La Libertad Avanza denunció que hubo una zona liberada durante la caravana de Karina Milei en Corrientes: “Eran militantes del gobernador”

El diputado y candidato libertario para la gobernación, Lisandro Almirón, responsabilizó a Gustavo Valdés por las escenas de violencia durante el recorrido proselitista

"Vivimos un episodio lamentable", sostuvo el candidato libertario Lisandro Almirón, en diálogo con Infobae sobre los últimos hechos de violencia

El candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, responsabilizó hoy al gobernador Gustavo Valdés por las escenas de violencia que se registraron en el cierre de campaña electoral, durante la comitiva encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y aseguró que hubo una “zona liberada”.

Hay una responsabilidad directa de quienes están actuando en el área de seguridad (de la provincia de Corrientes), porque no se cumplieron los protocolos para recibir este tipo de presencias nacionales. No es la primera vez que viene Karina. Esta vuelta realmente estuvimos muy expuestos. Afortunadamente, no termina en tragedia”, sostuvo Almirón, en declaraciones realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El diputado nacional estuvo presente junto con la comitiva nacional, en el momento de la caravana por una de las arterias más transitadas de la capital correntina. En ese contexto, relató que la caravana debió ser evacuada ante una serie de incidentes y ataques organizados, en pleno cierre de campaña de LLA ante las elecciones del próximo domingo.

La verdad que vivimos un episodio lamentable. Fue una zona liberada que debería estar garantizada por el gobierno (provincial) desde lo institucional”, consideró, al adjudicarle esa función al mandatario Gustavo Valdés (UCR).

Lisandro Almirón evidenció su inquietud por el clima previo a la votación de este fin de semana. “Estamos muy preocupados por el voltaje político de una elección que en dos días vamos a estar jugando los destinos de la provincia”, remarcó.

La caravana de La Libertad
La caravana de La Libertad Avanza se vio interrumpida por incidentes que, según el diputado, evidencian un "clima hostil" en Corrientes (RS Fotos)

En contraste a otras visitas de Karina Milei y Martín Menem, el diputado nacional enfatizó que “siempre algún llamado había de los funcionarios locales” para coordinar la seguridad, pero “claramente hubo una zona liberada donde transitábamos, esos grupos que estaban ahí eran grupos activistas que fueron a agredir”. Y fue categórico al afirmar que “eran militantes del espacio del actual gobernador”.

Según describió Almirón, los activistas que provocaron los incidentes no actuaron de manera espontánea, sino que estaban organizados: “Esa gente es militante confesa en las redes, no hubo necesidad de hacerlo a escondidas. Esa gente es muy pobre, que se tiene que tomar dos colectivos para ir al centro, con cartelería lleva su tiempo. Hay una logística para eso, y esa logística la dan los espacios políticos. Ese grupo de choque no es algo casual”.

El clima hostil, según Almirón, estuvo planificado. “Sabíamos que había que tener mucho cuidado, lo generaron ellos mismos. Aprovecharon que había medios nacionales, me da mucha tristeza porque no es lo que quiero”, reconstruyó.

"Eran militantes del espacio del
"Eran militantes del espacio del actual gobernador", apuntó Lisandro Almirón

Almirón lamentó que el ejemplo de Corrientes reproduzca prácticas que antes se veían en otros distritos de la actual campaña electoral, luego del episodio de la agresión a la caravana en esta semana en el conurbano bonaerense. “Teníamos el antecedente de Lomas de Zamora, donde gobierna otro signo político, pero con las mismas mañas y el mismo manual de los feudos. Acá no gobiernan ellos (el peronismo), pero adoptan los mismos métodos”, sostuvo, en diálogo con Infobae.

Ante la consulta sobre las responsabilidades, Almirón señaló que el gobernador Valdés “debería comunicarse” con los funcionarios nacionales. El candidato de LLA lamentó el accionar pasivo o cómplice del gobierno provincial: “El mismo gobierno está hace 25 años y nunca vi este clima”.

El diputado transmitió el desconcierto y la frustración por lo acontecido, y aclaró que la violencia no surgió desde la militancia libertaria. “Nosotros no generamos violencia, los chicos jóvenes son muy respetuosos, no va a haber ninguno tirado en el piso o golpeando. Fueron muy respetuosos en desconcentrarse rápido. Es algo que no lo vi nunca”, insistió.

Lisandro Almirón, acompañado por Karina
Lisandro Almirón, acompañado por Karina Milei y Martín Menem, denunció falta de seguridad durante el cierre de campaña en el centro de Corrientes (RS Fotos)

Temas Relacionados

Lisandro AlmirónKarina MileiMartín MenemLa Libertad AvanzaCorrientesElecciones 2025Elecciones 2025 Corrientesúltimas noticias

El PRO le pidió al

A nueve días de la

La intendenta de Moreno habló

El sindicalismo kirchnerista presiona para

Noboa envió a la Asamblea

La confesión Tiago PZK sobre

