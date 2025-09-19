Política

Catamarca firmó un convenio para conectar 300 escuelas rurales con internet satelital

El convenio con Telecentro y el uso de la red satelital Starlink buscan cerrar la brecha tecnológica entre zonas urbanas y rurales de la provincia

Guardar
El gobernador de la provincia,
El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y del CEO de Telecentro, Fernando Herrera

La provincia de Catamarca puso en marcha un programa de inclusión digital que conectará 300 escuelas rurales a internet satelital mediante la instalación de antenas Starlink. El objetivo principal es garantizar el acceso a la conectividad en lugares alejados y reducir la brecha tecnológica que desde hace décadas afecta a miles de estudiantes y docentes en las zonas rurales de la provincia.

La iniciativa responde a una demanda histórica de las comunidades rurales, cuyo acceso a la educación se ha visto limitado por la falta de infraestructura digital. El despliegue de estas antenas permitirá dotar de servicio de internet de alta velocidad a instituciones educativas ubicadas en puntos remotos, donde anteriormente la conectividad era escasa o inexistente. Este avance habilita a las escuelas a incorporar nuevas herramientas pedagógicas y facilita la participación de los estudiantes en actividades educativas que requieren acceso a plataformas en línea y recursos digitales.

El programa articula la participación del gobierno provincial y del sector privado, a través de un acuerdo con la empresa Telecentro para la provisión e instalación de los dispositivos Starlink. El despliegue abarcará la totalidad del territorio provincial, cubriendo tanto escuelas de la región de los valles como aquellas ubicadas en la zona de la puna catamarqueña y otras áreas de difícil acceso. La implementación incluirá capacitaciones para el personal docente y administrativo, a fin de optimizar el aprovechamiento de la tecnología y garantizar la sostenibilidad del servicio en el tiempo.

El acceso a internet de alta velocidad impactará directamente en la calidad educativa y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes rurales. Se prevé que los beneficiarios puedan utilizar plataformas de aprendizaje virtual, acceder a contenidos multimedia, participar de videoconferencias y aprovechar recursos que antes quedaban fuera de su alcance. Además, la mejora en la conectividad permitirá optimizar la gestión administrativa de los establecimientos, agilizando trámites, reportes y la comunicación interinstitucional.

Catamarca firmó un convenio para
Catamarca firmó un convenio para conectar 300 escuelas rurales con internet satelital (Imagen ilustrativa Infobae)

La implementación de antenas satelitales también representa una herramienta fundamental para fortalecer la igualdad de oportunidades. Los estudiantes de zonas rurales podrán acceder a las mismas posibilidades de alfabetización digital y educación a distancia que los alumnos de centros urbanos, lo que constituye un paso importante hacia la reducción de las desigualdades estructurales en el sistema educativo provincial. El avance tecnológico permitirá abrir nuevas puertas a la innovación y el desarrollo local, puesto que las escuelas rurales podrán vincularse con otras instituciones, universidades y organismos a escala nacional e internacional.

El proyecto prevé completar la instalación de las 300 antenas satelitales durante los próximos meses, bajo un calendario establecido en conjunto entre el gobierno provincial y la empresa encargada del servicio. Cada escuela recibirá el equipamiento necesario y la asistencia técnica para garantizar el funcionamiento adecuado de la red.

Desde el gobierno provincial señalaron que esperan que la experiencia sirva de referencia para otras jurisdicciones que buscan cerrar las brechas digitales existentes en sus territorios y consolidar la equidad en el acceso al conocimiento.

Temas Relacionados

ConectividadBrecha digitalTelecentroCatamarcaStarlinkÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentina adhirió al programa de Estados Unidos para promover los reactores nucleares de uso civil

La Cancillería informó que ambos países se asociaron para avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de esos dispositivos en la región

Argentina adhirió al programa de

Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei por las críticas a su propuesta fiscal: “Miente descaradamente”

El ex gobernador y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas detalló nuevamente su plan, luego de que el Presidente dijera que implicaría “elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI”

Juan Schiaretti le respondió a

Un sindicato clave de la industria rechazó los topes salariales y hará paros que afectarán la producción

Sergio Escalante, secretario adjunto del Sindicato de la Alimentación (STIA), dijo a Infobae que no pueden aceptar la pauta del Gobierno, al aludir a la oferta del 3% de aumento desde octubre

Un sindicato clave de la

“Quiero flan”: el video de Alfredo Casero al que aludió Javier Milei para hablar del presente político en la Argentina

Durante su discurso en el acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario usó el ejemplo del humorista para ilustrar la situación del país

“Quiero flan”: el video de

El kirchnerismo suma adhesiones y quiere bloquear la privatización de la empresa de energía nuclear

Presentarán un proyecto para declarar “bien público estratégico no enajenable” al sistema nuclear. El Gobierno anunció su venta

El kirchnerismo suma adhesiones y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Neuquén: un camionero

Tragedia en Neuquén: un camionero se despistó mientras transportaba alimentos y murió atrapado en el vehículo

Cómo es el plátano, el árbol que invade las calles de Buenos Aires y dispara alergias en primavera

Argentina adhirió al programa de Estados Unidos para promover los reactores nucleares de uso civil

Retuvo a su hija y a su pareja en su departamento y ahora lo imputarán por privación ilegítima de libertad: cómo liberaron a las víctimas

El Gobierno nombró a la Virgen de Luján “Comandante Generala” de la Gendarmería Nacional

INFOBAE AMÉRICA
“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías

“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías de seguridad con sus aliados y promete intensificar ataques contra la energía rusa

Israel amplió su ofensiva militar en Ciudad de Gaza y abatió a un jefe de Inteligencia de Hamas

Canadá celebró el inicio de las consultas de Estados Unidos y México para renovar el T-MEC en 2026: “Es una buena señal”

El régimen talibán prohibió libros escritos por mujeres en universidades de Afganistán

El Consejo de Seguridad de la ONU reimpuso las sanciones contra el régimen de Irán por su programa nuclear

TELESHOW
Maite Lanata confesó que hizo

Maite Lanata confesó que hizo un gualicho en su primer casting para quedarse con el papel

Se divulgó el parte médico oficial de Thiago Medina tras la operación

Thiago Medina ya salió de la cirugía: Daniela Celis dio detalles sobre su salud

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos