Garrahan y Universidades: la oposición convocó a una sesión en Diputados para rechazar los vetos de Milei

El temario también incluye pedidos de informes a Karina Milei y Mario Lugones por los audios sobre presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado. También la modificación del régimen de DNU

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

La oposición convocó hoy a una sesión especial en la Cámara de Diputados el miércoles 17 de septiembre para debatir los recientes vetos presidenciales y la creación de comisiones investigadoras sobre temas sensibles para el gobierno de Javier Milei.

El pedido de sesión fue oficializado este viernes luego de que el presidente Javier Milei vetara dos leyes aprobadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, que actualizaba por inflación los fondos para las universidades nacionales y ordenaba reabrir las paritarias del sector, y la ley de emergencia pediátrica, que buscaba fortalecer los recursos hospitalarios y recomponer ingresos del personal de salud infantil. Según argumentó el Poder Ejecutivo, ambas medidas implican un costo fiscal “excesivo” que pondría en peligro la estabilidad macroeconómica.

La sesión de la semana que viene se desarrollará en un clima de alta tensión por la presión de rectores universitarios, médicos pediátricos y sindicatos docentes. De hecho, este viernes ambos sectores se movilizaron a la Plaza de Mayo y adelantaron que volverán a marchar el día de la sesión.

Sin embargo, el temario de la convocatoria incluye otros temas incómodos para el Gobierno, como pedidos de informes verbales a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en torno a la difusión de audios que los vinculan con supuestos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad. También se busca interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y autoridades del área sobre presuntas irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sobre denuncias de cobros indebidos en procesos vinculados a prestaciones sociales.

Además, la convocatoria incorpora el debate de varios proyectos para la creación de comisiones especiales investigadoras orientadas a esclarecer hechos relacionados con la comercialización de fentanilo contaminado en el sistema de salud, así como la determinación de posibles responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la fiscalización de estos casos.

Por otro lado, se incluyó en el temario la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia –con propuestas para limitar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer el rol del Congreso–, así como la discusión de la reforma democrática de ANDIS y la derogación de artículos de normativas vigentes sobre discapacidad. Otros expedientes incluyen la creación o fortalecimiento de programas de prevención del embarazo adolescente en el Ministerio de Salud y la transformación institucional de organismos como el INA y el INPRES en el ámbito científico y policial.

El trasfondo político de la sesión estará marcado por negociaciones activas entre la oposición y gobernadores peronistas y radicales, que exigen respuestas a las demandas de fondos para las provincias. El oficialismo, por su parte, busca el respaldo de aliados estratégicos y evalúa la posibilidad de incorporar paliativos presupuestarios en el proyecto de Presupuesto 2026 para evitar que la oposición alcance la mayoría especial requerida para rechazar los vetos.

Para rechazar los vetos la oposición necesita dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras, un escenario incierto donde el respaldo de diputados provinciales será determinante.

La convocatoria a sesión especial, finalmente, incluye el tratamiento de diversos mensajes del Poder Ejecutivo, como la transformación de organismos nacionales y la aprobación de estatutos para instituciones como la Policía Federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

