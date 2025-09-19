El kirchnerismo busca una movilización contundente por CFK sin la certeza de si irá el sector de Kicillof

La esquina de San José 1111 (foto: Natacha Pisarenko)

“#CristinaLibre, 100 días de injusticia”. Bajo ese eslogan, el kirchnerismo convocó a una movilización para este sábado a la tarde a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner. Con La Cámpora a la cabeza y otros espacios, el cristinismo prepara una gran concentración en la esquina de San José 1111. El sábado se cumplirán 100 días de la detención de CFK luego de lo que fue la condena por la causa Vialidad, que le valió el arresto domiciliario por 6 años y la imposibilidad del ejercicio de la función pública de manera perpetua; una condena que en el peronismo consideran proscriptiva y para que la titular del Partido Justicialista no pueda presentarse como candidata ni en estas elecciones ni en las del 2027. La movida de este sábado también está atravesada por la discusión de los distintos sectores del peronismo, ya que el universo cristinista busca que el gobernador Axel Kicillof participe y se reúna con la ex mandataria.

Hasta el momento, el gobernador bonaerense no asistió a San José 1111. Ambos dirigentes sí hablaron cuando fue el cierre de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria para PBA y para acordar que el primer candidato sería el ex canciller, Jorge Taiana. Días atrás, el ahora postulante del peronismo pasó por el domicilio donde está CFK.

Jorge Taiana junto a Cristina Kirchner en San José 1111

El propio Kicillof dijo esta semana que se iba a reunir con Cristina y que la iba a ir a visitar. Al el cierre de esta nota el encuentro todavía no había sucedido. También sobrevuela la versión de que Taiana sea el “intermediario” o forme parte de esa composición fotográfica.

“Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar todos para octubre como se hizo para septiembre”, expresó días atrás el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli.

En vistas a la jornada del sábado, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza planteó: “Todos están invitados a la movilización del sábado, y tampoco es que se necesite invitación. Son 100 días, Cristina está lamentablemente en un mismo lugar, secuestrada por el Poder, porque está cumpliendo una condena que es ilegal. Así que Cristina hace 100 días que está en San José 1111 y hay que ir a verla ya. Nadie necesita más invitación de la que sabemos que es justo hacer”.

El reconocimiento a la figura de Cristina existe en lo que podría describirse como el axelismo. De hecho, en el acto que encabezó Kicillof afuera del búnker de Fuerza Patria el día de la elección provincial, se pasó un audio de la expresidenta en la que felicitó al peronismo por el resultado. Antes de eso, la militancia que estaba presente cantó: “Es para Axel, la conducción”.

Ante la consulta de este medio a distintas figuras sobre la presencia de la estructura que hoy se encuadra dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la movilización del sábado las respuestas son ambiguas. “Siempre vamos a bancar a Cristina, pero hay que ver qué es lo mejor para ella”, suelta un dirigente con asiento en La Plata. “No creo que haya algo orgánico. El que quiera ir irá”, admiten cerca de uno de los intendentes que promueve la construcción política de Kicillof.

Antes de lo del sábado, Kicillof encabezará una reunión de corte político electoral de Fuerza Patria. Será este viernes en Ensenada cuando reúna a intendentes de todos los sectores del peronismo; candidatos a diputados nacionales y quiénes participaron como postulantes en las elecciones del 7 de septiembre: seccionales y cabezas de listas de concejales en los distritos donde no gobierna el peronismo.

Cerca de Kicillof esgrimen que haber desdoblado fue correcto y que el mandatario fue el gran ganador de la elección del 7 de septiembre (Aglaplata)

El encuentro servirá como balance de lo que fueron los comicios provinciales, que el mandatario decidió desdoblar y como puntapié para impulsar territorialmente la figura de Taiana. El desdoblamiento continúa siendo materia de análisis. “Siempre planteamos que podía llegar a ser mejor una sola elección, más llegada a octubre, con más consecuencias en la vida de los argentinos de este modelo económico de ajuste del FMI que lleva adelante Milei, y que tenemos que volver a recuperar la idea de proyecto nacional. Por eso, si la elección hubiese sido toda en octubre, quizás esto también era impactante. Ahora hay que trabajar otra vez para el 26 de octubre y hacer conocer a Jorge Taiana, y convocar otra vez a nuestra población a que vote, a que se movilice, porque es muy importante”, desarrolló la intendenta de Quilmes este jueves.

Un ministro de Kicillof le bajó el tenor a este tema. Ante la consulta de Infobae aseguró que “estaba bien desdoblar, ganamos la elección. Ahora Milei está en crisis, hay que enfocarse en lo que viene y mantener la paz y tranquilidad”.

Este viernes, tras la cumbre que habrá en Ensenada, se sabrá si la convocatoria a la marcha del sábado y la inclusión de la consigna Cristina Libre en la campaña electoral, fueron parte del temario que se puso sobre la mesa. Ningún sector descarta que el espacio que se reconoce conducido por CFK ponga el tema sobre la ampliada mesa de la reunión que convocó Kicillof.