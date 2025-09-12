Karina Milei inauguró la campaña nacional en Tucumán y pidió seguir apoyando las ideas del Presidente

Desde el espacio aseguraron que se encuentran fuertes para competir en las elecciones de octubre

Luego de la derrota en las elecciones bonaerenses, la presidente de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, inauguró la campaña electoral a nivel nacional en la provincia de Tucumán. Con el acompañamiento del vicepresidente del espacio, Martín Menem, y el Ministro del Interior, Lisandro Catalán, la secretaria General de la Presidencia pidió a todos los presentes que continúen apoyando las ideas de la libertad y progreso, impulsadas por Javier Milei.

De cara a los comicios legislativos que se celebrarán el próximo 26 de octubre, el “Jefe” viajó este jueves hacia el norte del país, para encabezar el primer acto de campaña, que tuvo lugar en el Club Villa Luján, de San Miguel de Tucumán. El evento comenzó a las 20:00 horas y contó con asistencia multitudinaria.

Así, presentaron a los candidatos a diputados nacionales que buscarán representar a la provincia, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes convocaron a los tucumanos a participar de una “elección histórica” el 26 de octubre. “Desde La Libertad Avanza venimos a romper ese modelo, porque no estamos resignados a que el fracaso sea nuestro destino”, sostuvo Pelli.

Al agradecer el respaldo de las autoridades nacionales y del equipo provincial, el candidato a diputado nacional destacó el impulso que está ganando el espacio en la provincia. Asimismo, contrastó la propuesta de LLA con dos décadas de peronismo en el territorio tucumano. De esta manera, los responsabilizó por la pobreza, el deterioro de las escuelas y el aumento de la inseguridad.

La presidente y el vicepresidente de LLA encabezaron el primer acto de campaña a nivel nacional

Por otro lado, la también secretaria General de la Presidencia agradeció el trabajo que realizó el ministro del Interior, cuando se desempeñaba como vicejefe de Gabinete, para lograr la aprobación de proyectos clave en el Congreso, como por ejemplo, la Ley Bases, que permitió la desregulación de varias normas antiguas.

Después de que remarcara que los cambios ya estaban en marcha y serían mucho más notables en el corto plazo, aseguró que el partido se encuentra “más fuerte que nunca” para competir en las próximas votaciones. “Sigamos apoyando las ideas del Presidente que son las ideas de la libertad y el progreso”, instó Karina Milei al finalizar su intervención.

En la misma línea, Menem enfatizó la necesidad de respaldar el proyecto presidencial. “El 26 de octubre será fundamental para respaldar los votos del Presidente”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, tras señalar los cambios que se lograron en un año y medio de gestión.

“Muchos creían que nada iba a cambiar, pero fue la ciudadanía la que le dio la espalda a quienes hundieron al país”, destacó el vicepresidente del espacio libertario al señalar que esto significó el fin de la “estafa de la emisión descontrolada”.

De hecho, Menem auguró que, de ser seguir por la misma senda de equilibrio fiscal, para mediados del año próximo se gestaría un escenario de inflación cero. “El esfuerzo que estamos haciendo hoy vale la pena. Es el único camino para salir del pozo”, afirmó.

El "Jefe" pidió reforzar el apoyo hacia las ideas de libertad y progreso de Milei

Por su parte, Catalán reconoció el trabajo de la dirigencia tucumana en la constitución del partido en la provincia, una tarea que asumió a pedido de Karina Milei. Además, dirigió sus agradecimientos hacia el acompañamiento del PRO en la alianza y remarcó la trascendencia de la próxima elección: “No es una elección más, es una elección histórica que marcará el futuro de nuestros hijos y nietos”.

En línea con esto, el ministro del Interior repasó la situación heredada en diciembre de 2023 y valoró el ordenamiento macroeconómico alcanzado bajo el liderazgo presidencial y del equipo económico. Finalmente, convocó a fortalecer la representación parlamentaria: “La Argentina va a volver a ser grande si seguimos este camino”.

Poco después de que concluyera el acto de campaña, Catalán dialogó con el medio local Los Primeros, tras ser consultado sobre la relación del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales. “Estamos estrechando un diálogo político para la Argentina que viene con los gobernadores que comparten, por lo menos en parte, la visión que tenemos”, aclaró.

Después de haber participado de una reunión clave con los jefes de gobierno de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Chaco, Leandro Zdero, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negó que la relación con el resto de los mandatarios provinciales fuera “áspera”. Y apuntó: “Esto es política y claramente en los años electorales los distintos sectores empiezan a generar tensión para tener el reclamo de los ciudadanos”.

“El 26 de octubre se va a debatir dos modelos de la Argentina y estamos convencidos de que la mayoría de los argentinos va a apoyar el modelo que viene liderando el Presidente Milei”, afirmó el ministro del Interior al remarcar que no permitirán que el Congreso “marque la agenda de gestión del Gobierno porque eso es función del Ejecutivo”.