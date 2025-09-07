Política

Javier y Karina Milei irán al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

El Presidente estará junto a sus ocho candidatos seccionales para cuando salgan los primeros cómputos oficiales

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei durante el cierre
Javier Milei durante el cierre de campaña en Moreno, provincia de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Javier Milei definió que irá al búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata. Se lo comunicó a su entorno íntimo por estas horas y esperará la salida de los resultados desde el establecimiento.

Va a ir”, informó una altísima fuente oficial de la Presidencia a Infobae. Hasta esta tarde todavía no estaba definida su presencia. Supuestamente, en el entorno del mandatario buscaban cerciorarse de tener el panorama electoral completo con el que se iba a enfrentar Milei al momento de subirse al escenario. Aunque no lo confirman, es muy probable de que hable, tal y como lo hace en todas las ocasiones en las que participa de actividades partidarias.

La confirmación se dio a pocos minutos de haber terminado los comicios en la provincia de Buenos Aires. A horas de conocerse los resultados, la lectura entre las distintas tribus libertarias era que los comicios habrían sido adversos para la alianza.

FILE PHOTO: Argentina's President Javier
FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei gestures onstage during the closing campaign rally of the La Libertad Avanza party, days before the legislative elections in the province of Buenos Aires, in Moreno on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, September 3, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Hasta ayer, desde el círculo presidencial insistían en que las dudas sobre la presencia de Milei en el búnker no obedecían a especulaciones sobre el desenlace electoral. Según los allegados al mandatario, la vacilación respondía a la intención de evitar “discriminar” a las demás secciones electorales si se concentra la atención en La Plata. Una versión poco verosímil si se tiene en cuenta que habrá un solo búnker y que el jefe de campaña, Sebastián Pareja, le solicitó a los candidatos de las ocho secciones que asistan a ese lugar.

El viernes hubo llamado desde Presidencia a los diferentes ministros libertarios para que se apersonen en el búnker. Se esperaba la presencia de una buena parte de ellos, como el ministro de Salud, Mario Lugones, o el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Al búnker habían llegado temprano el asesor presidencial, Santiago Caputo, y los laderos de Milei, el camarógrafo Santiago Oría y el influencer digital Iñaki Gutiérrez.

La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA, Karina Milei, partirá junto al primer mandatario desde la Residencia Presidencial de Olivos. La comitiva preveía salir desde esa locación a las 20 horas. “El traslado será vía terrestre como es habitual”, comunicó oficialmente el vocero presidencial Manuel Adorni. Ambos llegarán instantes antes de que se conozcan los resultados de las elecciones.

El Presidente se había metido de lleno en la campaña bonaerense. Durante el mes de julio se realizó en el Vonharv el Congreso provincial de La Libertad Avanza, organizado por el armador Sebastián Pareja, que tuvo a Milei como último orador. También figuró en las dos actividades que le dieron inicio a la campaña oficial -el acto en el Estadio Atenas de La Plata y la foto con sus ocho candidatos en Villa Celina, La Matanza-; así como en el cierre en Moreno.

Para varios de sus colaboradores era necesario que esté al momento de conocerse el resultado. Incluso si el panorama era efectivamente negativo, tal y como se percibe por estas horas.

