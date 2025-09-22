Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

Maximiliano Pullaro, durante la Expo Rural en Rafaela (Foto: ruralrafaela.com.ar)

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de la 118ª Expo Rural de Rafaela en donde envió un mensaje al Gobierno nacional de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En su discurso, reclamó mayor representatividad federal y pidió apoyar sus economías regionales. “No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) nos impongan sus legisladores. Necesitamos diputados santafesinos que defiendan la producción, el campo y la industria”, insistió.

El evento se llevó a cabo este domingo y reunió a figuras representativas de los poderes ejecutivo y legislativo santafesino, además del mandatario provincial, quien se presentó junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia. Durante su discurso, afirmó: “Estamos en el corazón de la cuenca lechera, que tantos recursos le da al país, y también en el corazón de la industria, que genera trabajo y empleo”, remarcando que Santa Fe “es campo, industria y comercio”.

En este sentido, hizo hincapié en las retenciones al campo, tal como lo hizo en octava edición del Congreso Internacional Coninagro, en donde pidió terminar con el impuesto. “Cuando quisieron aumentar las retenciones, fui el primero en plantarme”, recordó. Además, apuntó sobre impacto negativo que genera sobre la competitividad. “Las retenciones son el peor impuesto de la Argentina. Queremos una reforma tributaria, pero sobre todo necesitamos defender al interior productivo que trabaja y que siempre sacó adelante al país”, reiteró.

De igual forma, el Gobierno nacional estableció una baja de las retenciones, lo que generó una reducción de las tasas aplicables para algunos productos, producidos por el sector agrícola. Por ejemplo, el impuesto a la exportación del maíz bajó del 12% al 9,5%; mientras el que se aplica sobre el sorgo, pasó de ser de 12% al 9,5%; y en el caso del girasol, del 7,5% al 5,5%. Los beneficios alcanzan también a otros productos y sectores.

Pullaro junto al intendente de Rafaela Leonardo Viotti (Foto: ruralrafaela.com.ar)

En tanto, destacó la capacidad inversora y el compromiso de los sectores productivos locales. “Si desde Buenos Aires miraran más lo que es la provincia de Santa Fe, a la Argentina le iría mucho mejor” porque “cuando queda un recurso, el campo lo invierte para producir más. La industria lo pone en una nueva nave o línea de producción”, argumentó. Por lo que pidió: “Tengamos legisladores nacionales que defiendan la producción, el campo y la industria. Tengamos legisladores que defiendan este interior productivo que siempre sacó a Argentina adelante”.

El jefe provincial, quien además integra la mesa de gobernadores de Provincias Unidas, Martín Llaryora, Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de Juan Schiaretti, no olvidó mencionar otro de los temas que integra la lista de reclamos a la administración actual: las obras públicas provinciales. De acuerdo con los datos mencionados, se repararon “3.400 kilómetros de rutas y 1.200 de canales". “La última lluvia mostró la diferencia: en Santa Fe no hubo los problemas que padeció Bahía Blanca porque acá hubo inversión”, explicó al referir a uno de los eventos climáticos más graves de los últimos tiempos que sufrió la zona sur del interior bonaerense, en donde se registraron casi 400 milímetros de lluvia en apenas cuatro horas, dejando además varias víctimas fatales.

“No puede ser que proyectos nacionales creados en el AMBA nos impongan sus legisladores. Necesitamos diputados santafesinos que defiendan la producción, el campo y la industria”, dijo.

Del evento también participó la vicegobernadora Gisela Scaglia (Foto @pablogfarias)

Por su parte, Scaglia aportó su visión sobre la identidad provincial y la relación con el sector agropecuario. “Soy hija y nieta de productores, me crié entre sacrificio y trabajo. Por eso entendemos a las familias que dedican días y noches a sacar adelante sus establecimientos”, sostuvo. También expresó su rechazo al impuesto al campo: “Los santafesinos no queremos retenciones ni un impuesto al combustible que nunca vuelve a la provincia. De ese tributo no recibimos nada ni en rutas nacionales, ni en subsidios al transporte. Todo lo arreglamos con recursos propios”.

A su vez, enfatizó: “Defender nuestra provincia es cuidar nuestra tierra, con responsabilidad de construir un futuro que se parezca más a nosotros y menos al conurbano bonaerense. Queremos una Argentina del esfuerzo y del trabajo, que nos deje los recursos que producimos”.

Además de Pullaro y Scaglia, participaron el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el senador por Castellanos, Alcides Calvo; el intendente local, Leonardo Viotti y el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia.

En el marco de la 118ª edición, los referentes políticos reiteraron su postura sobre la necesidad de transformar el esquema impositivo argentino para favorecer la producción y la inversión en el interior.