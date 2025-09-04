Política

Cristina Kirchner tildó a Milei de “cobarde” y “cara de piedra” y pidió que la gente vaya a votar el domingo

La ex presidenta apuntó contra el líder libertario por sus críticas contra Néstor Kirchner y por decir que los audios contra Karina Milei son operaciones

Guardar
Mensaje de Cristina Kirchner antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Cristina Kirchner difundió un nuevo audio en la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo este domingo. Allí, la ex presidenta se expresó en duros términos contra Javier Milei, quien en el cierre de campaña de La Libertad Avanza cantó “saquen al pingüino del cajón”, en referencia Néstor Kirchner.

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, comenzó CFK.

Y remató: “Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable, además, para disfrutar del dolor ajeno”.

La ex presidenta pidió que
La ex presidenta pidió que la gente vaya a votar este domingo (REUTERS)

Luego, la ex mandataria hizo referencia a la explicación que dio Milei sobre la difusión de audios que comprometen a su hermana Karina en el pago de coimas. El Presidente dije que se trata de “operetas” de la oposición para desestabilizar al Gobierno antes de las elecciones. Ante esto, Cristina Kirchner afirmó: “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana”.

“¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decía “hermano de piedra” a Durán? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como “cara de piedra Milei”. Porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toooda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos", continuó.

Y completó: “Era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”.

Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su hermana Karina en Moreno (REUTERS)

Sobre el final, CFK se refirió a las declaraciones de Milei denunciando que lo querían matar: “Solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que, sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente".

La ex presidenta cerró su mensaje pidiendo que la ciudadanía vaya a votar este domingo y lo haga por Fuerza Patria: “Todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo, 7 de septiembre, es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino. Y sobre todo, sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerJavier MileiNéstor KirchnerElecciones 2025Fuerza PatriaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

Con 63 votos afirmativos y siete negativos, la Cámara alta dejó sin efecto la decisión presidencial y restableció la normativa que declara la situación crítica en el sector hasta el 31 de diciembre de 2026

Uno por uno: cómo votaron

Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más

Senado: la oposición dejó sin

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Heber Ríos, titular de ATILRA de General Rodríguez, y otros 7 gremialistas declararon ante una fiscalía porteña por acciones contra esa pyme que “excedieron el derecho a huelga”. Qué dice el escrito sobre los episodios de 2022

La justicia porteña indagó y

Así fue la reacción de los familiares de las personas con discapacidad tras el rechazo del veto en el Senado

Tras una concentración en la plaza, los manifestantes oyeron la resolución de la Cámara alta y celebraron la ratificación de la normativa que pretende declarar la emergencia en el sector hasta 2027

Así fue la reacción de

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

El Presidente aterrizó en Los Ángeles para disertar en el Instituto Milken y mantener encuentros con Ryan McInerney, CEO de Visa, y Mark Nelson, vicepresidente de Chevron

Antes de las elecciones, Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof: “No podemos votar

Axel Kicillof: “No podemos votar al que está destruyendo el país”

Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay

“Es positivo, pero seguimos expectantes”: la reacción de la familia de León tras la condena a la madre y a su pareja

Fotos en bikini y tips motivadores: la estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Panamá urgen

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

TELESHOW
Ángela Torres reveló las consecuencias

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami