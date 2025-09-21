Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

Tras sus peores dos semanas desde que llegó al poder, Javier Milei enfrenta un panorama con interrogantes de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Luego de la fuerte derrota en el principal distrito electoral del país por casi 14 puntos, el rechazo a los tres vetos presidenciales por parte del Congreso esta semana, y la agudización de la volatilidad económica, La Libertad Avanza busca recomponer el apoyo del electorado para enfrentar una segunda mitad de mandato con mayor cantidad de legisladores en el Parlamento.

En 5 semanas, se votarán diputados nacionales en los 24 distritos. En 8 de ellos - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero y Chaco - también, se votarán senadores.

Ese mismo día, en simultáneo, se elegirán cargos provinciales en otros cuatro distritos: Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. En esta última provincia, además de diputados locales, se elige gobernador. En las restantes 10, no se eligen cargos a nivel provincial.

Cómo le fue a LLA

En las 10 elecciones provinciales que hubo hasta ahora, La Libertad Avanza solo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y, en alianza con el radicalismo, en Chaco.

En otras cuatro provincias, salió segunda. Fue el caso de PBA, Jujuy, Misiones y Salta. En dos distritos - Formosa y Santa Fe - salió tercera, y en Corrientes quedó cuarta. En San Luis, LLA oficial no presentó lista, en un acuerdo con el mandatario provincial, Claudio Poggi, aunque hubo otras dos listas libertarias, pero no oficializadas desde la Casa Rosada.

La diferencia entre LLA y el peronismo

En total, La Libertad Avanza, en las 9 elecciones provinciales de las que participó, cosechó 4.073.148 votos.

Donde mejor performance tuvo, en porcentaje, fue en Chaco, donde - en alianza con la UCR que gobierna esa provincia - llegó al 45,65%, seguida de la Ciudad de Buenos Aires, donde consiguió 33,71%. En números absolutos, el distrito donde más sufragios recogió fue en la Provincia de Buenos Aires -2.723.710-, seguido de CABA, 495.966 votos.

El porcentaje más bajo lo obtuvo en Corrientes, 10,11%, donde la Casa Rosada se resistió a ir en alianza con el oficialismo provincial del radical Gustavo Valdés, y consiguió solo 63.088.

Por su parte, el peronismo -en sus distintas versiones - acumuló en las 10 elecciones provinciales que ya tuvieron lugar 5.113.004 votos en total, o sea, 1.039.856 más que los de la LLA sumados en esos distritos.

Pero la mayor diferencia entre el peronismo y LLA se dio en PBA. En esta provincia, donde el mileísmo fue en alianza con el PRO, Fuerza Patria le sacó 1.096.409 votos de ventaja. Este número revela que la brecha en favor de las opciones peronistas se achicó en el total de las elecciones provinciales. Si se excluye a PBA del análisis, en el resto de las provincias LLA obtuvo 1.349.438 votos y el peronismo 1.292.885, una ligera diferencia de 56.553 votos en favor de las boletas libertarias oficiales.

El padrón de los 10 distritos sumados donde ya se votó asciende a 25.555.546 electores, de los cuales fueron a votar 15.169.561. Esto implica que, en total, más de 10 millones de habitantes de esas provincias (10.385.985) no fueron a las urnas, el 59% de los distritos donde ya fueron a las urnas este año.

A continuación el detalle de lo que sucedió en cada distrito donde ya hubo elecciones en 2025:

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires renovó 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial durante la elección del 7 de septiembre. El padrón contó con 14.227.683 votantes, representando el mayor peso electoral del país. La participación electoral alcanzó el 60,98%.

Fuerza Patria se impuso con el 47,28% (3.820.119 votos) a la Alianza LLA, que salió segunda con el 33,71%, porcentaje equivalente a 2.723.710 votos. La boleta peronista ganó seis de las ocho secciones electorales de la Provincia. La diferencia entre ambos espacios fue de 1.096.409 votos.

Sin embargo, el peronismo perdió 441.095 votos respecto de hace dos años en la categoría de legisladores provinciales, si bien la elección de 2023 había sido una elección presidencial.

Fuerza Patria ganó en las elecciones desdobladas en PBA por casi 14 puntos de diferencia sobre LLA

La boleta violeta - pese a haber ido con el PRO de aliado- solo sumó 375.602 sufragios respecto de esos comicios. Hace dos años, LLA había quedado tercera, con 2.348.108 apoyos (el 24,5%).

CABA

En CABA se renovaron 30 bancas de legisladores en los comicios realizados el 18 de mayo. Con un padrón de 3.093.182 personas, la participación alcanzó un 53,3%. En el distrito porteño y con la boleta liderada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, LLA tuvo su desempeño más destacado, al imponerse con el 30,7% de los votos (495.966 sufragios).

Manuel Adorni festeja su triunfo con el presidente Javier Milei el 18 de mayo (REUTERS)

El segundo lugar fue para Es Ahora Buenos Aires, lista que agrupó a los distintos sectores del peronismo detrás de la candidatura de Leandro Santoro, quien recogió el 28% (450.559 votos). La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 45.407 votos.

En tercer lugar, se ubicó el PRO, que perdió en el distrito por primera vez en 18 años. La candidata Silvia Lospennato obtuvo 262.027 votos, lo que representó el 15,8 % del total.

Chaco

La provincia de Chaco renovó 16 bancas en la Cámara de Diputados durante la elección celebrada el 11 de mayo. El padrón incluyó a 1.012.034 ciudadanos y registró una participación de 52,3%, la más baja de las 10 analizadas.

La principal fuerza fue Chaco Puede + La Libertad Avanza, una alianza entre el radicalismo liderado por Leandro Zdero y el mileísmo, que obtuvo el 45,65% (235.052 votos).

En segundo lugar se ubicó el peronismo, que compitió con el nombre de Frente Chaco Merece Más, y el nombre del ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich como principal dirigente al frente de la boleta. Sacó 33,7% (73.302 votos). La diferencia entre ambos espacios alcanzó los 61.750 votos.

Corrientes

La provincia de Corrientes celebró elecciones el 31 de agosto para elegir gobernador, 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial. Se impuso el oficialismo provincial liderado por el gobernador radical que impulsó a su hermano, Juan Pablo Valdés, para sucederlo.

Vamos Corrientes obtuvo 51,91% (331.431 votos), seguido por la lista peronista de Limpiar Corrientes con 19,97% (127.479 votos). El tercer puesto fue para Encuentro Por Corrientes (ECO), del también radical Ricardo Colombi, con 106.534 votos (16,69%).

Gustavo Valdés festejó el triunfo de su hermano Juan Pablo como futuro gobernador de Corrientes

La Libertad Avanza quedó relegada al cuarto lugar, con solo 9,51% (60.733 votos), el peor desempeño de las 10 elecciones provinciales. En este caso, la fuerza liberal consiguió 2.355 menos sufragios para gobernador que para diputados provinciales.

Para el cargo de diputados provinciales, la fuerza ganadora también fue la oficialista Vamos Corrientes, con el 52,78% (329.452 votos). En segundo lugar se ubicó Limpiar Corrientes, con 18% (con 112.936 votos), seguida de ECO, que obtuvo el 15,25% (95.187 votos). La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar, con el 10,11% (63.088 votos).

El padrón estuvo conformado por 950.689 personas, y la participación fue la más alta entre las diez provincias, 70,95%.

Formosa

La provincia de Formosa celebró elecciones el 29 de junio para renovar 15 bancas en la Cámara de Diputados provinciales y 30 convencionales.

El Partido Justicialista liderado por el gobernador Gildo Insfrán, que va por su octavo mandato consecutivo, resultó la fuerza ganadora, con 205.784 votos y el 67,24% de los votos.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, revalidó su poder con el triunfo del PJ en junio pasado

En segundo lugar, pero lejos, se ubicó la opositora Confederación Frente Amplio Formoseño, que obtuvo el 11,95% (36.572 votos, una diferencia de 169.212 con el peronismo). La Libertad Avanza quedó muy cerca, en tercer puesto, con 34.118 votos (11,15%).

El padrón incluyó a 488.951 votantes y la participación fue del 65,8%.

Jujuy

En la provincia de Jujuy se renovaron 24 bancas en la Cámara de Diputados durante los comicios celebrados el 11 de mayo. El padrón estuvo conformado por 598.408 electores, con una participación del 68%.

La fuerza ganadora fue la oficialista Frente Jujuy Crece, que impulsó el gobernador radical, Carlos Sadir, y consolidó su liderazgo a nivel local. Obtuvo el 38,31% (141.530 votos).

El gobernador Carlos Sadir festejó el triunfo del oficialismo local en las elecciones de Jujuy

LLA logró quedarse con el segundo lugar, al cosechar el 21,11% (77.977 votos), desplazando al Frente Justicialista, que sacó la mitad, 10,77% (39.777 votos).

Misiones

La provincia de Misiones renovó 20 bancas en la Cámara de Diputados durante las elecciones del 8 de junio. El padrón incluyó a 1.002.304 personas y la participación fue del 55,4%.

El oficialista Frente Renovador de la Concordia, cuyo referente es el ex gobernador Carlos Rovira, ratificó su hegemonía en la provincia como primera fuerza, con 153.188 votos y 27,56%.

El gobernador misionero, Hugo Passalacqua, junto a Sebastián Macías, el primer candidato a diputado del Frente Renovador de la concordia

La Libertad Avanza tuvo su bautismo de fuego en tierra colorada y quedó en segundo lugar. La candidatura del ex tenista Diego Hartfield cosechó el 21,9% (116.300 votos).

El PJ no se presentó como tal por estar intervenido de la conducción nacional del partido. El armado que nucleó al peronismo fue Confluencia Popular por la Patria, que quedó en el séptimo lugar con el 2,47% de los votos (3.106).

Salta

En la provincia de Salta se renovaron 30 bancas en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado durante las elecciones realizadas el 11 de mayo. El padrón incluyó a 918.649 personas y la participación alcanzó el 57,8%.

La principal fuerza fue Vamos Salta + Unidos Por Salta, el amplio frente que armó el actual gobernador Gustavo Sáenz, que cosechó el 38,78% de los votos (193.040). Se impuso en todos los departamentos, menos en la Capital, donde ganó LLA.

Gustavo Sáenz festeja el triunfo a nivel provincial de los candidatos que impulsó desde el frente Vamos Salta

La boleta libertaria quedó segunda en el total provincial con el 25,3% (125.932 votos), y afianzó su lugar como principal fuerza opositora. El Frente Justicialista Salteño quedó relegado al tercer puesto con el 7,19% de los sufragios (35.802 votos).

San Luis

En San Luis, las elecciones provinciales celebradas el 11 de mayo incluyeron la renovación de 23 bancas en la Cámara de Diputados y 4 escaños en el Senado, con un padrón de 421.285 votantes y una participación del 59,8%.

El frente oficialista Ahora San Luis, del gobernador Poggi, electo hace dos años por Juntos por el Cambio, consolidó su supremacía al resultar la fuerza política más votada para diputados provinciales. Obtuvo 105.653 votos, lo que representó el 47,29% del total.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, consolidó su poder en la provincia con el triunfo de sus candidatos en mayo (Créditos: Agencia de Noticias San Luis)

Se impuso al Frente Justicialista, referenciado en su antecesor, Alberto Rodríguez Saá, con el 26% de los votos (58.122).

LLA no contó con una lista oficial avalada desde la Casa Rosada, por decisión de Karina Milei de retirar los apoderados. Sin embargo, se presentaron dos boletas afines ideológicamente que dejaron en evidencia la fragmentación de la oferta libertaria: el Partido Tercera Posición, que alcanzó 18.962 votos (8,49%), y Viva la Libertad, con 15.789 votos (7,07%). En conjunto, ambas sumaron el 15,56% de los votos (34.751 votos), por detrás del justicialismo.

Santa Fe

En Santa Fe, se llevaron a cabo dos jornadas electorales clave en 2025: el 13 de abril se realizaron las PASO para elegir 69 convencionales constituyentes, y el 29 de junio se votó para designar 19 intendentes, y renovar 65 Concejos Deliberantes en la provincia. El padrón provincial fue de 2.842.361 personas, el tercero más grande entre los diez distritos evaluados, y la participación alcanzó el 55,3%.

En la elección de convencionales constituyentes por distrito único, el oficialista Unidos Para Cambiar Santa Fe se consolidó como la principal fuerza política, registrando 495.115 votos y un 34,72% del total.

El gobernado Pullaro y su vice Scaglia al festejar el triunfo el 29 de junio en la Santa fe

El gobernador radical, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, celebró los resultados, que le permitieron consolidar la mayoría para la Convención Constituyente encargada de reformar la Constitución santafesina. En segundo lugar quedó Más Para Santa Fe, el armado peronista, con 216.603 votos (15,19%).

Si bien Unidos se impuso en la capital santafesina con María Luengo como candidata, el peronismo ganó en la ciudad de Rosario con el candidato de centro izquierda Juan Monteverde, seguido de Juan Pedro Aleart, de LLA. En el total provincial, La Libertad Avanza se ubicó en tercer puesto con 201.005 votos (14,1%).

Visualizaciones: Daniela Czibener