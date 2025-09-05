Tras su reunión en Estados Unidos con banqueros y empresarios, Milei retorna a Argentina pensando en las elecciones del domingo

Javier Milei y los empresarios, banqueros e inversores que escucharon su disertación en Los Ángeles

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras su breve visita a Los Ángeles, Javier Milei retorna a Buenos Aires para acompañar a La Libertad Avanza en las elecciones del próximo domingo en territorio bonaerense, donde el pasado miércoles encabezó el cierre de campaña de sus candidatos. Se espera que el Presidente llegue al país durante la madrugada de este sábado.

El jefe de Estado retorna al país dejando atrás una exitosa reunión con 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken, en la que dejó en claro que continuará administrando la economía con mano de hierro a pesar de los recientes traspiés legislativos.

Además, vaticinó que comenzará a equilibrar fuerzas en el Congreso de la Nación una vez que culmine el período electoral que tendrá una importante parada el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

Pocas horas después de la avanzada opositora en la Cámara de Senadores, que desarmó el veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad y dio media sanción a un proyecto para limitar los alcances jurídicos de los DNU, Javier Milei ratificó el curso del programa económico ante 80 poderosos empresarios, banqueros e inversores convocados por el Instituto Milken.

El presidente expuso ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

Javier Milei con Ryan McInerney, CEO de Visa, Michael Milken, Luis Caputo y Alec Oxenford durante su gira en Los Ángeles

El ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en su cuenta de X: “Excelente nuestro presidente @JMilei representando al país antes los más grandes inversores del mundo. Enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses. El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso!!“.

“Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”; sostuvo Michael Milken, cuando presentó al Presidente ante los inversores de Estados Unidos.

Por su parte, el embajador de Argentina en Washington, Alec Oxenford, ante una consuita de Infobae aseguró: “Me sigue resultando impresionante el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales tan relevantes a nivel global”.

Y completó: “Como señaló uno de los inversores presentes, el presidente Milei tiene el potencial de transformar profundamente a la Argentina, y ese éxito tendría consecuencias e impacto a nivel global".

“Orgulloso de acompañar a un Presidente cuya energía y entusiasmo contagian a todos en Estados Unidos, trabajando sin descanso para poner a la Argentina en el centro de la escena global”, escribió luego el embajador en una publicación de X que replicó el propio Javier Milei con su agregado ya característico: “Fenómeno barrial”.

Javier Milei y Michael Milken

Tras la exposición ante los invitados especiales de Milken, el presidente dialogó con Ryan McInerney, CEO de Visa. Milei describió su plan de gobierno y su mirada sobre el tablero internacional.

A continuación, el jefe de Estado recibió a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, que es clave en Vaca Muerta por su decisión estratégica de apostar a la producción de energía en el país.

Y por último, para concluir su jornada en Los Ángeles, Milei dialogó con Andy Kleinman, un emprendedor nacido en Argentina muy reconocido en la industria del entretenimiento. Su actual empresa Delphi Interactive acaba de anunciar el nuevo juego de James Bond, que se conocerá en marzo de 2026.

Antes de protagonizar la agenda económica, el mandatario almorzó con la astronauta argentina Noel del Castro, que está apoyada por Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Junto a Milei se alinearon Caputo y Oxenford.

La administración Milei acompaña el proceso que podría subir a Del Castro a un vuelo espacial privado. Sería la primera vez en la historia de la Argentina.

“El Presidente se interesó mucho. Hablamos de la posibilidad de llamar a inversores en industria espacial”, comentó Del Castro cuando terminó el almuerzo.

Javier Milei y la astronauta argentina Noel del Castro

A diferencia de sus 11 viajes anteriores a los Estados Unidos, Milei llegó a la Costa Oeste en un escenario político y económico muy complejo.

Al resultado incierto en los comicios del domingo en Buenos Aires se añadió la derrota política en la Camara alta, en un escenario económico atravesado por el aumento del riesgo país y la intervención del Tesoro para frenar la suba del dólar.

Sin embargo, Milei frente a los banqueros e inversores transmitió un mensaje optimista respecto al futuro económico y político de la Argentina.

Javier Milei flanqueado por Alec Oxenford y Andy Kleinman

Milei tenía agendado continuar hacia Las Vegas, adonde pensaba encontrarse con inversores de Turismo y la comediante Fátima Florez, pero canceló este tramo de la gira.

Al Presidente le aconsejaron evitar ese evento teatral en la meca del juego, a cuarenta y ocho horas de los comicios en Buenos Aires, y Milei resolvió acortar su viaje por los Estados Unidos.

Milei durmió noche en Los Ángeles y el sábado a la madrugada aterrizará en la Argentina.