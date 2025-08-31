En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Milei volverá a viajar a los Estados Unidos y volverá al país un día antes de las elecciones bonaerenses. Foto: AP

El presidente Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para mantener reuniones con empresarios de multinacionales. La agenda oficial, confirmada por la Casa Rosada, prevé encuentros oficiales entre el 4 y 5 de septiembre, y su regreso el próximo sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El viaje oficial había sido informado por fuentes extraoficiales días atrás y se esperaba si, a la luz del escándalo de los nuevos audios conocidos en los últimos días y la cercanía de los comicios bonaerenses, el Presidente iba a optar por viajar a los Estados Unidos.

“Va a tener reuniones con un grupo selecto de empresarios”, se limitaron a responder voceros oficiales. La comitiva aún no estaba confirmada. Estaba la especulación de que viajara junto a su secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá en su comitiva al canciller Gerardo Werthein. También aparecía como posibilidad de que fuera el ministro de Economía, Luis Caputo.

El cronograma de actividades tiene previsto que Milei llegue el 4 de septiembre a la ciudad de Los Ángeles y al día siguiente se traslade a Las Vegas. Finalizado ese último encuentro, volverá para la Argentina, donde llegará el sábado.

Será un día antes de que se celebren las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, en donde La Libertad Avanza no tendría la inercia suficiente para poder superar a Fuerza Patria, la alianza que engloba al peronismo-kirchnerista.

Nota en desarrollo.