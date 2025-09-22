Política

Cómo se gestó el anuncio sobre las retenciones y qué busca Milei con la nueva medida

El Gobierno comunicó la eliminación temporal de impuestos a las exportaciones agrícolas. La decisión se mantuvo en secreto hasta este lunes y adquiere más relevancia por su impacto económico que por lo electoral

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Javier y Karina Milei junto
Javier y Karina Milei junto a Luis Caputo en la muestra de la Rural. Hoy anunció una baja transitoria en retenciones

A través del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno anunció esta mañana que suspenderá las retenciones de granos hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones generales.

El gobierno aspira a que la medida implique un incremento en el circulante de dólares, los mismos que hasta la semana pasada se le escurrían al Banco Central (BCRA) por la intervención en el mercado del tipo de cambio luego de que el precio llegara a al techo de la banda acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Este anuncio no estaba en los planes de la Casa Rosada ni siquiera una semana atrás. No se habló en la reunión de mesa política que Javier Milei encabezó el lunes pasado, ni tampoco se abarcó en el encuentro de Gabinete posterior. Adorni preveía hacer un anuncio significativo en su conferencia de prensa del jueves, pero tampoco tenía que ver con esta medida. Todo se desencadenó al día siguiente.

Comenzamos a hablarlo el viernes”, coincidieron dos importantísimas fuentes presidenciales. Ese mismo día, el BCRA finalizó la jornada con una venta de 678 millones de dólares para contener al dólar mayorista.

La decisión política terminó de materializarse durante esa jornada y durante el fin de semana se encomendó al área de Legal y Técnica de la Presidencia para que redactara el decreto que posteriormente firmaría Milei.

Una persona que dialoga diariamente con el jefe de Estado describió que la naturaleza de la medida fue pensada más por cuestiones económicas que como un anuncio de corte electoral. “Es simplemente una medida más que tomamos para proteger el orden macro”, sentenció. De cualquier manera, admiten que un impacto positivo en la marcha de la economía puede traer mejoras en el plano electoral. “Economía y elecciones están estrechamente ligadas”, afirman. En el Gabinete hay versiones varias sobre cómo pueden seguir este tipo de comunicaciones. Algunos aseguran que “sin dudas habrá más” y otros afirman que se verá en función del contexto macroeconómico.

La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, fue la línea que le indicaron que escriba Adorni para el anuncio.

Minutos después de que se publicara el tuit, el Boletín Oficial publicó un suplemento en el que detalló las minucias de la medida firmado por el presidente Javier Milei. Entre sus aspectos más importantes, se detalló que será hasta conseguir 7.000 millones de dólares (el cual tendría como utilidad en que las liquidaciones no se concentren en su totalidad en un solo período y drene de dólares los meses posteriores a octubre; aunque la medida, en sí, ya afecta a esta estacionalidad) y que estos deben liquidarse hasta tres días hábiles después de la realización de la declaración jurada.

En el Gobierno son conscientes de que es una estrategia arriesgada por una cuestión central: esto implicaría una menor recaudación para el 2025, lo cual presionará sobre el cálculo presupuestario para estos meses que se vienen. También puede ser vista como una estrategia desesperada en el marco electoral, pero en Casa Rosada afirman que “se trató de una decisión acorde a las circunstancias, como se ha hecho siempre”.

La administración mileista no venía teniendo la mejor relación con el sector agropecuario, que sufre de una baja rentabilidad por los niveles de las cotizaciones de los granos en los mercados internacionales y los altos costos internos. Además, existe una queja generalizada en ese ámbito por la percepción por la falta de políticas públicas orientadas al agro.

Milei dispuso una baja temporal en las retenciones de ciertos productos que después volvieron a sus rangos habituales en julio. En su posterior discurso en La Rural, buscó morigerar el malestar del sector por ese incremento y anunció la baja de las alícuotas a la carne aviar y vacuna, al sorgo, girasol y a la soja y sus subproductos.

Aunque el desempeño también pudo haberse explicado por otros factores, los armadores libertarios en los distritos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires afirmaron que el malestar de los productores con las escasas políticas hacia el campo no ayudó a que La Libertad Avanza performara de manera óptima en la Segunda, Cuarta y Séptima Sección durante las elecciones del 7 de septiembre.

“No teníamos anticipo ni noticias. Sin valoraciones políticas, el sector lo toma como una medida lógica y positiva”, le dijo a Cadena 3 el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani. El mayor aliado de Milei en ese sector, el presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, catalogó a la medida de “sorpresa buena” y “una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo lo bondadoso que es sacar el impuesto más invasivo que son las retenciones”.

En paralelo, el Gobierno está coqueteando con el anuncio de un posible acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos para abastecerse de dólares con el fin de asegurar el pago de los vencimientos de deuda que se ven comprometidos para los próximos meses. Aunque el monto era desconocido hasta esta fecha, Infobae indicó que se podía llegar hasta una cifra cercana a los 30.000 millones de dólares.

Tan solo el rumor de ese anuncio había generado expectativas en el mercado de que el Gobierno se iba a abastecer de las divisas suficientes para aguantar la dolarización de las carteras previa a las elecciones nacionales, un procedimiento que se ha hecho habitual en los comicios de los últimos años. En el premarket de bolsas como la de Nueva York, las acciones argentinas marcaban subas que llegaban a los dos dígitos, aunque era una incógnita cómo se iban a desempeñar el resto de la semana.

En el marco de este anuncio, Milei demoró su salida a Estados Unidos (donde mantendrá una bilateral con su par Donald Trump y hablará en la Asamblea General de las Naciones Unidas) por una reprogramación de su reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Viajará esta noche, pero antes reunirá a su mesa política a y a todo su gabinete.

Temas Relacionados

Javier MileiRetencionesCampoElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaSojaúltimas noticias

Últimas Noticias

Milei agradeció el respaldo “incondicional” del gobierno de los Estados Unidos

El Presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebraron el gesto de la administración de Donald Trump en medio de la incertidumbre financiera generada por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires

Milei agradeció el respaldo “incondicional”

Miguel Ángel Pichetto calificó de “medida oportunista y electoral” la suspensión de retenciones a los granos

El diputado nacional de Encuentro Federal sostuvo que el anuncio del Gobierno responde a intereses políticos y cuestionó la ausencia de acuerdos institucionales

Miguel Ángel Pichetto calificó de

The Times advierte que “la economía de motosierra de Milei se tambalea y los peronistas están al acecho”

El diario británico analizó el escenario político y económico de la Argentina tras el traspié electoral del gobierno en la provincia de Buenos Aires, que luego desembocó en tensiones cambiarias

The Times advierte que “la

Javier Milei batalla contra el peor enemigo de la política y la economía: la incertidumbre

El Presidente negocia con el gobierno de Trump un apoyo financiero que disipe las dudas sobre el pago de la deuda. Y busca un acercamiento con Macri para reconectar con el electorado del PRO

Javier Milei batalla contra el

Elaboraron una guía anticorrupción para la administración pública, que busca fortalecer la integridad de las instituciones

Lo hizo a través de la Oficina Anticorrupción con el fin de implementar políticas de ética y transparencia

Elaboraron una guía anticorrupción para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caída de actividad: en 19

Caída de actividad: en 19 meses se perdieron más de 15.000 empresas y casi 220.000 puestos de trabajo

Encontraron al joven uruguayo que era buscado por Interpol en Córdoba: el emotivo encuentro con su familia

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 22 de septiembre

Insólito y repudiable: robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a nadar a la pileta de su casa

Milei agradeció el respaldo “incondicional” del gobierno de los Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA
Primeros bloqueos en carreteras de

Primeros bloqueos en carreteras de Ecuador por paro nacional tras eliminación de subsidios al diésel

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

Estos son los países que reconocen al estado de Palestina

Fin de una era: el Centro Pompidou cierra sus puertas

La sequía extrema en Irak revela 40 tumbas ocultas bajo el mayor embalse del país

TELESHOW
El divertido cruce entre Carina

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

Pampita habló del robo en su casa: “Tengo mucha tristeza porque se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”

Pablo Ruiz habló sobre el mal momento que atravesó en su última relación: “Una pareja horrible y tóxica”

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque