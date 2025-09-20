“Que se decida pronto”: los pedidos dentro del Gobierno para que Milei ordene la interna en Casa Rosada

Javier Milei y los miembros del Gabinete en el búnker bonaerense luego de la derrota

Tras del cimbronazo de las elecciones bonaerenses y mientras la crisis económica-financiera se asienta como una preocupación de magnitudes, La Libertad Avanza terminó de determinar cómo se organizará de cara a la campaña nacional y formuló una nueva estructura en la toma de decisiones, la cual no dista mucho de la que ya estaba vigente, pero que pretende que queden asentadas las responsabilidades de cada tribu que compone al oficialismo.

Javier Milei realizó dos cumbres en la Quinta de Olivos el jueves pasado con el fin de organizar a la tropa y detallar las principales prioridades de la campaña. En el último encuentro anunció que la nueva coordinadora de los 24 partidos provinciales libertarios será Pilar Ramírez, la responsable del armado porteño y una persona de absoluta confianza para Karina Milei.

Al haberse anunciado ese nuevo rol, primero se dio a entender que aquello significaba una marginación del armador nacional Eduardo “Lule” Menem (quien es mencionado por Diego Spagnuolo en los audios que detallan un presunto entramado de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad). Pero esto dista de ser real. Lule es quien ha puesto a la gran mayoría de los responsables provinciales de La Libertad Avanza y el que determinó junto a la hermana presidencial a los candidatos. Los organizadores del cónclave de Olivos le pidieron que no asista para guardarse, pero su poder sigue intacto pese a que hay otras huestes libertarias que buscan que se lo margine. Le asignaron un rol clave en la fiscalización nacional.

Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez

Por su parte, el asesor presidencial fue ratificado por Milei como el hacedor de la estrategia política y electoral hacia octubre. Lo reconocen hasta los karinistas que están enfrentados a él. “Tiene un equipo de asesores que saben de campañas que nadie de nosotros tiene”, afirma un libertario importante.

Así las cosas, la correlación de fuerzas en la toma de decisiones dentro de La Libertad Avanza no cambió sustancialmente. No como pidieron de manera extraoficial importantes integrantes del oficialismo el 7 de septiembre. Sin embargo, la decisión de Karina Milei de colocar a Ramírez como una interlocutora vital de la campaña fue bien visto por el sector de Santiago Caputo. Ambos trabajaron en sintonía en la campaña de la Ciudad en mayo, la única en la LLA ganó (en solitario) en todo el año.

“Peor es nada. Es un buen gesto de Karina y oxigena el ambiente. También le sirve a ella”, afirmó uno de sus representantes.

Los problemas en las decisiones del Gobierno

El ambiente más componedor que existe a nivel partidario no se exhibe en el plano gubernamental, la otra rama de la compañía libertaria que comandan los hermanos Milei. Todos los altos sectores del Gobierno consultados por Infobae mantienen un mismo diagnóstico: el diseño del sistema de toma de decisiones del Ejecutivo no se solucionó por el armado de la mesa nacional.

Luego del 7S, el libertario optó por volver a conformar una mesa de trabajo con los funcionarios más esenciales y de confianza. Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni; todos juntos para comenzar a coordinar las decisiones sensibles de la política con un Javier Milei que decidió empoderarse por sobre el resto para tratar de ordenar la interna. Al menos en las decisiones importantes.

Esta ayudó a ser un ámbito de coordinación más general, pero no resolvió los problemas de la diaria. Esta semana hubo un importante pase de facturas entre múltiples sectores del oficialismo sobre lo que fue la caída de los tres vetos presidenciales en el Congreso.

La mesa política del Gobierno

Por caso, las negociaciones en la Cámara de Diputados fueron llevadas a cabo por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. El despacho de Santiago Caputo no fue llamado para interceder, aunque sí levantó algunos teléfonos para sondear apoyos, lo cual no cayó bien en otros sectores. También trascendió que a Cristian Ritondo le habían asegurado desde Casa Rosada que había aumentos presupuestarios para el Hospital Garrahan y las universidades nacionales. Una vez que ya se lo había anunciado a su bloque, lo llamaron para decirle que al final el ministro de Economía, Luis Caputo, no había terminado de convalidar nunca ese tipo de incrementos.

Los teléfonos descompuestos y la dispersión de negociadores son consecuencia de que la interlocución política en el Gobierno no termina de estar del todo claro. Al menos no con la puja de poder que existe actualmente. Mientras en un despacho piden “reglas claras” dentro de la cúpula del Gobierno, en otro hacen un pedido similar para que Milei baje el martillo con nuevas directivas.

“Vos no podés atravesar ninguna tormenta si no sabés quién es el piloto. Lo que se tenga que decidir, que se decida pronto”, fulminó una fuente.

Lisandro Catalán con el gobernador Gustavo Sáenz en Salta

“Está fuera de control todo lo legislativo y la relación con los gobernadores está en su peor momento. Si vos no modificás y clarificas la interlocución política, no tenemos destino”, puntualizó otro armador político del Gobierno. ¿Puede esto tener que ver con la configuración del Gabinete post octubre? Es una de las preguntas que rodea a esta cuestión. Dependiendo el caso se habla de nuevos funcionarios de otros sectores políticos a los fines de dotar de gobernabilidad a la Casa Rosada y para incrementar las posibilidades de promover las reformas estructurales de segunda generación. Faltan años luz.

Volviendo a la coordinación política, en algunos despachos miran el caso de Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior y uno de los encargados de mediar con los gobernadores. “Asumió el lunes y mirá la semana que tocó. No es por Catalán, que a lo sumo es víctima del proceso. Tiene que ver con el diseño de toma de decisiones políticas”, afirma otro integrante de la Casa Rosada.

Los gobernadores tienen una buena imagen de Catalán. “Nadie te va a hablar mal de él”, consignan cerca de ellos, pero consideran que si existe un triángulo de hierro -que ahora incluye a Guillermo Francos- el mensaje que se les da enviándoles a Catalán es que la conversación con ellos no merece el trato a máximo nivel. Hasta ahora, el ministro del Interior mantuvo reuniones con los tres jefes provinciales con los que hizo alianzas La Libertad Avanza, con un aliado como el sanjuanino Marcelo Orrego y con dos ex colaboradores libertarios como el tucumano Osvaldo Jaldo (contra quien Catalán disputará la gobernación en 2027) y el salteño Gustavo Sáenz. En esos despachos está la expectativa que después de octubre se pueda incrementar esa dinámica dialoguista.

Las elecciones bonaerenses

Lo que también resulta una incógnita es cómo se desarrollará el comando de la provincia de Buenos Aires para las próximas semanas. Los parejistas guardaron un prudente silencio después de la derrota por 13 puntos frente a Fuerza Patria, pero ahora buscan reivindicarse. Incluso, comenzaron a distribuir su propia versión de por qué se produjo ese resultado a comienzos de septiembre. Todos en detrimento al sector de las fuerzas celestiales.

“Los cráneos comunicacionales nos vendían de que había que nacionalizar la campaña y de que para ellos el lema correcto era ‘kirchnerismo nunca más’. No consideramos que hayamos tenido errores en la fiscalización [en el PRO y en el caputismo hablan de una logística errática y presuntas irregularidades]”, justificó una fuente inobjetable del armado provincial a Infobae, alegando que el factor económico fue central para perder por tamaña diferencia. “Se pensaba que íbamos a tener esta elección con una economía creciendo al 8% anual y, además, en las últimas semanas nos tocó el escándalo de los audios”, agregan.

De todas maneras, reconocen que el acto en Moreno fue elección exclusiva de Pareja, llegándole a pedir a Karina que interceda con Casa Militar para que el operativo de seguridad lo tuviera Patricia Bullrich a través de la Policía Federal. El primer acto de Milei en la provincia de Buenos Aires será en Mar del Plata. Un giro de timón en el esquema de apariciones que venía teniendo. En el entorno de Pareja dicen que lo decidieron ellos. En el caputismo afirman rotundamente que la idea vino de sus despachos.

Sebastián Pareja (Christian Heit)

El diálogo entre Santiago Caputo y Sebastián Pareja está prácticamente roto. El día del búnker en Gonnet y en una reunión en Casa Rosada estuvieron a punto de irse a las manos. Con esos antecedentes, Karina fue la que decidió que se armara una mesa ampliada para el comando provincial. La cual tiene un crisol de sectores. Por caso, Bullrich pidió estar presente e incluir a sus alfiles Diego Valenzuela y Ramón Lanús. También se incluyó formalmente al PRO con Cristian Ritondo y Diego Santilli a la cabeza, que se sintieron desaprovechados en la campaña bonaerense y, sobre todo, en la logística de fiscalización. Espert también fue sumado aunque su consideración adentro del Gobierno ha ido a la baja al considerarse que su duro discurso no contribuye al mensaje que precisa dar el oficialismo.

El único representante de Las Fuerzas del Cielo en esa mesa es el mismo Caputo. Y es que Pareja también cortó relación con el jefe de bloque de LLA en la Legislatura porteña, Agustín Romo. En la semana surgió el rumor de que el armador lo iba a desplazar como presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense. Romo buscó desmentirlo en redes y recibió el retuit del Presidente. Si bien no está pensando colocarlo a Maximiliano Bondarenko (como trascendió en un momento), es cierto que Pareja le comentó a su círculo íntimo que “va a hacer todo lo posible” para desplazarlo de ese puesto en el próximo recambio legislativo. Es una decisión que está tomada.