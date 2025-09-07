Elecciones Buenos Aires 2025: guía rápida de todo lo que tenés que saber

La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos y municipales en comicios con nuevas reglas y alianzas (REUTERS/Cristina Sille)

La provincia de Buenos Aires elige representantes legislativos locales. En abril, el gobernador Axel Kicillof oficializó el desdoblamiento de las elecciones locales, a través del Decreto N° 639/2025 publicado en el Boletín Oficial. En esta oportunidad se renovarán parcialmente ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Los comicios estarán habilitados hasta las 18.00 horas.

Qué se vota en cada sección electoral

Este domingo, ciudadanos de ocho secciones electorales que agrupan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eligen 23 senadores y 46 diputados. Los municipios están agrupados en divisiones territoriales, lo que significa que votan a sus representantes legislativos según corresponda. Cabe destacar que la asignación de bancas se realiza de forma conjunta, en función de los resultados obtenidos por cada agrupación política en toda la sección.

Primera sección

Serán elegidos 8 senadores en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, integrada por 24 municipios y con un padrón de cerca de 5.131.861 electores.

Campana

Escobar

General Las Heras

General Rodríguez

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Segunda Sección

600.000 ciudadanos de 15 municipios se encuentran habilitados para votar en la segunda sección. En total, elegirán a once diputados.

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Colón

Exaltación de la Cruz

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

Tercera sección

Alrededor de 5.000.000 de personas figuran en el padrón electoral de los 19 partidos que integran la tercera sección. Allí se elegirán 18 diputados.

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Cañuelas

Ensenada

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

La Matanza

Lanús

Lobos

Lomas de Zamora

Magdalena

Presidente Perón

Punta Indio

Quilmes

San Vicente

Cuarta Sección

Esta sección incluye 19 municipios que cuentan con más de 520.000 votantes. Hoy elegirán a 7 senadores.

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Arenales

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

9 de Julio

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

Quinta Sección

La quinta sección está integrada por 27 partidos. Son más de 1.200.000 los electores habilitados para votar. Se elegirán 5 senadores.

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvarado

General Belgrano

General Guido

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pueyrredón

La Costa

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

Villa Gesell

Sexta Sección

Con más de 600.000 personas, 22 municipios provinciales de la sexta sección emitirán su voto. Se elegirán, a través del sufragio, a 11 diputados.

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Benito Juárez

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Guaminí

General Lamadrid

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Pellegrini

Puan

Saavedra

Salliqueló

Tres Arroyos

Tres Lomas

Tornquist

Villarino

Séptima sección

Tres senadores serán elegidos por más de 300.000 votantes que integran los ocho municipios de la séptima sección.

Azul

Bolívar

Olavarría

Roque Pérez

Saladillo

Veinticinco de Mayo

Tapalqué

General Alvear

Octava sección

La octava sección está compuesta únicamente por un municipio. Se elegirán de 6 diputados

La Plata

Qué sistema de votación se usa en las elecciones Buenos Aires 2025

En los comicios provinciales de este domingo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el uso de la boleta partidaria conforme al Decreto N.º 639/2025. Este modelo vigente “ha demostrado ser ágil, robusto y confiable” y resulta familiar para la ciudadanía.

Cómo se reparten las bancas de la Legislatura bonaerense

La provincia de Buenos Aires utilizará el sistema Hare para distribuir sus bancas legislativas tras las elecciones de este domingo. Así lo indica la Constitución provincial. El método busca una representación proporcional a través de un cociente electoral y posterior reparto por resto mayor entre los partidos políticos participantes.

El sistema Hare funciona en dos etapas. La primera lleva el nombre de “Distribución por cociente”. Para su aplicación se divide el total de votos válidos por la cantidad de bancas a cubrir. El resultado es el cociente electoral. Así, cada partido recibe cierto número de bancas en función de la cantidad de veces que ese cociente entra en su caudal de votos.

En la segunda etapa del sistema, conocida como “distribución por resto mayor”, las bancas restantes se asignan a los partidos con los votos sobrantes tras la aplicación del cociente, favoreciendo a aquellos que reunieron los mayores restos.

Conforme detalla la ley electoral de la provincia, “si la suma de todos los cocientes no alcanzase el número total de representantes, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cociente electoral haya arrojado mayor residuo, hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios”.

Cuáles son los frentes electorales que se presentan en las elecciones del 7 de septiembre

Alianza La Libertad Avanza

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Emanuel Olivera

Marisa Pirillo

Luis Alberto Palomino

Claudia Lorena Del Valle

Roberto Raúl Costa

Marina Alejandra Casaretto

Suplentes: Víctor Antonio Rumolo, Graciela Elizabeth Aguilar, Miguel Angel Alberto Nieto, Claudia Silva Sanabria, Ricardo Rufino Tejerina.

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Fernando Coronel

Roxana López

Mauro López García

Marina Salzmann

Suplentes: Pablo Lombardi; Bernarda Meglia Vivares, Ricardo Álvarez, Marisol Bireni

Somos Buenos Aires

Julio Cesar Zamora

Josefina Mendoza

Emiliano Mansilla

María Margarita Djedjeian

Pablo Gabriel Navarro

Fabiana Melina Avalos

Esteban Fabricio Cheiro

Carolina Mariel Sosa

Suplentes: Jose Maria De Dios Lima, Maria Victoria Moresi, Andrés Maximiliano Pérez, Nadia Soledad Olivieri , Luis Fernando Lauria.

Frente Potencia

Félix Lonigro

Mariangeles Boniface

Alejandro Jose Bulacio

Maria Ines Feldtmann

Francisco Cardozo

Dora Cristina Andrés

Bruno De Nardo

Claudia Elisabet Spoltore

Jorge Alberto Lacovara

Débora Elena Ruiz Zeballos

Diego Ariel Barrios

Salum Naiara Aylen Salum

Nicolás Daniel Ponce

Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad

Romina del Plá

Alejandro Bodart

Vanina Mancuso

Cristian Duarte

Garbino Morán María de los Ángeles

Pitrola Néstor

Paola Rodríguez Mariani

Facundo Pilarche

Suplentes: Laura Bogado, Federico Matías Bertalot, Nora Iris Biaggio, Orlando Horacio Restivo y Lucía Carmen.

Nuevo MAS

Lucas Correa

Alianza Unión Liberal

Eduardo María Jose Humberto Bisognin

Agustina Santillán

Carlos Daniel Harendorf

Delma Ricci

Italo Benjamín Barra

Tamara Anabel Carabajal

Mariano Horacio Llorente

Mónica Diana Cuevas

Mariano Leonel Muñoz

María Laura Lafuente

Jose María Bandic

Política Obrera

Pablo Busch

Unión y Libertad

Enrique Luis De Rosa

Romina Gerardina Moreyra

Ignacio Martín De Jauregui

Cintia Susana Machuca

Julio Eduardo Flores

Luisa Vega

Sergio Gustavo Feito

Patricia Zulema Isabel López

Arnaldo Dario Bresciani

Marta Edith Aguirre

Jonatan Juan Marcelo Laprida

Elba Graciela Ojeda

Norberto Jose Gallafent

Es con Vos

Miguel Martín Ayerbe Ortiz

Romina Valeria Cortaberria

Enrique Osvaldo Silva

María Cristina Ballina

Jorge Leonardo Cáceres

Ximena Paula Montes

Tomas Ramon Perinetti

Gladis Soledad Iñiguez

Ricardo Antonio Lujan

Mariana Isabel López

Gustavo Gabriel Roth

Liliana M Del Valle López

Edgardo Norberto Gallardo

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para verificar el lugar y mesa de votación, los electores podrán consultar el padrón electoral en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (www.padron.gov.ar). Para eso, deberán ingresar el número de DNI, género, distrito y un código de verificación.

Esa herramienta digital permite conocer con anticipación el establecimiento de votación asignado, así como confirmar si los datos personales figuran correctamente en el registro.

Las multas por no votar en las elecciones bonaerenses

Quienes no asistan a votar sin una justificación válida y no regularicen su situación dentro de los 60 días posteriores a la elección, serán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que puede derivar en multas económicas y restricciones administrativas.

El valor de la multa varía entre $1.000 y $2.000, dependiendo de si existen antecedentes de inasistencias sin justificar en elecciones anteriores. Además, el Código Electoral Nacional establece que los infractores:

No podrán realizar trámites ante organismos estatales por el plazo de un año.

Quedarán inhabilitados para asumir cargos en la administración pública durante tres años.

En casos excepcionales, podrían ser sancionados con trabajo comunitario por un máximo de tres días, si lo dispone la autoridad correspondiente.

Cómo justificar la no emisión del voto

La justificación de la inasistencia debe realizarse en un plazo de 60 días hábiles posteriores al comicio, y puede gestionarse de forma digital a través del Registro de Infractores de la Junta Electoral.

El trámite requiere ingresar al sitio oficial y adjuntar la documentación correspondiente que acredite el motivo de la ausencia: constancia policial en caso de distancia, certificado médico oficial en caso de enfermedad o documentación laboral en caso de cumplir funciones durante la jornada.

La plataforma también solicita un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, y permite seleccionar el motivo de la no emisión del voto para luego completar la gestión.

Para saber si se figura en el Registro de Infractores, es necesario ingresar al portal de la Cámara Nacional Electoral. Allí se deberá completar un formulario con número de documento, género, distrito electoral y un código de validación.

En caso de aparecer en el registro, se deberá proceder al pago de la multa conforme al Artículo 125 del Código Electoral Nacional y la Acordada 3/2013 de la Cámara Nacional Electoral. Este pago puede realizarse a través del Banco Nación o mediante medios electrónicos habilitados.

Una vez acreditado el pago, el juez electoral correspondiente informará que la obligación fue cumplida, y el votante será eliminado del registro.

A qué hora se conocerán los resultados oficiales

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dispuso que los primeros resultados oficiales de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre estarán disponibles desde las 21 horas. Esta normativa se aplica a todos los distritos, independientemente de que las mesas cierren a las 18:00 horas.

El escrutinio provisorio carece de validez legal definitiva y corresponde a la Junta Electoral iniciar el recuento definitivo en las 48 horas posteriores, procesándolo en la sede judicial asignada. Inicialmente, el conteo provisional abarca las mesas testigo y luego incorpora los telegramas transmitidos desde cada escuela. Dada la dimensión del padrón en Buenos Aires, el recuento completo puede prolongarse hasta la madrugada, aunque las tendencias principales suelen conocerse antes de la medianoche.

¿Hasta cuándo dura la veda por las elecciones Buenos Aires 2025 y qué no se puede hacer?

Durante la veda electoral, la venta de bebidas alcohólicas estará limitada desde las 20 del sábado hasta el final del período de restricción. Además, la portación de armas queda prohibida, al igual que los espectáculos populares en espacios abiertos o cerrados, las fiestas teatrales, eventos deportivos y cualquier reunión pública diferente al acto electoral.

La restricción comienza el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extiende hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00, abarcando así todo el fin de semana. Estos lineamientos, publicados en el sitio Argentina.gob.ar, prohíben actos de campaña, actividades proselitistas, avisos publicitarios, reparto de boletas y apertura o funcionamiento de locales partidarios.

También se incluyen restricciones para publicaciones y actividades en redes sociales dirigidas a promover el voto hacia alguna candidatura. La difusión de encuestas y sondeos preelectorales queda vedada hasta las 22 del domingo.