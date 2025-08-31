Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios provinciales del 31 de agosto

Elecciones Corrientes 2025

La provincia de Corrientes celebra hoy las elecciones para definir el próximo gobernador y parte de la Legislatura provincial, además de las autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Ante la convocatoria a las urnas competirán siete fórmulas por la gobernación. Por el oficialismo, Valdés busca retener el poder para su fuerza política, Vamos Corrientes, con el impulso de la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.