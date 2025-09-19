Política

Tras la seguidilla de derrotas, Milei aplica cambios políticos, pero insiste con las variables económicas

El revés en el Congreso reavivó las tensiones internas desatadas por los resultados electorales en PBA. Mientras sube la presión de los mercados, buscan mostrar señales de orden sin implementar cambios en profundidad. Karina Milei sostiene a los Menem

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar
Javier Milei junto a Luis Caputo y Karina Milei (REUTERS)

La nueva serie de derrotas, esta vez en el Congreso, agitaron las internas del oficialismo otra vez, sacudieron la economía y obligaron a Javier Milei a tomar -y sobre todo, dejar conocer- que implementará más cambios políticos. Sin embargo, en el Gobierno dejan trascender, mientras caen los bonos, sube el dólar y el riesgo país y se multiplican las voces de advertencia, que tienen espalda para mantener sin variaciones importantes el plan económico y que no tienen intenciones de realizar ningún tipo de modificación en profundidad.

Hay conciencia en el oficialismo de que la creación de una mesa política nacional con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni; y la jerarquización del Ministro del Interior, no fueron suficientes para regenerar los lazos de confianza que se rompieron el primer semestre de este año con los gobernadores y los diputados. Tampoco alcanzó para saldar cuentas internas en la adversidad la incorporación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como suerte de mediadora entre las tribus enfrentadas.

Ahora apuntan a la escenificación de un empoderamiento de Santiago Caputo -que, en realidad, nunca perdió cercanía con el Presidente-. Lo habían subido al escenario del búnker del hotel Vonharv por primera vez, la noche que los violetas perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y después participó activamente y codo a codo con el Presidente en el diseño de sus discursos desde entonces, incluida la cadena nacional para anunciar el Presupuesto 2026. Ayer reforzaron la tendencia a empoderarlo, al otorgarle un rol protagónico y de co-conducción junto al Presidente en las reuniones políticas en la quinta de Olivos.

Entre los campamentos enfrentados, el jefe de Estado decidió priorizar a Santiago Caputo, a quien designó como “coordinador estratégico” de la campaña. Karina Milei, por su parte, empoderó a su mano derecha en la Ciudad, Pilar Ramírez, que ocupará el rol que hasta ahora ocupaba Lule Menem como “coordinadora política”.

En el entorno de la secretaria general de la Presidencia buscaron aclarar, de todas formas, que el riojano seguirá formando parte de todas las mesas políticas y que no fue “corrido” como trascendió por distintas vías anoche con el nombramiento de palabra de la también legisladora porteña y candidata suplente a senadora nacional.

Milei, Santiago Caputo, Lule Menem
Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez

“Lule está en los tres grupos políticos que tenemos: en el de jefes de campaña, en el de equipos de campaña, y ahora lo sumaron al grupo de presidentes de LLA”, dijeron desde Balcarce 50. También sostuvieron que el revés en Diptuados no tendrá repercusiones en el rol del jefe de la Cámara, Martín Menem, muy cercano a Karina Milei, que había sido ratificado como miembro de la cúpula a pesar de los señalamientos sobre su responsabilidad en la derrota bonaerense.

Más allá de la decisión de Karina Milei de sostener a sus principales asesores, las medidas antes mencionadas -anunciadas off the record por distintas fuentes de la Nación ayer después de las dos mesas políticas- están orientadas a dar señales de tranquilidad a los mercados. Aunque a cuentagotas, el Gobierno busca mostrar que implementa más cambios orientados a salir de la ciénaga política en la que empezó a caer desde la seguidilla de reveses en el Congreso entre julio y agosto; y en la que se hundió más aún con las elecciones nacionales,

En el intento de llevar calma, los libertarios también dejaron trascender que el Presidente y su equipo urden un plan secreto para reunirse con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y, en el mejor de los casos, con el presidente, Donald Trump.

El jefe de Estado viajará el lunes rumbo al norte para participar de la Asamblea General de la ONU, pero por lo bajo en su entorno transmitieron que la presencia en la comitiva presidencial del ministro de Economía, Luis Caputo, responde a esas intenciones de verse personalmente con las máximas autoridades estadounidenses y lograr un respaldo, en principio político, de parte del gobierno republicano. También irán su hermana, la secretaria general Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por caso, el Presidente insistió, en su mensaje a los políticos propios y aliados que lo visitaron en Olivos, que el Gobierno tiene hasta la suficiente cantidad de dólares para resistir el tipo de cambio en la banda superior, y buscó transmitir que no los preocupa la fuerte suba del riesgo país. Las derrotas en el Congreso son fenómenos que veían venir, juran en Casa Rosada, convencidos de que la victoria en octubre no está en riesgo y que desde entonces tendrán más espalda para resistir las embestidas opositoras.

