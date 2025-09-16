Política

A un día de la marcha universitaria, hubo un abrazo simbólico a una facultad, un “semaforazo” y colegios tomados

Alumnos y docentes de Ciencias Exactas realizaron el acto. Las facultades de Medicina y Económicas, en tanto, difundieron la protesta en una esquina emblemática, y hubo instituciones tomadas por centros de estudiantes

Guardar
Estudiantes hicieron un abrazo simbólico en la Facultad de Exactas de la UBA

En la jornada previa a la Marcha Federal, convocada para expresar rechazo al veto por parte del presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, las primeras manifestaciones dentro de las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzaron hace días.

En la Facultad de Ciencias Exactas, alrededor de las 12:30, se realizó un abrazo simbólico en el que participaron tanto docentes como estudiantes.

Hoy abrazamos a Exactas en defensa de la universidad pública y en rechazo al veto de la ley de Financiamiento Universitario del Poder Ejecutivo Nacional”, escribieron en la cuenta oficial de la facultad.

Además, tras la movilización, dieron una charla el decano Guillermo Durán y la vicedecana Valeria Levi. En la misma aclararon la situación presupuestaria que atraviesan y cómo repercute en el salario del cuerpo de docentes, investigadores y becarios.

El abrazo se organizó en el Pabellón 2 de la facultad, mientras que la charla informativa fue dada en el Aula Magna del mismo sitio.

En horas de la tarde, a las 18:30, dos facultades más se sumaron a movilizarse, en la antesala de la Marcha Federal. Los estudiantes y docentes de Medicina y Ciencias Económicas realizaron un “semaforazo” sobre la avenida Córdoba, en la esquina con la calle Junín.

Estudiantes y docentes de las facultades de Medicina y Económicas realizaron un "semaforazo”

Allí, sobre plaza Houssay, en la zona donde se encuentran ambas facultades, se movilizaron con carteles cuando el semáforo se los permitía. Un móvil de C5N se acercó al lugar y hablaron con estudiantes.

Lucas, miembro de La Marea, una agrupación de Medicina, dijo: “Estamos acá contra el veto por el que nos vamos a movilizar mañana, tiene que ser masivo. Este es nuestro momento, es ahora. Porque el gobierno va a seguir avanzando y si no le ponemos un freno ahora no lo va a hacer nadie”.

Por momentos, se pudo ver cómo algunos conductores apoyaron la medida y se sumaban con ruidos de bocina. Nicole, otra chica de Medicina que habló a las cámaras, expresó: “Ojalá pueda ser tan masiva como el año pasado. Queremos intentar movilizar a todos los estudiantes que podamos. Creemos que tenemos que ser muchos para poder poner un freno”.

Faltan docentes, cada vez hay menos cupos para cursadas. Tengo compañeros que les está costando terminar la carrera porque no hay profesores que puedan dar esas clases”, agregó.

Más medidas por la mañana: tomaron el colegio Nacional Buenos Aires

El centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) decidió ocupar el establecimiento tras debatirlo en sus tres turnos, mientras que el de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y varios centros de estudiantes universitarios se sumarán hoy a la medida, con el fin de visibilizar a las instituciones impactadas por la disminución de fondos.

Las agrupaciones estudiantiles relacionadas con el peronismo y los sectores de izquierda impulsan diferentes medidas para fortalecer la convocatoria de movilización prevista frente al Congreso este miércoles, que se anticipa como multitudinaria.

León Rodríguez Vieito, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, argumentó la decisión de ocupar el colegio señalando: “Estos ataques constantes de este gobierno a la educación que venimos sintiendo, que se ven en punto final con el nuevo veto a la Ley de Presupuesto Universitario después de la lucha del año pasado”.

También expresó en diálogo con radio Mitre que “todos los estudiantes, docentes y el mismo Congreso ya les dijo en más de una ocasión que la educación tiene que ser una prioridad en este país”.

El Colegio Nacional Buenos Aires
El Colegio Nacional Buenos Aires fue tomado por estudiantes en rechazo a la disminución de fondos educativos

El viernes, los sindicatos universitarios iniciaron la protesta con un paro nacional que recibió la adhesión de los rectores integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a las universidades nacionales.

De manera similar al histórico colegio ubicado en la calle Bolívar, los estudiantes del departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) votaron ocupar la facultad tras una asamblea que describieron como “histórica” y que reunió a más de 350 estudiantes. Este martes se sumarán a las tomas las facultades de la UBA de Filosofía y Letras, en la sede de Caballito, y de Ciencias Sociales, en Constitución, donde militantes y activistas permanecerán durante la noche.

Además anoche resonó un cacerolazo en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por convocatorias de centros de estudiantes y sectores autoconvocados de la oposición, mientras el presidente Javier Milei exponía detalles sobre el Presupuesto 2026 en cadena nacional. En paralelo, la semana comenzó con clases públicas organizadas por los gremios docentes en las unidades académicas de Exactas y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), así como en las facultades de Derecho, Medicina, Ingeniería y Ciencias Económicas.

Temas Relacionados

UBAUniversidad de Buenos AiresMarcha FederalLey de Financiamiento UniversitarioFacultad de Ciencias ExactasFacultad de Ciencias EconómicasFacultad de MedicinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un sindicalista propone construir un mausoleo para Saúl Ubaldini, pero la CGT aún no participa del homenaje

La iniciativa es de Antonio Caló, titular de la UOM Capital, que participó del traslado de los restos del jefe cegetista y busca recaudar fondos para instalar un cenotafio o un mausoleo en Chacarita

Un sindicalista propone construir un

Rogelio Frigerio puso en marcha la campaña de La Libertad Avanza en Entre Ríos

El Gobernador encabezó un encuentro con los candidatos que competirán en las elecciones de octubre tras su alianza con Casa Rosada. La provincia litoraleña renovará cinco diputados y tres senadores nacionales

Rogelio Frigerio puso en marcha

Con críticas al kirchnerismo y a LLA, Ciudadanos Unidos lanzó su primer spot de cara a las elecciones de octubre

El espacio, que tendrá como candidatos a Martín Lousteau y Graciela Ocaña en la ciudad de Buenos Aires, publicó un video con vistas a los comicios legislativos. “Hay otra manera”, es la consigna que escogieron

Con críticas al kirchnerismo y

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

El gobernador buscará seguir al frente de la batalla proselitista hacia octubre. Invitó a dirigentes del peronismo a una reunión este viernes para dar una muestra de unidad. Antes, almorzó con un grupo de jefes comunales del MDF y hoy recibió a Ian Moche

Kicillof convocó a una reunión

Elecciones 2025, en vivo: Lousteau destacó la importancia de “que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Lousteau
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presionada por Trump, la Reserva

Presionada por Trump, la Reserva Federal prepara su decisión sobre la tasa de interés: cómo impactará en la Argentina

Receta de bastones de espinaca crocantes sin harina, rápida y fácil

Un esqueleto hallado en Vietnam podría ser la prueba de un homicidio de hace 12.000 años

Video: dos “trapitos” se enfrentaron a golpes con un grupo de agentes municipales en La Plata

“Vas a estar peor”: golpeó y violó a su ex tras una cesárea de urgencia y sus dos hermanos fueron sus cómplices

INFOBAE AMÉRICA
“Tuve la oportunidad de eliminar

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk”: los mensajes que Tyler Robinson envió tras cometer el asesinato

Netanyahu declaró que el ataque de Israel contra Hamas en Qatar estuvo “plenamente justificado”

El Mercosur y el bloque europeo EFTA firmaron un acuerdo de libre comercio

Más de 800 profesionales asistirán al encuentro de marketing de Latinoamérica en Bogotá

Chery Super Hybrid: nueva SUV completó con S/217 los 1.200 km de la ruta Lima–Arequipa–Cusco–Lima

TELESHOW
Flor Vigna reveló que tiene

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Rodolfo Ranni le respondió a María Valenzuela luego de que ella lo acusó de “misógino” y de “practicar abuso verbal y de poder”

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”

María Valenzuela habló de la denuncia de violencia contra Rodolfo Ranni: “Estoy frágil y necesito que me cuiden”