Qué dirigentes políticos participaron de la marcha contra los vetos de Milei

La llegada del gobernador bonaerense Axel Kicillof a la marcha universitaria

Mientras en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados ratificaba un contundente rechazo al veto presidencial de las leyes de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires marcharon columnas de alumnos, docentes, agrupaciones y hasta personajes políticos que se sumaron al reclamo.

De esta forma, los alrededores del parlamento nacional volvieron a ver una multitud recorriéndolos, en defensa de la educación pública de calidad en las universidades y el respaldo al funcionamiento del hospital Garrahan, pero también a otros centros de salud que cuidan a niños enfermos.

Axel Kicillof marchó contra los vetos de Milei (X)

Uno de los rostros más visibles en la movilización fue el del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien encabezó la columna del espacio que lidera, Movimiento Derecho al Futuro, en la Marcha Federal Universitaria.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian”, escribió el gobernador bonaerense en X.

Las universidades no se venden, dijo el gobernador (X)

A su vez, Kicillof estuvo acompañado por numerosos funcionarios de su gabinete. Por caso, otro de los que se presentó para formar parte de la marcha fue Nicolás Kreplak, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

“Ya estamos en Plaza del Congreso junto a estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la salud, docentes, representantes universitarios y vecinos para defender lo que todos hemos construido: una salud pública sólida, y una universidad pública, gratuita y de calidad”, escribió Kreplak en su cuenta de X.

Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, participó junto a trabajadores de la salud y docentes en defensa de la salud y la universidad pública

“El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica pone en riesgo funciones esenciales: investigación, extensión, formación, y cobertura sanitaria para todo nuestro pueblo y garantizar el derecho a estudiar, curarse, protegerse”, agregó.

En esta movilización también dijo presente el senador nacional Martín Lousteau. El legislador marchó al frente del grupo de la Unión Cívica Radical, expresando su apoyo al financiamiento universitario y a la asignación de fondos para la pediatría.

Poco después de las 16, una columna numerosa salió desde la intersección de Callao y Tucumán y avanzó por Avenida Corrientes hacia el Congreso.

El ministro de otra cartera también participó. Gabriel Katopodis, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Además de hacerse presente, compartió un mensaje en las redes sociales: “Miles de estudiantes, docentes, profesionales y familias estamos otra vez en las calles para decirle NO a Milei. La Universidad y la salud pública son orgullo y oportunidad para la Argentina. Hoy venimos a defender el futuro de nuestros pibes y pibas”.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, se sumó a la movilización y destacó el valor de la universidad y la salud pública

Eduardo “Wado” de Pedro, el senador nacional, fue otro de los referentes políticos que se sumó a la masiva movilización en defensa de las universidades y la salud.

“El gobierno de Milei, el jefe Karina y los Menem sigue sin escuchar al pueblo argentino. Miles de argentinos y argentinas salieron a la calle en todo el país a decir que las universidades públicas NO SE TOCAN. No vamos a permitir que hipotequen el futuro de la Argentina. En la calle y en el Congreso, vamos a defender la educación pública y las universidades, siempre”, escribió en un mensaje compartido a través de su cuenta en X.

Wado de Pedro, senador nacional, fue uno de los referentes políticos presentes en la marcha en defensa de las universidades y la salud (RS Fotos)

Por el Frente de Izquierda Unidad (FITU), dirigentes que normalmente asisten a los reclamos frente al Congreso, participaron Nicolás del Caño junto a Myriam Bregman. “¡En las calles! Junto a Myriam Bregman en la plaza frente al Congreso y junto a las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan y en defensa de las universidades públicas. Abajo los vetos de Milei”, escribió del Caño en su cuenta oficial de X.

Nicolás del Caño y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, participaron junto a trabajadores del Hospital Garrahan y en defensa de las universidades públicas

En las inmediaciones del Congreso, mientras la Cámara de Diputados debatió y votó en rechazo a los vetos que firmó el presidente Javier Milei respecto a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, las principales columnas avanzaron desde la Plaza Houssey, cruzaron por el Obelisco y culminaron en la zona del recinto parlamentario.