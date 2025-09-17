Política

Qué dirigentes políticos participaron de la marcha contra los vetos de Milei

Axel Kicillof, Martín Lousteau y Nicolás del Caño fueron algunos de los referentes de distintos sectores partidarios que se unieron a las columnas que movilizaron en el centro porteño

Guardar
La llegada del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la marcha universitaria

Mientras en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados ratificaba un contundente rechazo al veto presidencial de las leyes de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires marcharon columnas de alumnos, docentes, agrupaciones y hasta personajes políticos que se sumaron al reclamo.

De esta forma, los alrededores del parlamento nacional volvieron a ver una multitud recorriéndolos, en defensa de la educación pública de calidad en las universidades y el respaldo al funcionamiento del hospital Garrahan, pero también a otros centros de salud que cuidan a niños enfermos.

Axel Kicillof marchó contra los
Axel Kicillof marchó contra los vetos de Milei (X)

Uno de los rostros más visibles en la movilización fue el del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien encabezó la columna del espacio que lidera, Movimiento Derecho al Futuro, en la Marcha Federal Universitaria.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, escribió el gobernador bonaerense en X.

Las universidades no se venden,
Las universidades no se venden, dijo el gobernador (X)

A su vez, Kicillof estuvo acompañado por numerosos funcionarios de su gabinete. Por caso, otro de los que se presentó para formar parte de la marcha fue Nicolás Kreplak, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Ya estamos en Plaza del Congreso junto a estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la salud, docentes, representantes universitarios y vecinos para defender lo que todos hemos construido: una salud pública sólida, y una universidad pública, gratuita y de calidad”, escribió Kreplak en su cuenta de X.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud
Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, participó junto a trabajadores de la salud y docentes en defensa de la salud y la universidad pública

“El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica pone en riesgo funciones esenciales: investigación, extensión, formación, y cobertura sanitaria para todo nuestro pueblo y garantizar el derecho a estudiar, curarse, protegerse”, agregó.

En esta movilización también dijo presente el senador nacional Martín Lousteau. El legislador marchó al frente del grupo de la Unión Cívica Radical, expresando su apoyo al financiamiento universitario y a la asignación de fondos para la pediatría.

Poco después de las 16, una columna numerosa salió desde la intersección de Callao y Tucumán y avanzó por Avenida Corrientes hacia el Congreso.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud
Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, participó junto a trabajadores de la salud y docentes en defensa de la salud y la universidad pública

El ministro de otra cartera también participó. Gabriel Katopodis, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de hacerse presente, compartió un mensaje en las redes sociales: “Miles de estudiantes, docentes, profesionales y familias estamos otra vez en las calles para decirle NO a Milei. La Universidad y la salud pública son orgullo y oportunidad para la Argentina. Hoy venimos a defender el futuro de nuestros pibes y pibas”.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, se sumó a la movilización y destacó el valor de la universidad y la salud pública

Eduardo “Wado” de Pedro, el senador nacional, fue otro de los referentes políticos que se sumó a la masiva movilización en defensa de las universidades y la salud.

“El gobierno de Milei, el jefe Karina y los Menem sigue sin escuchar al pueblo argentino. Miles de argentinos y argentinas salieron a la calle en todo el país a decir que las universidades públicas NO SE TOCAN. No vamos a permitir que hipotequen el futuro de la Argentina. En la calle y en el Congreso, vamos a defender la educación pública y las universidades, siempre”, escribió en un mensaje compartido a través de su cuenta en X.

Wado de Pedro, senador nacional,
Wado de Pedro, senador nacional, fue uno de los referentes políticos presentes en la marcha en defensa de las universidades y la salud (RS Fotos)

Por el Frente de Izquierda Unidad (FITU), dirigentes que normalmente asisten a los reclamos frente al Congreso, participaron Nicolás del Caño junto a Myriam Bregman. “¡En las calles! Junto a Myriam Bregman en la plaza frente al Congreso y junto a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan y en defensa de las universidades públicas. Abajo los vetos de Milei”, escribió del Caño en su cuenta oficial de X.

Nicolás del Caño y Myriam
Nicolás del Caño y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, participaron junto a trabajadores del Hospital Garrahan y en defensa de las universidades públicas

En las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados debatió y votó en rechazo a los vetos que firmó el presidente Javier Milei respecto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, las principales columnas avanzaron desde la Plaza Houssey, cruzaron por el Obelisco y culminaron en la zona del recinto parlamentario.

Temas Relacionados

Marcha Federal UniversitariaFinanciamiento universitarioUniversidades nacionalesEducación públicaSalud públicaCongreso NacionalPlaza de MayoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Complejo panorama para el Gobierno en el Senado con la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario

Tras la insistencia en Diputados, en la Cámara alta ni un milagro sería posible. Ambas leyes fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos. La primera obtuvo 62 adhesiones; la segunda, 58. El total del pleno es 72

Complejo panorama para el Gobierno

Contundente rechazo a los vetos de Milei: Diputados ratificó el financiamiento del Garrahan y las universidades

Las insistencias ahora pasarán al Senado, donde su ratificación está prácticamente asegurada. La Casa Rosada intentó acercarse a los gobernadores con fondos, pero no logró sumar apoyos clave. Una masiva movilización rodeó el Congreso

Contundente rechazo a los vetos

Marcha Federal Universitaria: cómo son las principales movilizaciones en el interior del país

Las manifestaciones se replicaron en varias localidades. Córdoba, Rosario y Mendoza, son algunos de epicentros que concentran el reclamo de las agrupaciones de estudiantes y docentes

Marcha Federal Universitaria: cómo son

Video: la jugada inusual y el festejo de Cecilia Moreau para habilitar la sesión en Diputados ante la ausencia de Martín Menem

Con el quórum alcanzado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados tomó la presidencia para iniciar el debate sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, mientras el titular del cuerpo permanecía a un costado del recinto en un hecho llamativo

Video: la jugada inusual y

Marcha Universitaria: tras la votación, las columnas de estudiantes celebraron frente al Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó la medida que firmó el presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría

Marcha Universitaria: tras la votación,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contundente rechazo a los vetos

Contundente rechazo a los vetos de Milei: Diputados ratificó el financiamiento del Garrahan y las universidades

La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Supermercado, juegos online y un pasaje a España: los gastos de la maestra jardinera buscada por una estafa millonaria

La Marcha Universitaria, en fotos: así se vio la movilización que reclamó frente al Congreso de la Nación

De Dua Lipa a Dakota Johnson: las celebrities que lideran la revolución de la lenceria en la vestimenta

INFOBAE AMÉRICA
Una pintura atribuida a Rubens

Una pintura atribuida a Rubens es exhibida públicamente en una iglesia de París

El agujero de ozono y 40 años de esfuerzos globales: qué muestran los datos más recientes sobre su avance

Tras 100 años bajo el mar: se conocieron los impactantes tesoros ocultos del Britannic, el gemelo del Titanic

El Gobierno de Erdogan destituyó a otro alcalde del principal partido opositor turco

Pep Guardiola y su elección sobre el entrenador más importante de todos los tiempos: “Es el mejor”

TELESHOW
Entre besos y caricias: el

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

La profunda reflexión de Katja Alemann contra los que le dicen “vieja” como insulto: “Es la época más feliz de mi vida”

Récord argentino: Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025

Andy Kusnetzoff rompió en llanto al hablar de la situación del país: “¿Cómo no te vas a angustiar?"