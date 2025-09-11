Política

La UCR bonaerense busca recuperarse de la derrota electoral, pero enfrenta otro panorama adverso para octubre

Sin el sello en carrera, dos sectores del partido centenario irán en distintas listas por las bancas nacionales. Mientras tanto, terminan de analizar los números junto a los intendentes que perdieron en sus distritos

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Guardar
Tras la experiencia fallida de
Tras la experiencia fallida de Somos Buenos Aires, los sectores de Pablo Domenichini y Miguel Fernández cometirán en distintas listas para octubre

Los intendentes peronistas fueron protagonistas del amplio triunfo que obtuvo Axel Kicillof en la elección del domingo 7 de septiembre ante Javier Milei. Pero no pueden decir lo mismo los radicales, que perdieron en 14 de los 24 territorios que gobiernan y sólo pudieron quedarse con dos bancas en la Legislatura. Para octubre el panorama es aún más complejo: la UCR no compite con su sello, el sector de Evolución irá con la lista de Florencio Randazzo y los jefes comunales con Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.

Por estas horas los radicales hacen cuentas para entender el resultado de la elección y llegan a una primera conclusión: los bonaerenses identificados con la UCR y el PRO no fueron a votar. Con el dato claro de que el peronismo mantuvo su caudal de electores del 2023, algo similar le ocurrió a La Libertad Avanza, la atención está puesta en el ausentismo.

Los municipios de Tandil, Lincoln, Adolfo Alsina y General Alvear fueron los más perjudicados. Los radicales quedaron terceros y segundos en Florentino Ameghino, General Viamonte, Balcarce, Ayacucho, Maipú, Lezama, Coronel Dorrego, Tres Lomas, General Belgrano y Rauch. En la pelea seccional también fue un fracaso para la UCR: Maximiliano Suescun quedó tercero en la Quinta, Pablo Nicoletti cuarto en la Sección Capital y Pablo Domenichini quinto en la Tercera Sección.

Los intendentes reunidos con las
Los intendentes reunidos con las autoridades de la UCR

Domenichini y Miguel Fernández, autoridades del Comité Provincia de la UCR, quedaron como los máximos responsables de la derrota. Para colmo, en redes sociales y medios provinciales, radicales referenciados con Maximiliano Abad comenzaron a agitar un pedido clamoroso para que vuelva a tomar las riendas del partido centenario, a raíz de su buen desempeño en Mar del Plata, donde se quedó con dos bancas en el Concejo Deliberante.

Pese al panorama sombrío, en Trenque Lauquen —territorio de Miguel Fernández— creen que el escenario polarizado no les dejaba otra opción que apostar por la avenida del medio. “Con Milei no había que ir”, repite en su entorno, convencido de la estrategia electoral que implementaron con Domenichini, sobre todo ante la incertidumbre financiera y social que se generó con la derrota de los libertarios. De todos modos, sabe que el magro resultado de la elección será un costo que deberá pagar.

Los referentes de la UCR
Los referentes de la UCR se reunieron con dirigentes de la Coalición Cívica para inicar la campaña para octubre

Mientras tanto, Fernández mantiene reuniones con la Coalición Cívica de cara a la elección de octubre. Se trata de un armado distinto al de septiembre. Los intendentes reacios a apoyar a Randazzo apuestan a hacer pie con la Coalición Cívica. “Los bonaerenses van a tener una alternativa seria”, subrayó López, quien irá acompañado en la nómina por Elsa Llenderrozas y el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade. La lista se completa con el referente de la CC de Pilar, Matías Yofe; la presidenta de la Juventud Radical de Ituzaingó, Nadia Porro; el intendente de Rojas, Román Bouvier; Victoria Borrego; y Héctor “Toty” Flores.

En la Coalición Cívica también analizan los números del domingo y los candidatos que lograron sortear la polarización, como fue el caso de Andrés de Leo, postulante de Elisa Carrió en la Sexta Sección. Por eso, para octubre afinan una estrategia que los posicione mejor en los territorios donde La Libertad Avanza hizo una buena elección. “Van a apelar al voto moderado y a los desencantados”, aseguran en el equipo estratégico, donde apostarán por un discurso que resalte la necesidad de llevar equilibrio y seriedad al Congreso.

Florencio Randazzo será el candidato
Florencio Randazzo será el candidato de Provincias Unidas con apoyo de Juan Schiaretti y Pablo Domenichini

A Evolución, el espacio que lidera a nivel nacional Martín Lousteau, le tocará la hazaña de volver a intentar el camino de la avenida del medio con Randazzo en octubre, bajo el sello Provincias Unidas. Para los radicales refractarios a las autoridades nacionales del partido, el resultado de ese frente es una incógnita. Aunque los intendentes correligionarios no tuvieron un buen desempeño electoral, su ausencia también haría más complejo el escenario.

Pese a la complejidad del panorama, que se vaticina adverso, los referenciados con Lousteau creen que hay que mantener la apuesta por la alternativa de centro, incluso hacia 2027. Están convencidos de que, a futuro, hubiera sido peor para la UCR quedar enredada en una alianza con La Libertad Avanza. Ninguno quiere estar en los zapatos de Diego Santilli ni de Cristian Ritondo, sus ex socios de Juntos por el Cambio. “No podríamos defender el desastre económico y social que está generando Milei”, resumen.

Temas Relacionados

UCRProvincias UnidasIntendentesMiguel FernándezPablo DomenichiniElecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Elecciones Argentina 2025Coalición CívicaJuan Manuel LópezFlorencio Randazzo

Últimas Noticias

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Tras el fracaso en territorio bonaerense, el presidente del partido amarillo en la provincia le pidió a la Casa Rosada que baje la lista para los comicios nacionales. “Es un rejunte de impresentables”, aseguró

El PRO le sugirió a

El peronismo consolida su expectativa para octubre, pero sigue la tensión por el desdoblamiento bonaerense

Fuerza Patria renovó las esperanzas de ser competitiva en la elección nacional. Se desvaneció la idea del impacto de una ola violeta. La estrategia electoral sigue en discusión

El peronismo consolida su expectativa

En el Gobierno aseguran que las múltiples mesas políticas derivarán en cambios, pero piden paciencia

Con las heridas de la derrota aún abiertas, los libertarios dicen que las instancias de diálogo no son un fin en sí mismo y aseguran que, con el tiempo, se verán frutos políticos, económicos y proselitistas

En el Gobierno aseguran que

Un funcionario de Transporte dejó el Gobierno el mismo día en que fue designado

Nicolás Dapena Fernández había sido nombrado titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A menos de 24 horas, renunció por “problemas de incompatibilidad”

Un funcionario de Transporte dejó

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes

Tras rechazar el financiamiento universitario,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué deben hacer los clubes

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

INFOBAE AMÉRICA
Saltaron en parapente desde el

Saltaron en parapente desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro y ahora son investigados por ataque al patrimonio cultural

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”