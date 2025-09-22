Política

Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

El gobernador de la provincia de Santa Fe participó de la 118° Expo Rural, en donde también hizo referencia de la obra pública y las retenciones

Guardar
Maximiliano Pullaro, durante la Expo
Maximiliano Pullaro, durante la Expo Rural en Rafaela (Foto: ruralrafaela.com.ar)

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la 118ª Expo Rural de Rafaela en donde envió un mensaje al Gobierno nacional de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En su discurso, reclamó mayor representatividad federal y pidió apoyar sus economías regionales. “No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) nos impongan sus legisladores. Necesitamos diputados santafesinos que defiendan la producción, el campo y la industria”, insistió.

El evento se llevó a cabo este domingo y reunió a figuras representativas de los poderes ejecutivo y legislativo santafesino, además del mandatario provincial, quien se presentó junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia. Durante su discurso, afirmó: “Estamos en el corazón de la cuenca lechera, que tantos recursos le da al país, y también en el corazón de la industria, que genera trabajo y empleo”, remarcando que Santa Fe “es campo, industria y comercio”.

En este sentido, hizo hincapié en las retenciones al campo, tal como lo hizo en octava edición del Congreso Internacional Coninagro, en donde pidió terminar con el impuesto. “Cuando quisieron aumentar las retenciones, fui el primero en plantarme”, recordó. Además, apuntó sobre impacto negativo que genera sobre la competitividad. “Las retenciones son el peor impuesto de la Argentina. Queremos una reforma tributaria, pero sobre todo necesitamos defender al interior productivo que trabaja y que siempre sacó adelante al país”, reiteró.

De igual forma, el Gobierno nacional estableció una baja de las retenciones, lo que generó una reducción de las tasas aplicables para algunos productos, producidos por el sector agrícola. Por ejemplo, el impuesto a la exportación del maíz bajó del 12% al 9,5%; mientras el que se aplica sobre el sorgo, pasó de ser de 12% al 9,5%; y en el caso del girasol, del 7,5% al 5,5%. Los beneficios alcanzan también a otros productos y sectores.

Pullaro junto al intendente de
Pullaro junto al intendente de Rafaela Leonardo Viotti (Foto: ruralrafaela.com.ar)

En tanto, destacó la capacidad inversora y el compromiso de los sectores productivos locales. “Si desde Buenos Aires miraran más lo que es la provincia de Santa Fe, a la Argentina le iría mucho mejor” porque “cuando queda un recurso, el campo lo invierte para producir más. La industria lo pone en una nueva nave o línea de producción”, argumentó. Por lo que pidió: “Tengamos legisladores nacionales que defiendan la producción, el campo y la industria. Tengamos legisladores que defiendan este interior productivo que siempre sacó a Argentina adelante”.

El jefe provincial, quien además integra la mesa de gobernadores de Provincias Unidas, Martín Llaryora, Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de Juan Schiaretti, no olvidó mencionar otro de los temas que integra la lista de reclamos a la administración actual: las obras públicas provinciales. De acuerdo con los datos mencionados, se repararon “3.400 kilómetros de rutas y 1.200 de canales". “La última lluvia mostró la diferencia: en Santa Fe no hubo los problemas que padeció Bahía Blanca porque acá hubo inversión”, explicó al referir a uno de los eventos climáticos más graves de los últimos tiempos que sufrió la zona sur del interior bonaerense, en donde se registraron casi 400 milímetros de lluvia en apenas cuatro horas, dejando además varias víctimas fatales.

“No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA nos impongan sus legisladores. Necesitamos diputados santafesinos que defiendan la producción, el campo y la industria”, dijo.

Del evento también participó la
Del evento también participó la vicegobernadora Gisela Scaglia (Foto @pablogfarias)

Por su parte, Scaglia aportó su visión sobre la identidad provincial y la relación con el sector agropecuario. “Soy hija y nieta de productores, me crié entre sacrificio y trabajo. Por eso entendemos a las familias que dedican días y noches a sacar adelante sus establecimientos”, sostuvo. También expresó su rechazo al impuesto al campo: “Los santafesinos no queremos retenciones ni un impuesto al combustible que nunca vuelve a la provincia. De ese tributo no recibimos nada ni en rutas nacionales, ni en subsidios al transporte. Todo lo arreglamos con recursos propios”.

A su vez, enfatizó: “Defender nuestra provincia es cuidar nuestra tierra, con responsabilidad de construir un futuro que se parezca más a nosotros y menos al conurbano bonaerense. Queremos una Argentina del esfuerzo y del trabajo, que nos deje los recursos que producimos”.

Además de Pullaro y Scaglia, participaron el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el senador por Castellanos, Alcides Calvo; el intendente local, Leonardo Viotti y el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia.

En el marco de la 118ª edición, los referentes políticos reiteraron su postura sobre la necesidad de transformar el esquema impositivo argentino para favorecer la producción y la inversión en el interior.

Temas Relacionados

Maximiliano PullaroSanta FeRafaelaExpo Ruralúltimas noticias

Últimas Noticias

Murió Azucena Díaz, miembro de Madres de Plaza de Mayo

Originaria de Tucumán, su vida estuvo marcada por el compromiso con los derechos humanos, tras la desaparición de su hijo Manuel Taján durante la última dictadura militar

Murió Azucena Díaz, miembro de

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

El Presidente mantendrá un encuentro con sus principales funcionarios y luego recibirá al equipo que diseña la campaña de cara a las elecciones de octubre. La decisión se tomó a última hora y en la antesala de las negociaciones con el Tesoro norteamericano para un préstamo

Tras posponer su viaje a

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

El Presidente iba a despegar este domingo por la noche rumbo a Nueva York, pero finalmente saldrá el lunes por la tarde, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. Por la mañana, se convocó a una reunión de Gabinete y de la mesa política nacional. El miércoles deberá exponer ante la ONU

Javier Milei reprogramó su agenda

Argentina acelera las negociaciones con EEUU para obtener un préstamo destinado a pagar los vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas

Equipos técnicos de ambos países trabajan hoy para cerrar un salvataje financiero que respaldaría la Secretaría del Tesoro y ejecutaría el Banco Central

Argentina acelera las negociaciones con

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

El diputado nacional habló tras una semana complicada para el Gobierno por la subida del dólar y aseguró: “La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones”. También dijo que el peronismo “es desestabilizante”

Martín Tetaz: “Milei va a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Declaró el único detenido por

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

Murió Azucena Díaz, miembro de Madres de Plaza de Mayo

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

Según una encuesta, solo dos de cada diez trabajadores están conformes con su salario

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
La fiesta de cumpleaños de

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos