momento es un debate más humano, ni siquiera ideológico. Me encuentro de la vereda que gente con la que estaba siempre en contra, hay algo que nos une y que tiene que ver con el espanto”, sostuvo. “En otras épocas de la Argentina, nadie se hubiera animado a meterse con el (Hospital) Garrahan, hubiera sido un suicidio político”, ejemplificó.

En ese marco, la actriz lamentó que se cuestione una suerte de “algo habrán hecho” cuando hay personas “no tienen para comer”. “Hay un ultra capitalismo que se puso de moda, y que está bueno ser facho, ser derechoso”, subrayó.

La artista advirtió sobre el avance de discursos de exclusión, la naturalización del sufrimiento y la precarización, situaciones que, según remarcó, afectan tanto a su entorno como a amplios sectores de la población.

“Hay un montón de gente que la está pasando muy mal, incluida mi mamá. Mi viejita tiene 82 años, laburó toda su vida y está en un stress constante porque no tiene sus medicamentos. Me duele no por mi mamá, me duele que esa gente que laburó toda su vida no pueda descansar”, remarcó.

“Estos modelos no le mejoran la vida a la gente, no ganás ningún derecho. ¿Qué derecho ganamos?”, señaló.

Florencia Peña es reconocida por su participación en ciclos televisivos como “Casados con Hijos” y “Poné a Francella”. Suele expresar con claridad sus posiciones políticas, y en más de una ocasión, respaldó la gestión de los gobiernos peronistas en las últimas décadas.

Sin embargo, Peña destacó que “tenemos una resiliencia como pueblo”, pero “una cosa es bancarse y otra es tener una vida cotidiana que sea un estrés constante”.

En la entrevista, la actriz defendió la expresión política de los artistas y que pese a ello, su vínculo con el público no se dañó. “Me dicen muchísimo ‘no pienso como vos, pero me encantás como actriz’, es re lindo escucharlo. Deberíamos poder dividir el arte de las opiniones, salvo que sea una kamikaze que piense cosas horribles”, dijo, aunque reconoció que en el pasado fue “un poco kamikaze”.

Peña se refirió también a su vínculo con Guillermo Francella y la convivencia de diferencias. En el último tiempo, el actor se mostró con una opinión ideológica más a tono con el rumbo político del gobierno de Javier Milei, quien elogió su última película, Homo Argentum. “A Guille lo quiero mucho, es el actor con el que más trabajé, le debo mucho. Estamos en las antípodas de pensamiento y eso es alucinante porque nunca nos hemos peleado, siempre hemos debatido”, puntualizó.

“Jamás callaría a un compañero que no piensa como yo -continuó-. Con respecto a la cultura no pienso para nada como él, no se puede medir la cultura por el resultado final, primero, no lo conoce nadie; y una cultura solamente que sea popular es ver una pequeña luz, en un gran sol en una cultura del pueblo. Se ha instalado que en la cultura le sacamos la plata a la gente, ‘con la tuya’. Eso viene desde que tengo uso de razón, pero con la nuestra hacemos todo; hacemos rutas, y hospitales”.

Sobre el reciente crédito solicitado por Javier Milei a Estados Unidos, la artista también expresó su escepticismo sobre el destino final y la posibilidad de que esos fondos mejoren la vida cotidiana. “Me encantaría que eso se derrame en la gente, que el crédito va a derramarse en escuelas, que el Garrahan esté mejor, que la universidad pública esté mejor, que los jubilados, los discapacitados, todos reciban lo que necesita”, apuntó. Y concluyó: “No estoy viendo que ese sea el objetivo, siempre siento que el objetivo es que no vuelva el peronismo y ni que la gente viva mejor. La política es una herramienta hermosa que la estamos dilapidando”.

