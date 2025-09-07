Política

Fernanda Raverta votó en Mar del Plata y aseguró: “Al abandono y a la injusticia se los enfrenta con participación”

La extitular de Anses lidera la lista de Fuerza Patria en la quinta sección electoral

Fernanda Raverta votó temprano en
Fernanda Raverta votó temprano en Mar del Plata

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires transcurrió bajo la mirada atenta de Fernanda Raverta, quien, tras emitir su voto en el Jardín N°935 de Mar del Plata, subrayó la trascendencia de la participación ciudadana en un contexto que calificó como adverso tanto para la sociedad como para el sistema democrático.

La exdirectora nacional de ANSES y actual candidata a senadora provincial por la quinta sección electoral de Fuerza Patria manifestó: “Voté con alegría, pero también con la enorme ilusión de que podamos manifestarnos los ciudadanos frente a algo que estamos viviendo, que es muy cruel y muy injusto. En un momento donde la mayoría de los argentinos la estamos pasando muy mal, incluso la está pasando mal la democracia, es alentador saber que venimos a votar, a expresarnos, a sentir que en nuestro voto está nuestra voz”.

Al referirse a la naturaleza de los comicios, Raverta enfatizó que la elección no se limita a la renovación de concejales y senadores, sino que representa una oportunidad para que la ciudadanía exprese de manera contundente su situación actual. En sus palabras, “esta no es solo una elección de concejales y senadores. Es una jornada para que nuestra voz sea fuerte, contundente, y podamos dar un mensaje claro sobre cómo estamos viviendo. Confío en los vecinos de la provincia y, especialmente, en los de Mar del Plata, que saben que al abandono, la crueldad y la injusticia se les responde con participación”.

Consultada sobre eventuales irregularidades en la distribución de boletas, la dirigente marplatense descartó cualquier inconveniente relacionado con su espacio político. “No tenemos ningún tipo de denuncia. Creo sinceramente que poder participar de una elección es mucho más importante que cualquier ventajita que alguien pueda pensar en sacar”, afirmó, restando importancia a las denuncias presentadas por otros sectores.

La extitular de Anses enfrenta
La extitular de Anses enfrenta a Guillermo Montenegro en la quinta sección electoral

En cuanto a sus actividades durante el resto de la jornada, Raverta detalló que permanecería atenta al desarrollo del proceso electoral desde el centro de cómputos de Fuerza Patria, con especial atención al desempeño de los fiscales. Explicó: “Es imposible quedarnos tranquilos en casa. Estoy pendiente de que todos los fiscales estén bien y puedan trasladarse para ejercer también su voto. Me siento responsable de lo que pasa en la ciudad. Aunque soy candidata seccional, sé que en Mar del Plata depende mucho de mí, así que trato de ultimar los detalles para que todo salga como corresponde y como nuestros vecinos se merecen”.

Raverta encabeza la lista de candidatos a senadores en la quinta sección electoral de Fuerza Patria. Su principal rival es el intendente Guillermo Montenegro, principal postulante de la Libertad Avanza en el distrito.

