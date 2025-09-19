Bertie Benegas Lynch: “El Riesgo País es el riesgo de los políticos y de los trogloditas que hay en el Congreso”

Declaraciones del diputado nacional de LLA, Bertie Benegas Lynch, donde responsabiliza a la oposición por el aumento del Riesgo País.

El Gobierno alineó la tropa para descargar la responsabilidad de la inestabilidad cambiaria y financiera en la oposición. Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), vinculó la fuerte suba del índice del Riesgo País y la inestabilidad económica con la actitud del Congreso y al “juego político” de los legisladores.

“El Riesgo País es el riesgo de los políticos, cuando ven el riesgo de los políticos y los trogloditas que hay en el Congreso, que no tienen convicciones, porque simplemente están jugando como si fuera un juego de mesa donde las fichas son los argentinos y jugando a la política de espaldas a la gente", definió el legislador libertario.

Para Benegas Lynch, la volatilidad cambiaria y financiera de las últimas semanas corresponde al hecho que “el Poder Legislativo está cascoteando todo lo que hace el Gobierno“ desde sectores políticos que forman parte del ”partido del Estado". Caracterizó a estos grupos como aquellos dirigentes y representantes que “inicialmente apoyaron la Ley Bases", y que a partir de esas “buenas señales” permitió llegar a un “Riesgo País a 500 puntos”, y que luego se dieron vuelta en contra del gobierno de Javier Milei.

Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que ampliaban el financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades públicas, mientras que en el Senado se registraba una nueva derrota oficialista con el rechazo al veto de la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

Como resultado, los bonos argentinos volvieron a caer hasta un 13% y el riesgo país trepó a 1.453 puntos básicos, según el índice elaborado por JP Morgan. De esta manera, la Argentina se consolidó como el país de peor calificación regional después de Venezuela, superando incluso a Bolivia (1.414 puntos básicos). Todo ello se produjo en un ambiente de debilidad política del Ejecutivo, agravado tras perder las elecciones bonaerenses el 7 de septiembre y con una serie de derrotas sucesivas en el Congreso.

Para algunos analistas económicos, la inestabilidad y el incremento del ritmo de la devaluación del peso no se debe exclusivamente al resultado electoral, sino a un origen financiero y la incongruencia del programa económico, como la política de tasa-dólar y el carry trade.

El diputado criticó a los legisladores que “están jugando a un juego de mesa como si los argentinos fueran fichas”

En declaraciones a radio Rivadavia, Benegas Lynch sostuvo que buena parte de la crisis financiera y del clima de incertidumbre está alimentada por la falta de apoyo al rumbo del Gobierno, lo que repercute con “malas señales” a los mercados, haciendo mella en la credibilidad y en el costo del financiamiento nacional.

“Es la primera vez que estamos haciendo lo que se debe hacer, tratando de implementar los diez puntos del Pacto de Mayo, que son las cosas elementales para ser un país decente, y lo están cascoteando. Entonces, es razonable que el Riesgo País suba, que el empresario diga ‘voy a quedarme en stand by, voy al atesoramiento, no voy a invertir’“, analizó el diputado libertario.

“El mercado percibe que alguien que le está tirando bombas al Gobierno desde el Congreso, que está siendo un órgano que libera o restringe la libertad de los argentinos, y dice: ‘Hoy no es el momento´‘Veamos qué puede hacer Milei en octubre’“, reflexionó.

Benegas Lynch también reconoció limitaciones y fallas dentro del propio Gobierno. “Errores tenemos todos. No tenemos una gestión que garantizamos que hagamos el 100% bien”, consideró, y atribuyó que hubo falencias en el armado político de 2023 por la propia carrera de Javier Milei que “sorprendió a todos”, y a que carecía de su propia estructura partidaria.

“No pretendamos que metamos 5 goles en todos los partidos, se necesitaba a otros partidos que comulguen en la alianza de LLA, por eso se hicieron concesiones y hubo diputados que hicieron papelones. En 2025 esto se va purificando”, explicó.

Con ese argumento, apuntó contra los sectores dialoguistas que hoy votan en contra del Gobierno: “Inicialmente decían que no iban a ser el ‘chivo expiatorio’ del fracaso de este tipo, total este loco (por Milei) la va a chocar. Pero vieron que la cosa funciona y ahí se empieza a polarizar la discusión, y la gente ‘del medio’ no sabe dónde pararse frente a su electorado. Lo único que hace es ir contra el Gobierno y eso le hace juego al kirchnerismo”

Benegas Lynch sintetizó su posición al señalar que “el Congreso perjudica a los argentinos”. “No pretendo que sean todos liberales rosbardianos (sic). Comulguemos en la cosa básica: si habíamos visto signos que Riesgo País bajó, se empezaron a mover los créditos a largo plazo y los hipotecarios, que vuelve la inversión, y ahora en esta instancia no lo hacen porque dicen: ‘Mi tasa interna de retorno no da con la tasa de descuento, voy a esperar un poco’, esto va en perjuicio de la gente", argumentó.

Y concluyó: “Lo que hay que entender es por qué el Gobierno está haciendo esto, y que eso se le haga carne en la convicción a los de la oposición razonable para que sigan apoyándonos y no estén haciendo un juego político de estructuras y de microbloques, por un tema de ellos de sobrevivir en la política. Me parece algo muy egoísta y casi macabro para los argentinos”.