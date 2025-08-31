Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios provinciales del 31 de agosto

La provincia de Corrientes celebra hoy las elecciones para definir el próximo gobernador y parte de la Legislatura provincial, además de las autoridades municipales en 73 distritos.
Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.
Ante la convocatoria a las urnas competirán siete fórmulas por la gobernación. Por el oficialismo, Valdés busca retener el poder para su fuerza política, Vamos Corrientes, con el impulso de la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.
El próximo domingo 31 de agosto, Corrientes llevará adelante las elecciones 2025. Los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y municipales. En esta oportunidad, siete fórmulas se disputarán la gobernación. La provincia desdobló sus comicios de los nacionales. Cabe destacar que el 26 de octubre deberán volver a sufragar en las elecciones generales de todo el país.
El Registro Provincial de las Personas (Renaper) informó que permanecerá abierto en Corrientes para garantizar que los ciudadanos puedan contar con su DNI y ejercer su derecho al voto.
Entre las 8 y las 17.30, la sede central de la Capital y delegaciones del interior estarán en funcionamiento para entregar documentos disponibles y que ya hayan sido tramitados.
Según se informó oficialmente, hay disponibles más de 470 ejemplares de DNI en la oficina central de Corrientes, a la espera de ser retirados.
El próximo domingo 31, desde las 8 de la mañana y hasta las 18, se realizará la elección que definirá el nuevo gobernador y otras autoridades de la provincia de Corrientes. Estarán habilitados para sufragar 950.576 correntinos y correntinas. A fin de esperarlos, se han dispuesto en todo el territorio 2.808 mesas. Las personas que ejerzan tareas electorales recibirán un pago. Las autoridades de mesa percibirán $ 70 mil, los delegados escolares $ 110 mil y hubo una recompensa de $ 30 mil por asistir a las capacitaciones.
El 31 de agosto se celebrarán elecciones legislativas en Corrientes, en el marco del calendario electoral nacional. El gobernador Gustavo Valdés oficializó la convocatoria a través del Decreto 1056/25, publicado el 26 de mayo en el Boletín Oficial de Corrientes.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su incorporación al espacio "Provincias Unidas" durante el acto de cierre de campaña de la alianza Vamos Corrientes, que busca retener la gobernación y el poder en el territorio en las elecciones del próximo domingo.