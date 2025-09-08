Política

Javier Milei reúne a su Gabinete por segunda vez en el día, esta vez para profundizar sobre la economía

El Presidente mantiene un encuentro con todos sus ministros, incluido el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que no pudo estar por la mañana. También participa Santiago Caputo

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, llegando a la reunión de Gabinete (RS Fotos)

Un día después de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reúne por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión y, en esta oportunidad, se espera que profundice en las cuestiones económicas.

Es que, a diferencia de lo que ocurrió en el encuentro que se realizó por la mañana, en esta ocasión se sumó al grupo el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que no había podido asistir a la Casa Rosada por cuestiones de agenda.

El funcionario arribó a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, para cuando estaba previsto el inicio del cónclave, encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que nuevamente se lleva adelante en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la sede del Poder Ejecutivo.

También asisten Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Es la segunda reunión de
Es la segunda reunión de Gabinete del día (Adrián Escandar)

A ellos se les suman la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, también participa el asesor Santiago Caputo.

Todos ellos estuvieron en la primera reunión de Gabinete, que comenzó a las 8:30 y en algunos casos incluso se quedaron en la Casa Rosada manteniendo conversaciones privadas hasta que se hiciera la hora del nuevo encuentro.

Por el lugar también pasaron algunos dirigentes del oficialismo que este fin de semana compitieron en territorio bonaerense, como el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo. También el armador bonaerense, Sebastián Pareja. El primero responde a Santiago Caputo y el segundo, a Karina Milei.

Tras la derrota en casi toda la provincia, Milei reconoció ante su militancia que, “sin dudas, en el plano político” La Libertad Avanza tuvo “una clara derrota”, pero negó que fuera a haber cambios en el plano de la administración.

“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, exclamó el mandatario nacional en el búnker que el partido montó en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata.

Tal como anticipó este medio, por el momento “no va a haber reestructuración del Gabinete”, sino que los cambios, si suceden, se darían solamente en la toma de decisiones o en el armado del espacio.

Milei habló en Gonnet tras
Milei habló en Gonnet tras la derrota (REUTERS/Tomas Cuesta/File Photo)

Por su parte, si bien suele participar de las reuniones con los ministros, Santiago Caputo también fue uno de los protagonistas del discurso que el jefe de Estado brindó el domingo tras conocerse los resultados.

La presencia del ministro de Economía, en tanto, surge después de la charla que Milei y él mantuvieron por la tarde con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo (BID), Ilan Goldfajn, también en la Casa Rosada.

En ese caso, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el jefe para el Cono Sur del BID, Morgan Doyle, y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

“Conversamos sobre la agenda de reformas económicas, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo”, posteó en X Goldfajn.

Luego de que se conociera la derrota de La Libertad Avanza, en Gonnet hubo varios funcionarios preocupados por la reacción que los mercados tuvieran al día siguiente.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, insistió el líder libertario el fin de semana.

