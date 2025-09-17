Política

Eduardo Vischi: “Al Gobierno se le subieron los humos y se quiso llevar todo por delante”

El senador nacional sostuvo que Ejecutivo achicó su poder, cortó canales de diálogo con el Congreso y alertó que hay funcionarios que parecen disfrutar del destrato mientras legisladores oficialistas expresan malestar por el rumbo

Guardar

El senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, aseguró que el oficialismo atraviesa un momento de creciente aislamiento institucional y advirtió sobre el impacto que esta actitud podría tener en la relación con el Congreso. Durante una entrevista con Infobae en Vivo, el legislador de la Unión Cívica Radical repasó la evolución del vínculo entre el Ejecutivo y los distintos espacios parlamentarios, y describió un escenario de distanciamiento, desconexión y falta de diálogo.

Venimos de varias jornadas como esta. Las últimas semanas han sido de mucho diálogo y mucha preocupación”, señaló al comienzo de la conversación, para luego remarcar que su espacio político había alertado sobre esta situación desde el año pasado. “Las instituciones determinan la seriedad del Estado. Toda la sumatoria de las cosas fue afectando al Gobierno”, afirmó.

Según Vischi, hubo un punto de inflexión en la dinámica política entre el Congreso y la Casa Rosada. A su entender, los legisladores oficialistas comenzaron a quedar marginados de las decisiones centrales y se incrementó el destrato interno. “El Gobierno es cada vez más chico, hasta veo legisladores de su mismo partido que están dolidos con el destrato interno”, expresó, y completó: “Yo creo que se les subieron los humos y de un tiempo a esta parte se han querido llevar todo por delante”.

En ese contexto, el senador cuestionó la manera en que se utilizaron las herramientas legislativas concedidas el año pasado: “Todas las herramientas que le dimos el año pasado, las utilizaron este año de forma excesiva”, dijo, y sostuvo que hay funcionarios a los que “parece que les gusta ser crueles”. En su análisis, esa actitud terminó deteriorando los puentes institucionales que existían al inicio del mandato.

Eduardo Vischi advirtió que el
Eduardo Vischi advirtió que el Gobierno utiliza de forma excesiva las herramientas otorgadas por el Congreso

El dirigente correntino también describió una situación de estancamiento en la relación entre el Gobierno y el Congreso. Aunque reconoció que existe un canal de contacto con el presidente del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, advirtió que muchas veces ese diálogo no tiene resultados concretos. “Con Atauche hay diálogo, pero a veces no tiene respuestas, es un fusible que nos conecta, pero a veces no le contestan”, señaló.

Vischi hizo una distinción respecto a otros actores del oficialismo. Afirmó que con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la relación es más fluida. “Con el único que podés hablar bien es con Francos, que es un señor”, sostuvo. En cambio, lamentó el deterioro del vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “En la primera etapa con Villarruel trabajamos bien, hasta la ley Bases, después no sé qué pasó y se terminó”, dijo. “Actualmente hay un silencio muy grande”, añadió.

El senador también hizo hincapié en el rol del Congreso como órgano representativo de las distintas realidades del país. Aseguró que ofreció al radicalismo como actor para ayudar a recomponer la institucionalidad, y pidió al Ejecutivo que tenga en cuenta las necesidades de las provincias. “Argentina es un país tan grande, que se debe escuchar a las provincias porque todos tienen problemas distintos, economías distintas, hay que mirar al país entero. Lo único que vemos es motosierra para todos”, remarcó.

Respecto al posicionamiento inicial de su espacio, Vischi aclaró que no acompañaron la candidatura de Javier Milei desde el principio, pero luego entendieron que una opción moderada del actual Presidente era preferible a un regreso de Sergio Massa. “Queríamos ir a Milei en una posición más moderada, que volver a Massa”, explicó. Sin embargo, reclamó mayor claridad en los objetivos del plan económico. “El cambio tiene que ser con diálogo y con explicación para saber los objetivos, porque si no parece que el objetivo es solamente no gastar”, señaló.

Vischi dijo que actualmente no
Vischi dijo que actualmente no existe diálogo con la Casa Rosada y que solo se puede hablar con Francos

En cuanto a la discusión por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Vischi subrayó una contradicción en el discurso fiscalista del Gobierno. “Es un contrasentido que el Gobierno vaya a votar el ATN, porque es justamente para atender el desequilibrio fiscal, eso tiene que distribuirse y que cada uno se arregle”, sostuvo.

Durante la entrevista, el senador también se refirió al clima social que, según su visión, ha empeorado. “Es duro desde el punto de vista de la violencia, porque no solo lo hace el Presidente, sino que la gente lo hace en la calle”, planteó.

Y agregó: “Cualquiera te cruza en la calle y te dice cualquier cosa, si tiene un mal día se la agarra con vos. Hay legisladores que no tienen punto de retorno con la gente”.

Finalmente, Vischi se mostró escéptico respecto al futuro inmediato del oficialismo. Anticipó un escenario complejo para el mes de octubre y cuestionó la falta de estructura política del Gobierno para enfrentar las próximas elecciones. “En octubre va a ser muy duro, creo que al Gobierno no le va a ir bien. La gente que estaba aguantando no quiere aguantar más”, afirmó. Y concluyó: “Los Gobernadores van a jugar y el Gobierno no ha construido una estructura para tener vínculos favorables”.

Temas Relacionados

Eduardo VischiCorrientesLa Libertad AvanzaJavier MileiÚltimas noticiasUCR

Últimas Noticias

Así se vio la Marcha Federal Universitaria desde el drone de Infobae

Estudiantes, docentes y trabajadores de la salud se unieron en una importante movilización frente al Congreso. Tras la votación, celebraron el rechazo legislativo a los vetos que afectaban recursos para hospitales y universidades públicas

Así se vio la Marcha

Los gobernadores hicieron sentir su malestar y le dieron la espalda a Milei en Diputados

La Casa Rosada transfirió fondos y se reunió con varios mandatarios provinciales durante los últimos días, pero no logró sumar apoyos. Mañana se trata el veto al reparto automático de los ATN en el Senado y la semana que viene comienza el tratamiento del Presupuesto 2026

Los gobernadores hicieron sentir su

La nueva derrota del Gobierno sorprendió por su magnitud y desató más pases de factura internos por mala praxis

El oficialismo esperaba un revés en la votación sobre los vetos al aumento de fondos para la Emergencia Pediátrica y las universidades, pero se esperanzaba con que la diferencia no fuera tan abrumadora. En la Casa Rosada apuntaron por lo bajo contra los Menem. Los aliados del PRO se mostraron muy decepcionados

La nueva derrota del Gobierno

El rechazo a los vetos de Milei dividió al PRO: el discurso de Finocchiaro y el fuerte cruce de Ritondo con Lospennato

El presidente de bloque le recriminó a una de sus compañeras de banca haberse diferenciado para votar por la ratificación de las leyes de emergencia en el Garrahan y las universidades, a contramano a las pretensiones de la Casa Rosada

El rechazo a los vetos

Kicillof muestra hiperactividad y empieza a reactivar su estructura política más allá de la elección de octubre

El gobernador y ministros avanzan en medio de la disputa electoral y con la discusión interna de trasfondo

Kicillof muestra hiperactividad y empieza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Al gran teatro argentino, salud:

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

De Schwartzman a las Leonas: los 90 años de Hacoaj, un club que forjó grandes atletas

Por el Día Mundial de los Primeros Auxilios, practicarán RCP en el Subte con apoyo de la Cruz Roja

Así se vio la Marcha Federal Universitaria desde el drone de Infobae

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Siria afirmó

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

TELESHOW
Internaron a la periodista Luciana

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”

Cecilia Rossetto recordó la historia desconocida detrás de su personaje en Esperando la carroza: “Jamás cobré nada”

Darío Barassi atravesó por primera vez una situación que afrontan todos los papás: “No hay manera que vaya a pasar”

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”