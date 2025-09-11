Santa Fe prepara una importante ceremonia para realizar la jura de la nueva Constitución en la Legislatura provincial

La nueva Constitución incorpora el equilibrio fiscal y la ficha limpia como principios de rango constitucional

La provincia de Santa Fe llevará a cabo este viernes la jura de su nueva Constitución, en un acto institucional que tendrá lugar desde las 17 en la Legislatura provincial, en la ciudad capital. La ceremonia, abierta al público, representa el cierre formal del proceso de reforma iniciado el 14 de julio con la apertura de la Convención Constituyente del ’25, y que concluyó esta semana con la sanción definitiva del nuevo texto, aprobado por 52 votos a favor y 17 en contra.

El acto comenzará en el recinto de la Cámara de Diputados, donde los 69 convencionales reformadores prestarán juramento. Según informó el periodista Lucas Payetta, este primer tramo será exclusivamente para los constituyentes que participaron del debate y de la redacción del nuevo articulado. A continuación, en la explanada de la Legislatura, tendrá lugar la segunda parte del evento: el gobernador Maximiliano Pullaro volverá a jurar como mandatario provincial, esta vez en el marco de la flamante Carta Magna santafesina.

Luego, el propio gobernador tomará juramento a las principales autoridades de los otros poderes del Estado. Según se detalló oficialmente, jurarán la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y los restantes integrantes de ese cuerpo, así como funcionarios y funcionarias de distintos estamentos estatales.

Con esta ceremonia, el gobierno provincial busca imprimirle a la jornada un carácter institucional amplio. Según informó el medio Rosario3, la intención es que el evento refleje “la trascendencia de un hecho histórico que reconfigura la vida santafesina”. En esa línea, se espera la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado, además de intendentes de toda la provincia e invitados especiales.

Uno de los rasgos más destacados de la nueva Constitución es la consagración del principio de autonomía municipal, que fue incorporado al articulado como uno de los puntos centrales del proceso de reforma. Por eso, la convocatoria también apunta a incluir a los líderes de los gobiernos locales, con el objetivo de consolidar el perfil “autonómico” del nuevo texto constitucional.

La sanción de la reforma se dio tras intensas jornadas de deliberación. Uno de los últimos puntos que generó debate fue la inclusión de la Iglesia Católica en el nuevo texto. Finalmente, se resolvió mantener una mención específica en el artículo 3 reformado, lo que permitió cerrar el documento y someterlo a votación. La versión definitiva ya fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que rige como la nueva ley suprema provincial.

Durante el proceso, el gobernador Maximiliano Pullaro participó como convencional constituyente, tras haber sido electo para ese rol en abril. Cabe remarcar que con esta modificación en la Constitución provincial, el actual mandatario se podrá presentar para la reelección en el 2027.

“Siento un profundo honor de haber sido parte de esta Generación del ’25, que logró construir los consensos para alcanzar una ley que hacía 63 años no se daba”, señaló en declaraciones a la prensa tras la aprobación del texto. En ese contexto, agradeció “a todos los bloques legislativos que acompañaron la iniciativa y el debate profundo”.

Según indicó, “el 93% de los artículos han salido con más del 67% de los votos, otros con más votos aún”. Esa cifra, sostuvo, refleja el nivel de acuerdo alcanzado. “Esto demuestra que en Santa Fe somos distintos. Tenemos diferencias, pero podemos dialogar, escucharnos y, desde ese lugar, construir algo grande”, expresó.

Entre las modificaciones más relevantes, el nuevo texto incorpora el principio de equilibrio fiscal como norma constitucional y eleva la ley de Ficha Limpia a rango constitucional. Además, introduce una reorganización del sistema institucional con la incorporación del Ministerio Público como un nuevo poder del Estado, que incluirá tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa.

Al respecto, Pullaro señaló que “tenemos una nueva organización en la provincia, hasta tenemos un nuevo poder”. Y agregó: “Tenemos una justicia que va a ser más moderna porque tiene otras reglas de juego. Tenemos un Poder Ejecutivo que tiene menos poder. Esto no es normal en la República Argentina, hoy hemos avanzado mucho”.

Como cierre del proceso, se anunció que durante la tercera semana de septiembre se realizarán actos escolares en distintos puntos del territorio provincial, para que cientos de miles de estudiantes juren lealtad a la nueva Constitución. Esta actividad se organizará en coincidencia con la celebración del Día del Estudiante, y contará con la participación de docentes y autoridades educativas.

“Lo más valorable de este proceso es el diálogo, el debate profundo y el consenso que hemos logrado en esta Constitución”, concluyó Pullaro al evaluar el recorrido de la Convención. Con la jura de este viernes, Santa Fe cierra formalmente el ciclo de reforma constitucional más importante en más de seis décadas.