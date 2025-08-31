Política

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios provinciales del 31 de agosto

Alrededor de 950 mil correntinos están habilitados para elegir este domingo al próximo gobernador, junto a cargos legislativos locales. Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés busca retener el control político de la provincia frente a otros seis competidores

Guardar
Elecciones Corrientes 2025
Elecciones Corrientes 2025

La provincia de Corrientes celebra hoy las elecciones para definir el próximo gobernador y parte de la Legislatura provincial, además de las autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Ante la convocatoria a las urnas competirán siete fórmulas por la gobernación. Por el oficialismo, Valdés busca retener el poder para su fuerza política, Vamos Corrientes, con el impulso de la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

10:37 hsHoy

Elecciones 2025: ¿qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

La provincia se presenta a las urnas en un escenario electoral marcado por la diversidad de candidaturas

Por Faustino Cuomo

Las urnas definen el futuro
Las urnas definen el futuro político de la provincia (foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Este domingo, se lleva a cabo una fecha clave para la vida política de Corrientes, donde los ciudadanos de la provincia son convocados a las urnas para definir a sus representantes legislativos y autoridades ejecutivas.

Leer la nota completa
10:16 hsHoy

Uno por uno, estos son los candidatos a gobernador en las elecciones Corrientes 2025

La provincia elige funcionarios este domingo. Tras desdoblar sus comicios de los nacionales, ciudadanos votarán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y cuerpos deliberativos

Por Brisa Bujakiewicz

Corrientes elige gobernador, vice y
Corrientes elige gobernador, vice y legisladores en elecciones provinciales del 31 de agosto de 2025

El próximo domingo 31 de agosto, Corrientes llevará adelante las elecciones 2025. Los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y municipales. En esta oportunidad, siete fórmulas se disputarán la gobernación. La provincia desdobló sus comicios de los nacionales. Cabe destacar que el 26 de octubre deberán volver a sufragar en las elecciones generales de todo el país.

Leer la nota completa
10:00 hsHoy

Entregarán DNI durante la jornada electoral

El Registro Provincial de las Personas (Renaper) informó que permanecerá abierto en Corrientes para garantizar que los ciudadanos puedan contar con su DNI y ejercer su derecho al voto.

Entre las 8 y las 17.30, la sede central de la Capital y delegaciones del interior estarán en funcionamiento para entregar documentos disponibles y que ya hayan sido tramitados.

Según se informó oficialmente, hay disponibles más de 470 ejemplares de DNI en la oficina central de Corrientes, a la espera de ser retirados.

10:00 hsHoy

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

La provincia elige este domingo, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas. Las bancas en juego en la Legislatura provincial por cada espacio político

Mariel Fitz Patrick
Sandra Crucianelli

Por Mariel Fitz PatrickySandra Crucianelli

Leer la nota completa
09:59 hsHoy

Corrientes: el distrito capital podría ser definitorio para las elecciones provinciales

La ciudad mesopotámica concentra más del 30% del padrón. Es un bastión del oficialismo, que aspira a retenerlo. Sin embargo, ganar allí no siempre fue sinónimo de triunfo en la provincia

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Votación en la provincia de
Votación en la provincia de Corrientes (Imagen de archivo)

El próximo domingo 31, desde las 8 de la mañana y hasta las 18, se realizará la elección que definirá el nuevo gobernador y otras autoridades de la provincia de Corrientes. Estarán habilitados para sufragar 950.576 correntinos y correntinas. A fin de esperarlos, se han dispuesto en todo el territorio 2.808 mesas. Las personas que ejerzan tareas electorales recibirán un pago. Las autoridades de mesa percibirán $ 70 mil, los delegados escolares $ 110 mil y hubo una recompensa de $ 30 mil por asistir a las capacitaciones.

Leer la nota completa
09:59 hsHoy

Elecciones Corrientes 2025: en qué caso habrá balotaje luego de los comicios del 31 de agosto

En los comicios provinciales se presentan 7 frentes electorales. Quiénes son los candidatos a gobernador y cómo consultar el padrón electoral

Por Alejandro Caminos

Las elecciones en Corrientes se
Las elecciones en Corrientes se llevarán a cabo el próximo 31 de agosto.

El 31 de agosto se celebrarán elecciones legislativas en Corrientes, en el marco del calendario electoral nacional. El gobernador Gustavo Valdés oficializó la convocatoria a través del Decreto 1056/25, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial de Corrientes.

Leer la nota completa
09:59 hsHoy

El correntino Gustavo Valdés se sumó al frente electoral de los gobernadores de “Provincias Unidas”

El mandatario de la UCR anunció su incorporación al espacio de sus colegas provinciales, al cerrar la campaña electoral en el distrito mesopotámico. Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir e Ignacio Torres le dieron su apoyo y asistieron al acto

El gobernador Gustavo Valdés anunció
El gobernador Gustavo Valdés anunció su incorporación al espacio de "Provincias Unidas". En la primera fila, los mandatarios Nacho Torres, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y el ex gobernador Juan Schiaretti

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su incorporación al espacio "Provincias Unidas" durante el acto de cierre de campaña de la alianza Vamos Corrientes, que busca retener la gobernación y el poder en el territorio en las elecciones del próximo domingo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones Corrientes 2025Elecciones 2025últimas noticiasCorrientesGustavo ValdésJuan Pablo ValdésMartín AscúaLisandro AlmirónRicardo Colombi

Últimas noticias

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

El oficialismo estará representado por Juan Pablo Valvés, el hermano del gobernador. Los libertarios podrían terminar cuartos y profundizar así la crisis política del gobierno nacional

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta

Guillermo Montenegro: “En esta elección hay que ponerle un freno al kirchnerismo, así sea lo último que haga”

El jefe comunal de Mar del Plata encabeza la lista del frente LLA en la Quinta. Su visión sobre las denuncias de supuesta corrupción en la estructura del Gobierno, la agresión que sufrió Milei en Lomas de Zamora y por qué cambia la intendencia por la legislatura provincial

Guillermo Montenegro: “En esta elección

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

La provincia elegirá gobernador, vicegobernador, legisladores e intendentes en más de setenta municipios

Dónde voto en Corrientes: cómo

Elecciones 2025: ¿qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

La provincia se presenta a las urnas en un escenario electoral marcado por la diversidad de candidaturas

Elecciones 2025: ¿qué se vota

Uno por uno, estos son los candidatos a gobernador en las elecciones Corrientes 2025

La provincia elige funcionarios este domingo. Tras desdoblar sus comicios de los nacionales, ciudadanos votarán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y cuerpos deliberativos

Uno por uno, estos son

ÚLTIMAS NOTICIAS

A qué hora llega la

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este 31 de agosto

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda

Criptomonedas: cuál es la cotización de tether este 31 de agosto

INFOBAE AMÉRICA

Pronóstico del estado del tiempo:

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Nueva York este 31 de agosto

Temperaturas en Dallas: prepárate antes de salir de casa

Temperaturas en Houston: prepárate antes de salir de casa

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Lo apodaron el “nuevo Messi”, fue rechazado por Boca y River, lo siguió Real Madrid y ahora buscará su primer título ante Inter Miami

Cómo es el plan para revivir autos emblemáticos de Carlos Alberto Reutemann y dónde se pueden ver

Vélez goleó 3-0 a Lanús y trepó a la cima de la tabla en la Zona B del Torneo Clausura

La selección argentina de básquet hizo un partido perfecto, derrotó a Canadá y jugará la final de la AmeriCup ante Brasil