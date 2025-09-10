Política

Crisis en Nepal: el embajador confirmó que no hay argentinos heridos ni muertos

Tras la caída del gobierno y el cierre del aeropuerto en Nepal, la Argentina monitorea a sus ciudadanos en el país asiático

Por Alejandro Caminos

Guardar
Según Caucino, de momento no
Según Caucino, de momento no hay argentinos heridos o muertos en Nepal (REUTERS/Adnan Abidi).

El embajador argentino en la India y concurrente en Nepal, Mariano Caucino, brindó detalles sobre la situación de los argentinos que se encuentran en ese país asiático, tras la crisis política que se desató en las últimas horas. La caída del gobierno y una serie de medidas que mantienen al país en un clima de inestabilidad generaron preocupación entre los ciudadanos extranjeros presentes en la región.

Según el diplomático, en los últimos dos días se registró “una crisis muy grande con la caída del gobierno y una serie de medidas y situaciones que están en evolución y no se sabe cómo van a terminar de proceder”.

En diálogo con Radio Mitre, Caucino explicó que “hay muy pocos argentinos registrados como ciudadanos y varios turistas que se comunicaron con nosotros”. De acuerdo con el embajador, “felizmente, ninguno de ellos tiene dificultades mayores, más allá de las dificultades de estar allí. Estamos haciendo un seguimiento de estos casos. Y en el caso de los turistas, que en cuanto se reabra el aeropuerto puedan salir”.

Consultado sobre el número preciso de argentinos en Nepal, Caucino admitió que no se dispone de datos exactos: “No se sabe el número preciso porque puede haber argentinos que no sepamos que hayan entrado. Hay registrados viviendo allí ocho personas, pero se estima que puede haber un número un poco mayor". Hasta la mañana de este miércoles, la embajada había recibido comunicaciones de diez turistas, y “gracias a Dios, no tenemos registro de ningún herido y ningún muerto”, señaló el embajador.

Por otro lado, la asistencia consular directa se encuentra limitada: “No podemos enviar a nuestro cónsul porque el aeropuerto está cerrado”. Y también relató algunos inconvenientes sufridos por connacionales: “Hay algunos alojados en un hotel que quemaron, pero felizmente ellos no estaban allí y perdieron los documentos, con lo cual van a tener un poco más de complicaciones para salir, pero es un tema que se va a resolver”.

El embajador ofreció además una descripción general del país: “Nepal es un país de 32 millones de habitantes. Su característica principal, obviamente, es su situación geopolítica, está en el medio de la India y China. Tiene una alta inestabilidad política e institucional, es un país que tuvo un sistema monárquico hasta hace poco, hasta hace unos 15 años. En las últimas dos décadas tuvo una sucesión de gobiernos que duraron poco tiempo. Fueron 12 en los últimos 20 años”.

Las autoridades argentinas se mantienen en contacto con los ciudadanos nacionales en Nepal y confían en que, cuando se regularice el funcionamiento del aeropuerto y mejoren las condiciones de seguridad, los turistas podrán abandonar el país.

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia ayer, tras una jornada de represión contra manifestaciones que dejó al menos 19 muertos. La decisión llegó en uno de los días más letales registrados en los últimos años en el país.

He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy... para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, expresó Oli en una carta enviada a la presidencia.

La renuncia de Sharma Oli se produjo después de que los manifestantes incendiaran las casas de algunos de los principales líderes políticos de Nepal, en protesta por la prohibición de las redes sociales.

Los informes locales y los videos compartidos en las redes sociales mostraban a los manifestantes atacando las residencias de los principales líderes políticos en Katmandú y sus alrededores. Se impuso un toque de queda en la capital y otras ciudades, y se cerraron las escuelas de Katmandú.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasNepalArgentinaCrisis

Últimas Noticias

El Gobierno se cierra, radicaliza el discurso y ahora intenta desnacionalizar el impacto de la derrota bonaerense

La autocrítica anunciada por Milei no asoma en pasos concretos. Y es reforzada la idea de una confrontación que incluye a políticos, medios y empresarios como enemigos. No parece claro el llamado a gobernadores. Y se busca mediatizar el alcance del resultado electoral

El Gobierno se cierra, radicaliza

Evalúan procesar a Jorge Capitanich por la causa que investiga la entrega irregular de tierras en Chaco

El ex gobernador y la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco optaron por presentar su declaración en formato escrito. No obstante, se negaron a responder las preguntas de la Fiscalía

Evalúan procesar a Jorge Capitanich

Como efecto del triunfo bonaerense del PJ, el ala dura del sindicalismo debatirá nuevas acciones contra el Gobierno

Algunos dirigentes propondrán paros que afectarán al transporte y otros prefieren retomar las marchas a la espera del “mejor momento” para intensificar las protestas. Quiénes lideran este espacio

Como efecto del triunfo bonaerense

Pablo Petrecca, uno de los intendentes macristas que enfrentó a LLA: “El PRO tiene futuro, muchos dirigentes no”

El jefe comunal de Junín compitió en los comicios del pasado domingo al encabezar la boleta a senador de Somos Buenos Aires en la Cuarta. “Al Gobierno no le sirve que nuestros dirigentes se pinten de violeta con un buzo y salten contentos de alegría y digan todo que sí”, señaló

Pablo Petrecca, uno de los

Congreso: se inicia con ruido interno un nuevo intento para designar al Defensor del Pueblo

En las últimas 48 horas, un potencial mecanismo híper exprés para avanzar con el sensible cargo -previo al recambio legislativo de diciembre próximo- sembró un manto de sospechas sobre la comisión bicameral encargada del tema. Lupa sobre radicales, kirchneristas e incluso macristas

Congreso: se inicia con ruido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay cinco heridos tras un

Hay cinco heridos tras un choque entre un camión y una camioneta en la autopista Perito Moreno

Reclamaron justicia por la joven que fue encontrada muerta en un ropero en Córdoba: “Nadie merece morir de esa manera”

Reconstruyeron los movimientos de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

El truco con limón para eliminar la grasa del horno

Un argentino se hizo pasar por refugiado cubano para tener la ciudadanía de Estados Unidos y ahora podrían revocársela

INFOBAE AMÉRICA
Las primeras imágenes de los

Las primeras imágenes de los drones rusos que derribó Polonia sobre su espacio aéreo

Condena internacional por la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos: “No fue accidental”

El misterio de las desapariciones voluntarias en Japón: qué lleva a miles de personas a elegir “esfumarse” cada año

Consumieron hongos alucinógenos y se perdieron en el bosque: a uno lo encontraron en posición fetal mientras el otro fantaseaba con un puente inexistente

Cazas F-35 de Países Bajos ayudaron a Polonia a repeler la violación de su espacio aéreo por drones rusos

TELESHOW
Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli