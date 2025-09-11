La UCR bonaerense busca recuperarse de la derrota electoral, pero enfrenta otro panorama adverso para octubre

Tras la experiencia fallida de Somos Buenos Aires, los sectores de Pablo Domenichini y Miguel Fernández cometirán en distintas listas para octubre

Los intendentes peronistas fueron protagonistas del amplio triunfo que obtuvo Axel Kicillof en la elección del domingo 7 de septiembre ante Javier Milei. Pero no pueden decir lo mismo los radicales, que perdieron en 14 de los 24 territorios que gobiernan y sólo pudieron quedarse con dos bancas en la Legislatura. Para octubre el panorama es aún más complejo: la UCR no compite con su sello, el sector de Evolución irá con la lista de Florencio Randazzo y los jefes comunales con Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Por estas horas los radicales hacen cuentas para entender el resultado de la elección y llegan a una primera conclusión: los bonaerenses identificados con la UCR y el PRO no fueron a votar. Con el dato claro de que el peronismo mantuvo su caudal de electores del 2023, algo similar le ocurrió a La Libertad Avanza, la atención está puesta en el ausentismo.

Los municipios de Tandil, Lincoln, Adolfo Alsina y General Alvear fueron los más perjudicados. Los radicales quedaron terceros y segundos en Florentino Ameghino, General Viamonte, Balcarce, Ayacucho, Maipú, Lezama, Coronel Dorrego, Tres Lomas, General Belgrano y Rauch. En la pelea seccional también fue un fracaso para la UCR: Maximiliano Suescun quedó tercero en la Quinta, Pablo Nicoletti cuarto en la Sección Capital y Pablo Domenichini quinto en la Tercera Sección.

Los intendentes reunidos con las autoridades de la UCR

Domenichini y Miguel Fernández, autoridades del Comité Provincia de la UCR, quedaron como los máximos responsables de la derrota. Para colmo, en redes sociales y medios provinciales, radicales referenciados con Maximiliano Abad comenzaron a agitar un pedido clamoroso para que vuelva a tomar las riendas del partido centenario, a raíz de su buen desempeño en Mar del Plata, donde se quedó con dos bancas en el Concejo Deliberante.

Pese al panorama sombrío, en Trenque Lauquen —territorio de Miguel Fernández— creen que el escenario polarizado no les dejaba otra opción que apostar por la avenida del medio. “Con Milei no había que ir”, repite en su entorno, convencido de la estrategia electoral que implementaron con Domenichini, sobre todo ante la incertidumbre financiera y social que se generó con la derrota de los libertarios. De todos modos, sabe que el magro resultado de la elección será un costo que deberá pagar.

Los referentes de la UCR se reunieron con dirigentes de la Coalición Cívica para inicar la campaña para octubre

Mientras tanto, Fernández mantiene reuniones con la Coalición Cívica de cara a la elección de octubre. Se trata de un armado distinto al de septiembre. Los intendentes reacios a apoyar a Randazzo apuestan a hacer pie con la Coalición Cívica. “Los bonaerenses van a tener una alternativa seria”, subrayó López, quien irá acompañado en la nómina por Elsa Llenderrozas y el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade. La lista se completa con el referente de la CC de Pilar, Matías Yofe; la presidenta de la Juventud Radical de Ituzaingó, Nadia Porro; el intendente de Rojas, Román Bouvier; Victoria Borrego; y Héctor “Toty” Flores.

En la Coalición Cívica también analizan los números del domingo y los candidatos que lograron sortear la polarización, como fue el caso de Andrés de Leo, postulante de Elisa Carrió en la Sexta Sección. Por eso, para octubre afinan una estrategia que los posicione mejor en los territorios donde La Libertad Avanza hizo una buena elección. “Van a apelar al voto moderado y a los desencantados”, aseguran en el equipo estratégico, donde apostarán por un discurso que resalte la necesidad de llevar equilibrio y seriedad al Congreso.

Florencio Randazzo será el candidato de Provincias Unidas con apoyo de Juan Schiaretti y Pablo Domenichini

A Evolución, el espacio que lidera a nivel nacional Martín Lousteau, le tocará la hazaña de volver a intentar el camino de la avenida del medio con Randazzo en octubre, bajo el sello Provincias Unidas. Para los radicales refractarios a las autoridades nacionales del partido, el resultado de ese frente es una incógnita. Aunque los intendentes correligionarios no tuvieron un buen desempeño electoral, su ausencia también haría más complejo el escenario.

Pese a la complejidad del panorama, que se vaticina adverso, los referenciados con Lousteau creen que hay que mantener la apuesta por la alternativa de centro, incluso hacia 2027. Están convencidos de que, a futuro, hubiera sido peor para la UCR quedar enredada en una alianza con La Libertad Avanza. Ninguno quiere estar en los zapatos de Diego Santilli ni de Cristian Ritondo, sus ex socios de Juntos por el Cambio. “No podríamos defender el desastre económico y social que está generando Milei”, resumen.