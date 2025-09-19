“Quiero flan”: el video de Alfredo Casero al que aludió Javier Milei para hablar del presente político en la Argentina

"¡Quiero flan!": el video de casero al que aludió Milei para hablar del presente político en la Argentina

El acto por el 125° aniversario tuvo lugar en el auditorio Juan Bautista Alberdi de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde tomó la palabra Javier Milei. Durante un momento de su discurso el mandatario acudió a una frase del actor Alfredo Casero para hablar sobre el presente del país.

Para explicar el motivo de sus políticas económicas en el presente del país, decidió usar el ejemplo que dio Casero en 2018 cuando fue de invitado al programa “Animales Sueltos”.

“Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Casero con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería a flan”, dijo el Presidente.

“No, pero se quemó la casa. Quiero flan. Pero, no hay heladera. Quiero flan. No, no, pero, digamos, no tenés casa. Quiero flan. Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso. Quiero flan. Vamos a tener que hacerlo”, sentenció el mandatario.

Milei recordó un video viral del actor Alfredo Casero durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde parodiaba a la oposición por los cuestionamientos que le hacía al Poder Ejecutivo en un momento sensible de las cuentas públicas. Para ello, recreaba una escena de una familia en donde los hijos exigían flan de postre y los padres estaban preocupados porque se les acababa de prender fuego la casa y no tenían dónde dormir.

“Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero Flan!“”, dijo el jefe de Estado.

Poco antes, había realizado otra comparación particular sobre cómo entiende sus medidas el arco político nacional. “Es como querer negar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no es cruel. Pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar, pero a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de gravedad es cruel”, indicó.

Además, soltó: “Por lo tanto uno se encuentra con que no solo tiene que gestionar, además tiene que luchar y romper la demagogia”.

Estas declaraciones se dan en un contexto particular para el Gobierno, ya que viene de sufrir dos fuertes golpes. El primero fue la derrota en las elecciones bonaerenses y el segundo, reciente y aún más relacionado con los temas que trató en su discurso, por el rechazo en Diputados de los vetos por el financiamiento del Garrahan y las universidades nacionales.

El momento del ejemplo de Alfredo Casero

El ejemplo de Alfredo Casero al que aludió Javier Milei

Durante el 2018, cuando estaba siendo entrevistado por Alejandro Fantino en “Animales Sueltos”, el actor y humorista decidió soltar su particular ejemplo para hablar del momento que atravesaba el país en aquel entonces, bajo el Gobierno de Mauricio Macri.

“A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia. Son 12. ¿Tá? Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Tá? Vienen los 12 y dicen: ‘¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flannnn!‘”, soltó Casero.

Luego, continuó su interpretación con gestos clásicos propios: primero, cubrió sus oídos y comenzó a gritar “¡Flaaaaan!” de manera reiterada; luego, imitó el toque de un bombo como si participara en una manifestación, e incluso dejó escapar una expresión subida de tono: “¡La ch***, papá!”.

Continuó exclamando: “¡Hijo de puta, no nos da flan!” y agregó: “No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera”.

El momento televisivo, en aquel entonces, se viralizó rápidamente por las redes sociales. Los memes no tardaron en llegar y hasta el mismo Macri se sacó una foto con un flan al día siguiente.

Poco después, durante un episodio de la telenovela de romance y comedia 100 días para enamorarse, se incluyó numerosas referencias indirectas a la situación política y al debate sobre el flan casero, realizando varios guiños a la actualidad de aquel entonces.

Pau -personaje que interpretó Ludovico di Santo- cocinó un plato sorpresa para toda la familia, que de inmediato intentó adivinar de qué se trataba: “¡Es flan!“, arriesgó Miguel (interpretado por Mario Pasik), ante la risa del resto de los personajes.

En otra escena, Javier -interpretado por Juan Gil Navarro- está en el buffet del colegio y le pide a Coco (personaje que encarnó Pablo Rago) un pancho. Cuando este le pregunta si lo quiere con kétchup o mayonesa, el actor repregunta: “¿Flan tenés?”.