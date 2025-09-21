Política

Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar mañana

El Presidente iba a despegar este domingo por la noche rumbo a Nueva York, pero finalmente saldrá el lunes por la tarde, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. Por la mañana, se convocó a una reunión de Gabinete y de la mesa política nacional. El miércoles deberá exponer ante la ONU

Guardar
El mandatario argentino se verá
El mandatario argentino se verá con su par estadounidense (@JMilei/X)

El presidente Javier Milei dispuso reprogramar su viaje a los Estados Unidos, en donde tenía previsto exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y finalmente saldrá con rumbo a Nueva York el lunes por la tarde. El jefe de Estado mantendrá en este viaje las reuniones con su par norteamericano, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales al tanto de las modificaciones en el itinerario del mandatario nacional, que originalmente tenía previsto partir a las 23:00 de este domingo, pero debió postergarlo por un “reacomodamiento de agenda”.

Para mañana, según pudo saber este medio, se convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y también de la mesa política que se creó para coordinar la estrategia partidaria de cara a octubre.

De esos encuentros proselitistas participarán la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el vuelo del líder libertario despegaría a las 19:00 del lunes, por lo que recién llegaría a Manhattan el martes por la mañana.

Por este motivo, Milei estaba reorganizando la ronda de reuniones que tenía previstas para mañana, que en su mayoría era con algunos economistas, pero también con Georgieva.

Milei reagendó la reunión con
Milei reagendó la reunión con la titular del FMI (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Según el cronograma inicial, el Presidente iba a aterrizar a las 9:30 en Nueva York (hora argentina) y a las 11:00 ya tenía su primera actividad: una conversación con Alberto Ades, un doctor en Economía que vive hace tres décadas allí.

A las 18:00, en tanto, iba a ser el encuentro con la directora general del FMI, del que también participaría toda la comitiva argentina, integrada por el canciller, Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la secretaria general, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Una hora después, el mandatario tenía pensado verse con el economista Xavier Sala i Martin, de origen español y profesor en la Universidad de Columbia.

Para el martes, en tanto, el jefe de Estado ocuparía la mañana viendo la intervención de Trump en el debate de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas y a las 12:45 tiene programada una bilateral con él.

A las 20:00, participaría de la habitual recepción ofrecida por el mandatario norteamericano a todos los invitados al encuentro de la ONU, por lo que volverían a cruzarse.

El miércoles, la jornada de Milei iniciaría a las 12:45, con su intervención en la Asamblea General, donde hablará una vez más ante los principales líderes mundiales.

El Presidente volverá a hablar
El Presidente volverá a hablar ante la ONU

A las 19:55, asistiría a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde recibirá el reconocimiento de la mano del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de Milei en Nueva York, según el primer itinerario, estaba previsto un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para luego participar de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

A las 19:15 tenía agendada una reunión con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Finalmente, a las 22:00 de ese día el Presidente tomaría el vuelo especial que lo llevaría de regreso a Buenos Aires, en donde aterrizaría alrededor de las 8:30.

Equipos técnicos bajó las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas 10 horas para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al gobierno con un amplio préstamo destinados a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central, como adelantó en exclusiva ayer Infobae.

La intención del Gobierno era anunciar este acuerdo antes de la llegada de Milei a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEstados UnidosONUNueva YorkFMIKristalina GeorgievaDonald TrumpAgendaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentina acelera las negociaciones con EEUU para obtener un préstamo destinado a pagar los vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas

Equipos técnicos de ambos países trabajan hoy para cerrar un salvataje financiero que respaldaría la Secretaría del Tesoro y ejecutaría el Banco Central

Argentina acelera las negociaciones con

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

El diputado nacional habló tras una semana complicada para el Gobierno por la subida del dólar y aseguró: “La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones”. También dijo que el peronismo “es desestabilizante”

Martín Tetaz: “Milei va a

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

Infobae analizó los resultados en las 10 provincias que ya eligieron cargos locales y su peso electoral, de cara a lo que puede suceder el 26 de octubre. Cuántos suman, en conjunto, los que no fueron a votar

Cuántos votos sumaron LLA, el

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

La extitular de Familia y Desarrollo Social de la provincia Cecilia Torres Otarola quedó fuera del Estado tras ser condenada a prisión e inhabilitada por en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”. El decreto fue firmado por el gobernador actual

Chubut: Nacho Torres echó de

Las razones de la implosión del PRO en Diputados y a qué intereses responde cada sector

Las diferencias ideológicas quedaron expuestas en la última sesión de la cámara baja. El grupo de los puristas, los pro-violetas, los sueltos, y un estado de tensión en la previa a la reunión convocada por Mauricio Macri

Las razones de la implosión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron muerto al jubilado que

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

Científicos piden medidas urgentes para reducir la exposición infantil al plástico: el impacto en la salud

Clausuraron un consultorio odontológico que también atendía a delincuentes heridos de bala en el Barrio 31

Según un informe privado, el consumo masivo repuntó 4% interanual en agosto

La irregularidad del crédito a familias alcanzó su máximo nivel desde 2008

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
El inolvidable encuentro de Lali

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos

Así quedó la casa de Cinthia Fernández después de su remodelación: los cambios que hizo

El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana: dos heridos y la palabra de Coscu

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel