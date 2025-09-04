José Luis Espert: “El domingo vamos a meter un montón de legisladores y concejales defensores de la libertad”

José Luis Espert, anoche en Moreno

“Muy lindo acto, muy cálido, con bonitos discursos de parte de los que lo hicieron. La verdad que mucho calor, con muchas ganas de que el domingo le vaya bien a la City de la Libertad, que si nos va bien a nosotros, eso es bueno para la gente y para de a poquito empezar a dejar atrás la maldición que ha sido el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que la ha transformado en la villa miseria”, declaró José Luis Espert, diputado nacional y candidato a renovar su banca en las elecciones nacionales del 26 de octubre, durante una entrevista en radio Mitre.

El referente oficialista se refirió así al multitudinario acto de cierre de campaña encabezado por el presidente Javier Milei en el municipio de Moreno, que marcó la recta final antes de las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. Espert valoró la asistencia y la organización: “Nosotros estamos contentos con la gente que vino, con el clima. Muy buena, muy buena la organización. No hubo... Me solidarizo, hecho sea caso, con este periodista que recibió un botellazo. Lo lamento muchísimo. Pero, afortunadamente, fue un hecho aislado. No hubo aquel infierno que en algún lugar nos sugirió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad”.

En ese sentido, Espert apuntó contra Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, a quienes acusó de intentar generar temor en la población opositora: “Tratando, ¿no?, de meter miedo de que no podíamos hacer un acto en la provincia de Buenos Aires como si fuera de ellos la provincia. Quiero decirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que la provincia es de todos los bonaerenses y de todos los argentinos, no solamente de ellos”.

De cara a los comicios, el diputado analizó el escenario y remarcó la importancia de sumar legisladores y concejales aun en caso de un triunfo ajustado. “Vamos a meter un montón de concejales, un montón de legisladores provinciales. Así que lo importante el domingo para nosotros, más allá del triunfo por uno o dos puntos, es que vamos a meter, insisto, un montón de legisladores defensores de la libertad en un montón de municipios en la legislatura de la provincia, insisto, para seguir dando la contrabatalla cultural a favor de la no miseria, dado que lamentablemente, a pesar de cien años de populismo, la batalla cultural la han ganado los que han destruido el país, los que han destruido la provincia de Buenos Aires. Así que de a poquito empecemos a recorrer el camino inverso”.

El candidato oficialista también pidió a la ciudadanía concurrir masivamente a votar tanto el próximo 7 de septiembre como el 26 de octubre. “Por eso le pido a la gente que vaya a votar y vuelva a hacerlo el 26 de octubre, porque esto continúa el 26 de octubre con la elección de los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Importante ir a votar, porque es importante que los aparatos sean dejados atrás por la voluntad popular”, afirmó.

Consultado por la situación económica, Espert rechazó las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo tras la volatilidad del dólar y el aumento del riesgo país, y responsabilizó al Congreso de la incertidumbre: “Nosotros tenemos un Congreso que se está comportando, y lo voy a ser enfático en esto, se está comportando de manera destituyente. ¿Por qué? Porque el programa económico, y esto está en la Constitución, no en las en la nube de Marte, lo fija el gobierno elegido por el pueblo. Y el programa económico de este presidente, el presidente Milei, tiene su centro de gravedad en el déficit cero para que no haya emisión, para que no haya inflación y para destruir la pobreza, bajar la pobreza a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo posible”.

“Por lo tanto, los mercados y de cara a una elección, obviamente que toman nota de esto y dicen: ‘A ver, cubramos, ¿no? Por si acaso, porque acá hay un congreso destituyente y elecciones críticas en la provincia de Buenos Aires’. Bueno, mientras esta incertidumbre dura, se tomarán medidas absolutamente transitorias. Pero volantazo no va a haber, porque desde mi punto de vista no ha habido un volantazo en un sentido. Por lo tanto, no justifica un volantazo en el otro sentido. Habrá algún ajuste, pero nada más que eso”, sostuvo el diputado.

De esta manera, Espert reafirmó el rumbo trazado por La Libertad Avanza y el presidente Milei, al tiempo que buscó mostrarse optimista frente al desafío electoral tanto provincial como nacional.

Previamente, también se expresó Francisco Adorni, candidato a diputado provincial por la octava sección por La Libertad Avanza, quien resaltó el discurso del presidente Milei por describir “los 20 años de destrucción del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”.

“Necesitamos que la gente vaya a votar para sacar estos aparatos diabólicos que generan clientelismos”, puntualizó. Y agregó: “Estoy muy triste porque la vieja política, con sus mañas de mandar tirapiedras, de atacar a la policía y a la gente que tiene otras ideas. Por eso la gente tiene que votar para cambiar”. Y concluyó que la actualidad de la octava sección electoral “es un reflejo de las políticas de ellos”.