Con elogios a Sergio Massa, Axel Kicillof cerró la campaña de la primera sección en Tigre y volvió a criticar a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires le agradeció al ex candidato presidencial por la unidad dentro de Fuerza Patria. También estuvieron presentes Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini

Con elogios a Sergio Massa, Axel Kicillof cerró la campaña de la primera sección en Tigre

En el marco de las elecciones legislativas que se llevarán en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró la campaña en el municipio de Tigre y estuvo acompañado por Sergio Massa, su esposa Malena Galmarini y otro grupo de dirigentes de Fuerza Patria.

El mandatario provincial participó del encuentro con militantes en uno los prinicpales distritos que están dentro de la primera sección electoral, donde el candidato del peronismo será el actual ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que estuvo presente.

“Durante estos dos años hemos estado acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que se han expresado en la calle para defender los derechos de nuestro pueblo”, expresó el gobernador en el inicio de su discurso.

Y agregó: “Frente a la adversidad, la democracia nos da una oportunidad enorme: uno puede enojarse, pero la mejor forma de decirle que no a Milei es este domingo con la boleta de Fuerza Patria”.

En un momento, Kicillof se detuvo en su discurso para elogiar al ex candidato presidencial por la unidad dentro del peronismo provincial. “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad política, a la comprensión de la etapa. Nos decían: ‘No se peleen, vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que hoy se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa", aseguró.

Además, el gobernador aprovechó para destacar la labor de Malena Galmarini en el distrito y remarcó el trabajo de Sebastián Galmarini para hacer "una campaña para la historia, que era lo que se propusieron casa por casa, barrio por barrio, timbre por timbre, cuarenta días militando para ganar el distrito de Tigre“.

Por último, Kicillof concluyó: “Es un voto que le pone un freno a la crueldad y que, al mismo tiempo, sirve para cuidar a los trabajadores, a los jubilados y a todos los que están sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.

En tanto, por su parte, Malena Galmarini remarcó: “Es nuestra obligación construir un modelo de país con todos y todas adentro y en el que se refleje la independencia económica, la soberanía política y la justicia social: en ese camino, las mujeres vamos a estar al frente y vamos a lograr parar esta desgracia generada por el gobierno de Javier Milei”.

Del encuentro participaron la candidata a diputada nacional Marina Salzmann; a senadora provincial Roxana López; y a concejal Sebastián Rovira. Además, estuvieron presentes el candidato a diputado nacional Sebastián Galmarini; y los candidatos a concejales/as Mercedes García, Luis Emilio Samyn Duco y Mariela Lomes.

“Las políticas del Gobierno nacional en Tigre se reflejan en obras paralizadas de agua, cloacas y viales, y en vecinos que cada vez tienen la vida más complicada: este domingo tenemos que ser una mayoría los que apoyemos un proyecto que acompañe a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados”, sostuvo Rovira.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Transporte, Martín Marinucci; la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; y el secretario general de la UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez.

Este jueves Kicillof hará el cierre definitivo de la campaña en la ciudad de La Plata y concluirá el raid proselitista hacia los comicios del próximo domingo. La modalidad y locación elegida es conocida: será con una “mateada” junto a militante en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

Se espera que este jueves, desde las 17 horas, Kicillof esté acompañado por el intendente de La Plata, Julio Alak. Este año por la Octava sección electoral —que es distrito único y representa La Plata— se renovarán seis lugares para la Cámara de Diputados bonaerense.

La lista constituida por la Octava tiene representación de los principales espacios de Fuerza Patria y los primeros tres lugares —que son los pone en juego el peronismo— son de legisladores con mandato vigente y que buscarán renovar. La encabeza Ariel Archanco (La Cámpora), seguido por Lucía Iáñez (MDF) y en tercer lugar aparece el massista Juan Martín Malpeli. Completan la nómina Carola Corra —que responde a la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz—, el concejal Cristian Vander por la CGT y Paula Lambertini, actual secretaria de Educación en el municipio de La Plata.

