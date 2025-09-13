Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires

Así arrancó el acto del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas bonaerenses

La presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, encabezó este sábado el acto de apertura del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, que finalizaron con una contundente victoria del peronismo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.

Kogan presidió la actividad esta mañana en la sede del organismo electoral en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en La Plata. El procedimiento se encargará de verificar los resultados del escrutinio provisorio, que arrojó un triunfo de Fuerza Patria con el 47,28% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) finalizó en el segundo puesto, con 33,71%. Entre las principales fuerzas, Somos Buenos Aires obtuvo el 5,25% y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT-U) el 4,37 por ciento.

Si bien no existen dudas sobre la magnitud de la diferencia alcanzada por el peronismo de Axel Kicillof, el escrutinio permitirá esclarecer el resultado en aquellos municipios donde la disputa estuvo más reñida, y que pueden significar un cambio en la composición de la cantidad de concejales y consejos escolares.

El recinto acondicionado donde se efectuará el escrutinio definitivo

En el acto protocolar de este sábado, la juez Kogan -que además es titular la Suprema Corte de Justicia provincial- agradeció a quienes colaboraron con el desarrollo del proceso electoral y remarcó que una elección “no es solamente lo que sucede el día de los comicios sino que implica una ardua sucesión de actos concatenados que componen el ciclo electoral”.

Por otro lado, la magistrada recordó que los comicios se organizaron bajo una normativa de 1946 que no había sido aplicada previamente en elecciones generales, y subrayó la capacidad de la Junta Electoral y las instituciones del Comando Electoral para afrontar ese desafío, afirmando que se trató de “una reivindicación de los valores democráticos y un hecho histórico”.

Los integrantes de la Junta electoral bonaerense

El esquema del recuento definitivo

Según la resolución firmada el pasado 10 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense estableció un esquema detallado para garantizar la transparencia, la fiscalización partidaria y la celeridad en el recuento de votos, en un recinto especialmente acondicionado y dividido en dos sectores contiguos que funcionarán de manera simultánea.

De acuerdo a lo fijado, cada sector contará con cincuenta mesas de trabajo, integradas por personal de la Junta Electoral o de organismos autorizados. Desde hoy arrancó el inicio formal de las operaciones, con la presencia de apoderados y fiscales de todas las fuerzas políticas.

Desde temprano, los fiscales debían acreditarse a partir de las 8 de la mañana. El escrutinio definitivo comenzó con el relevamiento de los sufragios emitidos en la Sección Capital y el distrito electoral de Campana, para luego continuar con los restantes distritos de la Primera Sección Electoral.

La presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kogan, encabezó el acto de comienzo formal del recuento definitivo de votos

La resolución establece que cada agrupación política podrá acreditar hasta cincuenta fiscales por sector, uno por cada mesa habilitada, además de cuatro auxiliares y dos apoderados por sector. El acceso al recinto estará estrictamente controlado: solo podrán ingresar quienes exhiban la credencial correspondiente, la cual deberá permanecer visible en todo momento, bajo apercibimiento de ser retirados del escrutinio.

Al final de cada jornada, la Junta Electoral firmará un acta para los distritos donde se haya terminado de revisar la documentación y la publicará en su página web. Desde ese momento, los apoderados tendrán tiempo hasta las 18 del día siguiente para pedir una revisión o confirmar solicitudes de apertura de urnas, siempre presentando los documentos originales que respalden su pedido.

Para que el organismo considere la apertura de una urna, los apoderados deberán hacer el pedido en el lugar del escrutinio “mediante el formulario pertinente, debiendo acompañar indefectiblemente, la documentación fidedigna original que avale dicha petición”, señala la resolución.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el juez federal Alejo Ramos Padilla y el ministro de Seguridad, Javier Alonso; entre otros funcionarios

Si la documentación de una mesa tiene problemas y no se puede cargar al sistema, la Junta hará una lista por distrito y la enviará todos los días por correo electrónico a los apoderados de cada partido, antes de las 11 y 18 horas. Los apoderados tendrán que ir al sector “Junta”, en la sede del escrutinio, con los certificados originales de las mesas que aparecen en la lista, siguiendo el orden de los distritos.

Según lo que establece la resolución, en caso de que permanezcan las discrepancias de votos, se abrirán las urnas de esas mesas solo para sacar los certificados de escrutinio o, si no están, las actas que puedan encontrarse adentro. Si estos documentos son válidos, se sumarán al escrutinio definitivo. Después, si corresponde, se contarán los votos de las boletas que envió el presidente de mesa.

Durante el acto de apertura del escrutinio, además de Kogan, estuvieron presentes los demás integrantes de la Junta Electoral, Ana María Bourimborde, Eduardo Delbés, Gustavo De Santis y Federico Thea.

También se encontraban el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Alberto Bianco; el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de La Plata, Julio César Alak; y el presidente de la Junta Nacional Electoral y la Cámara Federal de La Plata, Jorge Di Lorenzo.

Además, concurrieron apoderados y fiscales de las diferentes fuerzas políticas, junto a autoridades provinciales y municipales.