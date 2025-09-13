Karina Milei lanzó una agrupación estudiantil para “combatir el adoctrinamiento” en los secundarios de CABA

Acompañada de Pilar Ramírez, Karina Milei encabezó el acto de lanzamiento de la agrupación estudiantil BASES

Luego de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo de Fuerza Patria y en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei retomó en los últimos días la agenda oficial y partidaria. Este sábado, encabezó el lanzamiento de la agrupación estudiantil “BASES”, integrada por militantes y activistas libertarios de nivel secundario.

La secretaria general de la Presidencia presentó a la novel organización, cuyo nombre se inspira en las ideas del abogado liberal Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853. La hermana de Javier Milei se mostró con alumnos de colegios secundarios, quienes desde la flamante “orga” buscarán “combatir el adoctrinamiento” en las escuelas de nivel medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anticiparon fuentes libertarias.

Durante la presentación, Karina Milei destacó el compromiso de los jóvenes y adolescentes en la batalla cultural: “Nos han tomado las escuelas y han tomado la cultura llevando el mensaje de que la libertad no era buena. Por eso les agradezco a todos el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todos los lugares del país en los que se involucran para dar esta batalla“.

Además de la presencia de “El Jefe”, de la actividad participó la legisladora porteña y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez y el presidente de la Juventud de LLA, Dante Di Carlo, así como de representantes de escuelas como el Nacional Buenos Aires, Escuela Técnica Otto Krause y Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, quienes firmaron el tratado de “BASES”.

“Hoy damos un paso más en el camino de la libertad. Ese camino que inició el presidente Milei hace apenas 2 años y que la Agrupación Bases viene a consolidar y continuar. Un espacio que viene a defender la libertad en las aulas y a defender la libertad frente al adoctrinamiento”, señaló Ramírez durante el acto.

"El Jefe", Karina Milei, la legisladora porteña Pilar Ramírez y el presidente de la Juventud de LLA, Dante Di Carlo

Junto a la legisladora porteña, su mano derecha en la Ciudad de Buenos Aires, Karina Milei presentó a la agrupación fundada por estudiantes, con la intención de formar a líderes inspirados en las “ideas de la libertad”. Fue otra actividad más que puso de manifiesto que, tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, el rumbo político y la rutina del espacio libertario se mantuvo sin grandes novedades.

La campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre aún no comenzó formalmente, pero Karina Milei decidió activar la carrera anticipadamente. Este jueves, volvió a encabezar un acto en el Club Villa Luján de San Miguel de Tucumán, acompañada por su círculo íntimo de colaboradores políticos, entre ellos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También la acompañó el ministro del Interior, Lisandro Catalán, designado como tal en el Gobierno para retomar el diálogo con los gobernadores.

Tanto en el acto en CABA como en Tucumán, la secretaria General de la Presidencia instó a los asistentes a seguir respaldando las ideas de libertad promovidas por Javier Milei. En territorio norteño se presentaron oficialmente a los candidatos a diputados nacionales del espacio, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes convocaron a los ciudadanos a participar de una “elección histórica” el próximo 26 de octubre.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

En la noche del domingo, tras conocerse los primeros resultados de la elección bonaerense, Milei había reconocido la necesidad de una “profunda autocrítica” con eventuales correcciones políticas. Fue la primera conclusión ante el cimbronazo del resultado adverso del pasado 7 de septiembre, donde LLA perdió por una diferencia de 13 puntos frente al peronismo bonaerense.

Aquel escenario sembró una creciente expectativa de cambios, en medio de una cruda interna en la Casa Rosada entre el sector de Karina y la familia Menem, por un lado, y el ala del asesor Santiago Caputo, referenciado en la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”.

Sin embargo, la estructura del Gobierno permaneció prácticamente inalterada. Luego de varias reuniones, Javier Milei optó por mantener una “mesa política” de coordinación con los mismos actores que integraban el grupo dirigente desde el año pasado. Lo destacable fue la ratificación del liderazgo de Karina Milei, quien continúa representando, junto al Presidente, la principal jefatura dentro del Gabinete.