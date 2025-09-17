Las razones de los guiños de Bullrich a Macri, las idas y vueltas con el PRO y la preocupación por la campaña

Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Sonrientes, en otro tiempo, durante una recorrida por Pergamino y Junín

En menos de una semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que se abra un canal de diálogo con el PRO y con su ex jefe político, Mauricio Macri. Hace pocos meses atrás, la funcionaria había acusado al expresidente de impulsar una “vendetta” contra Javier Milei, de ser “rencoroso” y de “estar peleado con el mundo”. Claro que no fue una semana cualquiera: la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires obligó al gobierno nacional a reestructurar su estrategia política de cara a lo que viene.

A Bullrich, que encabeza la lista para senador nacional, la ocupa la elección en CABA, por eso presionó para tener un lugar en la mesa de acción política en Casa Rosada y activó las señales hacia el PRO. El mensaje aún no tuvo respuesta.

“Van a dilatar un poquito y hay que ver quién responde, eso va a ser muy importante. Pero alguien va a responder, porque a nadie le conviene que a Patricia no le vaya tan bien. Mal no le va a ir, va a ganar, y puede garantizar un orden de cara al 2027; pero no es lo mismo que responda Jorge (Macri) o que responda Mauricio, que dicen que está muy enojado”, señaló a Infobae un dirigente del entorno de la ministra de Seguridad.

Tras la caída en las legislativas bonaerenses, la funcionaria propone recomponer lazos con el líder del PRO y avanzar en una estrategia conjunta de cara a las elecciones de octubre (Video: TN)

La explicación a esa inquietud se encuentra en el análisis a la dura derrota en los comicios del pasado 7 de septiembre: el peronismo tuvo quinientos mil votos menos que en la elección anterior, pero la suma de Juntos por el Cambio más La Libertad Avanza tuvo dos millones y medio de votos menos que en la elección anterior.

“Hay mucha gente que no está lo suficientemente enojada como para votarnos en contra, no la seduce lo que hay enfrente, y evidentemente no está lo suficientemente motivada o está algo enojada como para no ir a votar. Dentro de esa gente está el votante del PRO. En CABA, hay un 30% que lo fue a votar a (Manuel) Adorni, más el 15% que fue a votar a (Silvia) Lospennato. O sea, un 45%, pero lo tenés dividido. Y ahí tenés el 15% que no fue a votar, y al que tenés que ir a buscar”, graficó un dirigente de confianza de Bullrich.

Por esto, y por lo menos en CABA, la estrategia libertaria ya no es pintar de violeta e invisibilizar a socios, una lógica que imperó en los cierres de listas y de alianzas. La propia ministra de Seguridad, en dos reportajes al canal TN, habló de “acuerdo” y “alianza” para referirse a la relación de LLA y el PRO. Es la misma señal de apertura hacia los gobernadores que instrumentó Milei ayer, durante la cadena nacional, para presentar el Presupuesto 2026.

“Yo soy primera candidata senadora por la ciudad de Buenos Aires y voy en alianza con el PRO. ¿Cómo no voy a hablar con los que estamos compartiendo un acuerdo electoral? Nosotros hablamos con Jorge Macri todo el tiempo. Estamos, estamos trabajando para que esa alianza se visibilice, porque es una realidad. Todo aquel que votó al PRO, que me votó a mí, o que votó a Horacio Rodríguez Larreta, si querés, en una interna, que votó al PRO de la ciudad de Buenos Aires, que votó a Jorge Macri o que votó a Milei, todos tenemos que ser parte de un mismo proyecto”, sostuvo Bullrich ayer.

Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO

Heridos políticos

Quienes conocen a Mauricio Macri, su entorno más cercano, aseguran que no suele olvidar las afrentas personales de la política, “como todo calabrés”. Y con Bullrich, señalan, está enojado. No por su decisión de desafiliarse del PRO y afiliarse a LLA, sino por las críticas públicas. “Ella nunca entendió la importancia de la gratitud y la lealtad; la única lealtad que ella tiene es con ella misma y con su ambición de poder ilimitada”, fustigó el expresidente, hace cinco meses y entrevistado por Viviana Canosa, en plena campaña porteña.

Unos días después, y entrevistado en Infobae en Vivo, también fue lapidario en la crítica y, de paso, sumó a Horacio Rodríguez Larreta, a quien se cruzó de manera casual la semana pasada en un reconocido café de Avenida Del Libertador. “Ellos dos, lamentablemente, coherentemente con la actitud que tuvieron, fracasaron como candidatos. Ambos tenían la elección ganada y ambos perdieron porque priorizaron la vocación de poder de ellos, su ego, en vez del proyecto”, aseguró en aquel momento.

Durante un reportaje que compartió con Lospennato, candidata a legisladora porteña, insistió y dijo que ni Bullrich ni Larreta estuvieron a la altura de las circunstancias. “Transmitieron una feroz desesperación por el poder y un ego por delante del proyecto”.

Más acá en el tiempo, la herida siguió sin sanar. A finales de agosto, el PRO le pidió al diputado nacional Damián Arabia que renuncie a su cargo como vicepresidente del partido por “libertario”. El legislador, cercano a Bullrich, denunció violencia verbal por parte del secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti. Lo mismo sucedió con otro dirigente bullrichista, Pablo Walter, uno de los armadores políticos en el norte del país.

Más allá de las críticas, cerca de la ministra de Seguridad son pragmáticos. “La política es un veinte 20% amor, un 80% intereses. Los mimos sirven, el amor está bien, pero no existen las declaraciones de amor, sino que existen las pruebas de amor. Luego está el 80% de interés”. Quizá, un gesto de reciprocidad fue el texto que el expresidente ordenó difundir desde España, sobre la presentación del Presupuesto 2026, donde destacada una “señal de madurez institucional”.