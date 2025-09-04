Política

Un juez obligó a CABA a restituir el traslado de los cartoneros desde el conurbano pero Jorge Macri apelará

La resolución judicial consideró que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social

Guardar
Recicladores y cooperativistas
Recicladores y cooperativistas

El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense a la capital, en respuesta a la demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La administración que encabeza Jorge Macri anticipó que acatará la medida judicial, aunque anunció que presentará una apelación para intentar revertir el fallo.

La resolución judicial consideró que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social. Según la jueza interviniente, la decisión del Gobierno porteño se comunicó mediante un correo electrónico sin respaldo de un acto administrativo válido, por lo que consideró arbitraria la interrupción del traslado de los recicladores urbanos. “La Justicia falló a favor de los cartoneros y ordenó a Jorge Macri restituir el servicio de transporte”, sostuvo la Unión de Trabajadores Excluidos (MTE), entidad que respaldó la protesta de los afectados.

El comunicado de la Federación
El comunicado de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR)

“La jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado, y que la medida afectaba directamente el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos; esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente’”, destacó el MTE.

Hasta 1° de agosto, la Ciudad financiaba el traslado de 3.100 recuperadores urbanos desde el conurbano, una cobertura que alcanzaba a cuatro de las doce cooperativas adjudicatarias del sistema de reciclado, asociadas al dirigente Juan Grabois.

La administración de Jorge Macri resolvió limitar el financiamiento del transporte, bajo el argumento de “dotar de más equidad” al sistema, ya que otros trabajadores urbanos que viajan desde la provincia no reciben ese beneficio. Los fondos, según el Gobierno porteño, serán destinados a “más obras de infraestructura en los Centros Verde -para mejorar los procesos de acopio y clasificación de materiales reciclables-, en un aumento de la capacidad productiva del sistema y en el refuerzo de rutas y circuitos de recolección en zonas de la Ciudad con mayor volumen de reciclables”.

“El Gobierno de la Ciudad apelará la medida cautelar del Juzgado, pero acatará la decisión y repondrá el servicio de traslado de los cartoneros del conurbano hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo”, indicó la administración capitalina en un comunicado. También reafirmó que el traslado de recuperadores urbanos no constituye una obligación formal del Estado según el Concurso Público N.º 1/2021.

Las declaraciones de Jorge Macri
Las declaraciones de Jorge Macri

Además, desde el Gobierno porteño recordaron que “el servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado en los términos del llamado Concurso Público N.º 1/2021, que regula el funcionamiento del sistema. El Gobierno porteño ya le puso fin a la intermediación de organizaciones y bancarizó el pago de todos los recuperadores urbanos de manera directa. También incorporó un sistema de control biométrico de asistencia, reforzó las rutas de recolección más críticas y ordenó el circuito logístico para la recolección del material reciclable”.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, reiteró su oposición a la medida: “La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños”, afirmó.

La restricción del transporte motivó protestas y un acampe de recicladores frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Tras la orden judicial, la Ciudad deberá restituir el servicio hasta que se defina el debate de fondo sobre el esquema de funcionamiento del sistema de reciclado y su financiamiento.

Temas Relacionados

RecicladoresCABAJorge MacriTransporteUltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

Luego de haber reprogramado su viaje, se espera que el mandatario regrese el sábado por la tarde

Javier Milei viajó a los

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por el acto en Moreno: “Lo podrían haber hecho en un gimnasio, dada la concurrencia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires puso en duda si hacía falta un operativo de seguridad tan grande: “Armaron un acto para 20 mil personas en la que hubo que invertir desde Nación y Provincia”

Axel Kicillof cuestionó a Javier

Formosa eliminó la reelección indefinida pero Gildo Insfrán podrá volver a ser candidato

La nueva normativa restringe la cantidad de mandatos consecutivos, aunque una cláusula especial habilita al actual gobernador a competir nuevamente

Formosa eliminó la reelección indefinida

El Gobierno definió cuánto dinero aportará a la campaña para las Elecciones Legislativas

El Boletín Oficial publicó la resolución que fija recursos para partidos políticos, destinados a cubrir gastos de campaña. Los fondos están destinados a las categorías diputados y senadores nacionales

El Gobierno definió cuánto dinero

El peronismo amenaza con remover a Espert de una comisión clave, pero acepta que asuma otro libertario

Se trata de la comisión de Presupuesto. El economista y candidato bonaerense tiene frenadas varias iniciativas opositoras. El plan de gastos e ingresos para 2026, en la mira

El peronismo amenaza con remover
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un juez obligó CABA a

Un juez obligó CABA a restituir el traslado de los cartoneros desde el conurbano pero Jorge Macri apelará la medida

Javier Milei viajó a los EEUU con una agenda reducida para regresar antes de las elecciones bonaerenses

Días fríos pero con sol: así estará el tiempo el fin de semana en el AMBA y el resto del país

En que invierten los gurúes financieros de Wall Street y cómo hicieron para llegar a cuadruplicar su capital en diez años

Así fue la llamada del joven que fue detenido por hacer amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

INFOBAE AMÉRICA
La elección del primer ministro

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

Trump reafirmó su compromiso con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: “Algo va a suceder, lo vamos a lograr”

Familiares de rehenes israelíes pidieron acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de liberación

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un bombardeo masivo de Rusia contra Kharkiv y Odessa

TELESHOW
De los lujos al anonimato:

De los lujos al anonimato: Mariana Nannis niega su nueva realidad tras ser vista trabajando en Marbella

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”