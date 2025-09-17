Política

Video: la jugada inusual y el festejo de Cecilia Moreau para habilitar la sesión en Diputados ante la ausencia de Martín Menem

Con el quórum alcanzado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados tomó la presidencia para iniciar el debate sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, mientras el titular del cuerpo permanecía a un costado del recinto en un hecho llamativo

David Cayón

David Cayón

El festejo de Cecilia Moreau al conseguir el quórum: se la observa al fondo, de rojo, cuando baja y se dirige hacia su banca

El inicio de la sesión en la Cámara de Diputados para debatir el presupuesto de las universidades nacionales y la emergencia en pediatría se podría definir, de mínima, como algo fuera de lo común.

Pasadas las 13:20 y con 10 minutos para cumplir el plazo acordado, la oposición sentaba diputados y alcanzaba el quórum de 129 diputados presentes (eran 132). Los legisladores seguían sumando presencias entre medio de gritos y aplausos y algo rompió ese movimiento. Una voz femenina anunció desde la presidencia de la Cámara que se había alcanzado el número necesario y dio comienzo a la sesión: la apertura estuvo a cargo de Cecilia Moreau.

La diputada del bloque K es la vicepresidenta primera del cuerpo y, cuando notó que estaba el número y que Martín Menem, el titular de Diputados, no aparecía para dar inicio, no lo dudó y rápidamente se subió a la presidencia y pronunció la fórmula que establece el inicio de sesión.

“Con la cantidad de 132 diputados presentes damos inicio a la sesión”, dijo Moreau mientras intentaba elevar el tono por arriba de los aplausos y los gritos de buena parte de los presentes que festejaban la actitud de la diputada de Unión por la Patria (UP).

A la hora de explicar la ausencia del presidente de la Cámara, los más benevolentes señalaban que Menem estaba en el baño. En tanto, los que todavía no quieren hacer leña de ese árbol, aseguran que “estaba parado atrás y no ingresaba” para evitar la foto del quórum.

Cecilia Moreau
Cecilia Moreau

Por último, están los que ven a un Menem en retirada y golpeado por los escándalos que aseguran que esto sucedió porque “no puede manejar ya ni las apertura de las sesiones”.

Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones de cada uno, en un hecho inusual el presidente de la Cámara de Diputados no fue quien estuvo a cargo de la apertura de la sesión a pesar de estar a metros de su lugar: las imágenes lo mostraron a un costado, esperando sin explicación.

En los pasillos del Congreso aseguran que, aunque Martín Menem tuvo menos injerencia, la Casa Rosada mantuvo su estrategia parlamentaria para conseguir los votos y blindar los vetos, y sumó a Guillermo Francos y Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, a las negociaciones: “Ellos fueron los encargados de hablar con los gobernadores”, explicó a Infobae una fuente parlamentaria.

“Su tema para esta sesión es que no se avance con la modificación de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el resto quedó en manos de la Casa Rosada“, agregó.

La sesión estaba programada en un principio de no menos de 14 horas de debate. Pero como también hubo un cambio de rumbo apenas se inició, hubo un nuevo entendimiento entre los bloques y se aprobó otro modelo de labor parlamentaria con el objetivo de reducir los tiempos de debate, en especial en Emergencia Pediátrica y en financiamiento universitario. En este punto, en un cuarto intermedio de presidentes de bloques con Menem, se resolvió acortar el tiempo de debate. Primero se habilitaron los temas con dos tercios, en votaciones separadas, la insistencia en las dos leyes vetadas. Primero Garrahan y luego Universidades.

Luego se unifican los dos debates en uno solo. Los bloques opositores achican al mínimo sus oradores. Luego se vota, por separado, la insistencia en la emergencia pediátrica y luego la insistencia en la ley de Financiamiento Universitario; de nuevo, se necesitan dos tercios en ambas.

Con los dos temas habilitados, y Cecilia Moreau en su banca y Martín Menem en la presidencia, finalmente comenzó la sesión.

