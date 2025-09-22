Cómo se gestó el anuncio sobre las retenciones y qué busca Milei con la nueva medida

Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo en la muestra de la Rural. Hoy anunció una baja transitoria en retenciones

A través del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno anunció esta mañana que suspenderá las retenciones de granos hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones generales.

El gobierno aspira a que la medida implique un incremento en el circulante de dólares, los mismos que hasta la semana pasada se le escurrían al Banco Central (BCRA) por la intervención en el mercado del tipo de cambio luego de que el precio llegara a al techo de la banda acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Este anuncio no estaba en los planes de la Casa Rosada ni siquiera una semana atrás. No se habló en la reunión de mesa política que Javier Milei encabezó el lunes pasado, ni tampoco se abarcó en el encuentro de Gabinete posterior. Adorni preveía hacer un anuncio significativo en su conferencia de prensa del jueves, pero tampoco tenía que ver con esta medida. Todo se desencadenó al día siguiente.

“Comenzamos a hablarlo el viernes”, coincidieron dos importantísimas fuentes presidenciales. Ese mismo día, el BCRA finalizó la jornada con una venta de 678 millones de dólares para contener al dólar mayorista.

La decisión política terminó de materializarse durante esa jornada y durante el fin de semana se encomendó al área de Legal y Técnica de la Presidencia para que redactara el decreto que posteriormente firmaría Milei.

Una persona que dialoga diariamente con el jefe de Estado describió que la naturaleza de la medida fue pensada más por cuestiones económicas que como un anuncio de corte electoral. “Es simplemente una medida más que tomamos para proteger el orden macro”, sentenció. De cualquier manera, admiten que un impacto positivo en la marcha de la economía puede traer mejoras en el plano electoral. “Economía y elecciones están estrechamente ligadas”, afirman. En el Gabinete hay versiones varias sobre cómo pueden seguir este tipo de comunicaciones. Algunos aseguran que “sin dudas habrá más” y otros afirman que se verá en función del contexto macroeconómico.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, fue la línea que le indicaron que escriba Adorni para el anuncio.

Minutos después de que se publicara el tuit, el Boletín Oficial publicó un suplemento en el que detalló las minucias de la medida firmado por el presidente Javier Milei. Entre sus aspectos más importantes, se detalló que será hasta conseguir 7.000 millones de dólares (el cual tendría como utilidad en que las liquidaciones no se concentren en su totalidad en un solo período y drene de dólares los meses posteriores a octubre; aunque la medida, en sí, ya afecta a esta estacionalidad) y que estos deben liquidarse hasta tres días hábiles después de la realización de la declaración jurada.

En el Gobierno son conscientes de que es una estrategia arriesgada por una cuestión central: esto implicaría una menor recaudación para el 2025, lo cual presionará sobre el cálculo presupuestario para estos meses que se vienen. También puede ser vista como una estrategia desesperada en el marco electoral, pero en Casa Rosada afirman que “se trató de una decisión acorde a las circunstancias, como se ha hecho siempre”.

La administración mileista no venía teniendo la mejor relación con el sector agropecuario, que sufre de una baja rentabilidad por los niveles de las cotizaciones de los granos en los mercados internacionales y los altos costos internos. Además, existe una queja generalizada en ese ámbito por la percepción por la falta de políticas públicas orientadas al agro.

Milei dispuso una baja temporal en las retenciones de ciertos productos que después volvieron a sus rangos habituales en julio. En su posterior discurso en La Rural, buscó morigerar el malestar del sector por ese incremento y anunció la baja de las alícuotas a la carne aviar y vacuna, al sorgo, girasol y a la soja y sus subproductos.

Aunque el desempeño también pudo haberse explicado por otros factores, los armadores libertarios en los distritos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires afirmaron que el malestar de los productores con las escasas políticas hacia el campo no ayudó a que La Libertad Avanza performara de manera óptima en la Segunda, Cuarta y Séptima Sección durante las elecciones del 7 de septiembre.

“No teníamos anticipo ni noticias. Sin valoraciones políticas, el sector lo toma como una medida lógica y positiva”, le dijo a Cadena 3 el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. El mayor aliado de Milei en ese sector, el presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, catalogó a la medida de “sorpresa buena” y “una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones”.

En paralelo, el Gobierno está coqueteando con el anuncio de un posible acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para abastecerse de dólares con el fin de asegurar el pago de los vencimientos de deuda que se ven comprometidos para los próximos meses. Aunque el monto era desconocido hasta esta fecha, Infobae indicó que se podía llegar hasta una cifra cercana a los 30.000 millones de dólares.

Tan solo el rumor de ese anuncio había generado expectativas en el mercado de que el Gobierno se iba a abastecer de las divisas suficientes para aguantar la dolarización de las carteras previa a las elecciones nacionales, un procedimiento que se ha hecho habitual en los comicios de los últimos años. En el premarket de bolsas como la de Nueva York, las acciones argentinas marcaban subas que llegaban a los dos dígitos, aunque era una incógnita cómo se iban a desempeñar el resto de la semana.

En el marco de este anuncio, Milei demoró su salida a Estados Unidos (donde mantendrá una bilateral con su par Donald Trump y hablará en la Asamblea General de las Naciones Unidas) por una reprogramación de su reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Viajará esta noche, pero antes reunirá a su mesa política a y a todo su gabinete.