Política

Kicillof contó cómo fue el intercambio por Whatsapp con Guillermo Francos tras las elecciones bonaerenses

El gobernador, que había pedido nuevamente una reunión con el presidente Javier Milei, comentó que recibió un saludo formal de parte del jefe de Gabinete luego de la victoria en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires

Guardar
Kicillof insistió en la necesidad
Kicillof insistió en la necesidad de una reunión con Milei para coordinar políticas públicas

Mientras insiste en obtener una comunicación formal con el presidente Javier Milei, por ahora fallida, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, contó que con quien sí pudo chatear fue con Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación.

El intercambio se dio el día después del claro triunfo obtenido por Fuerza Patria, el frente que lideró el mandatario bonaerense en las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre.

“Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, contó Kicillof durante una entrevista en Radio con Vos.

“Le contesté un mensaje formal”, dijo Kicillof, remarcando que el mensaje de Francos no formó parte de una convocatoria a dialogar sobre temas de gestión. Durante su discurso en el búnker montado en La Plata, conocidos el resultado de los comicios, el mandatario bonaerense volvió a pedirle a la Casa Rosada un encuentro con Milei, pese a las profundas diferencias que mantienen.

El gobernador reveló que, pese a su insistencia en concretar una reunión con el presidente Javier Milei, no recibió respuesta directa del mandatario nacional tras la jornada electoral. Kicillof sostuvo que encontró el mensaje de Francos entre cientos de notificaciones acumuladas, dejando en claro el carácter protocolar del contacto del funcionario nacional. Además, compartió que, en contraste, sí mantuvo comunicación telefónica y por mensaje con varios líderes regionales, como los presidentes de Brasil, Uruguay y Chile, así como con funcionarios de México y la vicepresidenta de España.

Kicillof explicó que hizo llegar un nuevo pedido formal para una reunión con Milei luego del “reconocimiento y las felicitaciones” por parte de Francos, focalizando su preocupación en la gestión conjunta de obras y políticas públicas en el territorio bonaerense. Para el gobernador, la situación de los proyectos de infraestructura y la necesidad de coordinación con la administración nacional adquieren una relevancia central después del resultado electoral, considerando que el oficialismo nacional había asociado la elección a un plebiscito sobre sus políticas.

Respecto a la comunicación con otras figuras políticas, Kicillof detalló que tras las elecciones habló con “Lula (presidente de Brasil), Yamandú Orsi (presidente de Uruguay), Gabriel Boric (presidente de Chile), con funcionarios de México y con la vicepresidenta de España”. En contraposición, expresó que el intercambio con autoridades nacionales argentinas fue limitado y formal, sin abordar las demandas de gestión que había planteado tras el resultado en las urnas bonaerenses.

El gobernador expuso que la respuesta de Francos se limitó a una felicitación y no respondió a los reclamos expresados públicamente. “Uno de los mensajes fue de Francos, felicitando. Pero no respondiendo lo que planteé ayer que esperaba hoy, dado que el gobierno nacional vino acá a plebiscitar y a poner en juego sus políticas y perdió de manera tan terminal, yo le pedí a Milei una reunión, públicamente, por cuarta vez”, dijo Kicillof en la entrevista.

En la misma conversación, el jefe provincial criticó la interpretación de los resultados por parte del oficialismo nacional y expresó su preocupación por la continuidad de las políticas económicas y sociales impulsadas desde la Casa Rosada. “Si lee al revés los resultados diciendo voy a profundizar las mismas políticas, como gobernador representante de 17 millones de habitantes me preocupa mucho”, sostuvo.

El gobernador resaltó que su principal preocupación se centra en el impacto de las políticas económicas sobre el empleo, los salarios y la calidad de vida. “Necesitamos que de una vez empiece a cuidar el trabajo, el salario, las condiciones de vida. Es eso lo que está golpeando a la provincia”, afirmó.

“Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando es por este resultado, echarnos la culpa. Tienen que cortarla inmediatamente con esa línea. No quiero que se use como excusa esto”, remarcó.

Temas Relacionados

Axel KicillofJavier MileiGuillermo FrancosCasa RosadaElecciones PBA 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Santa Fe entra en la recta final para aprobar la nueva Constitución: qué modificaciones se hicieron y cuándo se jura

La Convención Reformadora avanza con los últimos pasos para este martes votar la nueva carta magna en la Legislatura provincial. Para el acto de jura, se espera la participación de los 69 convencionales y las autoridades de los tres poderes del Estado

Santa Fe entra en la

Tras la derrota electoral, Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

El Presidente se reunió dos veces con su Gabinete. En la mesa política estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Por ahora no habrá salida de funcionarios

Tras la derrota electoral, Milei

Reuniones en La Plata, campaña hacia octubre y llamados de líderes regionales: el día de Kicillof tras la victoria

El mandatario bonaerense recibió las felicitaciones de los presidentes de Brasil, Chile y Uruguay. Perfilar la campaña nacional y no hablar de 2027 en términos de candidatura, los próximos movimientos. Una comunicación inesperada por fuera de la política

Reuniones en La Plata, campaña

Cómo se vivió el resultado de las elecciones en Casa Rosada y qué dilemas se le presentan a Milei

El Presidente reunió a su Gabinete y planeaba congregarlos nuevamente a la tarde. Definiciones clave sobre la dinámica política de la cúpula del Ejecutivo y el nuevo escenario para octubre

Cómo se vivió el resultado

Los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno que no vete la ley de financiamiento universitario

En un comunicado que publicaron en sus redes sociales, las principales autoridades de las facultades solicitaron que el Poder Ejecutivo reglamente el proyecto que fue aprobado por el Congreso

Los decanos de la UBA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos descubren cómo el sueño

Científicos descubren cómo el sueño profundo fortalece músculos y huesos

Tragedia en Mendoza: una moto chocó contra el muro y provocó un derrumbe que mató a una nena de 3 años

Receta de torta de manzana sin TACC

La Bolsa porteña se hundió 13% y el riesgo país cruzó los 1.000 puntos en un mercado en tensión

Cómo es el estado de salud de los jugadores de rugby que sobrevivieron tras el trágico choque en la Ruta 19

INFOBAE AMÉRICA
Receta de torta de manzana

Receta de torta de manzana sin TACC

Elecciones en Noruega: los partidos de izquierda y los ecologistas ganan por un estrecho margen

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

TELESHOW
Furia de Gran Hermano apuntó

Furia de Gran Hermano apuntó con Georgina Barbarossa y la conductora salió a responderle: “No me gustó su juego agresivo”

Susana Giménez, entre su vuelta a la televisión y la actualidad política: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”

La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, habló sobre su relación con Giannina Maradona

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posible regreso de Juana y sus hermanas