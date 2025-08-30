La filtración de audios debilita a Menem en Diputados y ponen en juego la cohesión del bloque libertario

Martín Menem saliendo del recinto en la Cámara de Diputados (RS Fotos)

En el bloque de diputados de La Libertad Avanza reina el malestar. El oficialismo viene de sufrir varias derrotas en el terreno legislativo, no logra retomar la iniciativa política y permanece en vilo por las filtraciones de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Martín Menem, presidente de la Cámara baja y uno de los principales armadores políticos del partido LLA en todas las provincias junto a su primo Lule Menem y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quedó en el ojo de la tormenta. Enfrenta cuestionamientos internos y duras críticas de la oposición.

“Hay muchos interrogantes y nadie sabe lo que hay en los audios”, explicaron desde las filas libertarias donde reconocen que el clima es “malo”. Sin embargo, todos los consultados por Infobae coincidieron en que “no hay chances” de que sea desplazado.

Karina Milei junto a Martín y Lule Menem

Los cuestionamientos internos habían comenzado a aflorar algunos meses atrás cuando el armado electoral libertario generó las primeras tensiones con gobernadores que hasta el momento habían funcionado como aliados y aportaron apoyo para algunas votaciones clave. Por ese entonces algunas voces advertían que algunas “mezquindades y egoísmos” podrían terminar costándole caro al oficialismo.

En las últimas votaciones, alfiles del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, del salteño Gustavo Sáenz y peronistas del tucumano Osvaldo Jaldo se desmarcaron de los libertarios y sumaron masa crítica a la oposición para avanzar con proyectos de alto impacto fiscal muy resistidos por la Casa Rosada.

El cierre de listas y el estilo de conducción no sólo le pasó facturas a Martín Menem en su relación con los gobernadores sino que también expulsó a otros tres diputados de la bancada oficialista. La periodista Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, que se sumarán a Lourdes Arrieta, quien ya había roto con el oficialismo para tener su monobloque. Todos hicieron públicas sus disputas con Menem, algunos incluso de manera virulenta.

“El apellido Menem viene vinculado a todos los hechos de corrupción que afectan directamente sobre Javier Milei, desgastando la imagen de este gobierno, no solo por el pedido de coimas de Spagnuolo”, arremetió D’Alessandro en la última sesión ante el jefe de Gabinete Guillermo Francos. El legislador mencionó diferentes casos bajo investigación y señaló que “el problema de corrupción que se ve en otros lados, como los contratos del Banco Nación asignados a la familia Menem”, o “la obra social intervenida de Osprera también se ve vinculado a Lule Menem en determinados hechos de corrupción”.

Desde la bancada violeta minimizaron el episodio y señalaron que el puntano simplemente se enojó porque no dejaron que su hijo sea candidato a diputado.

Marcela Pagano criticó a Menem con un megáfono en pleno recinto

Los integrantes del bloque “Coherencia” ahora constituyen una interrogante crucial para el oficialismo ya que si bien están enfrentados con los Menem aún dicen defender el rumbo general del gobierno de Javier Milei. Hasta el momento su actitud ha sido oscilante, por ejemplo, Pagano y D’Alessandro dieron quórum para habilitar la sesión en la que se analizaron los vetos de Milei, pero luego votaron junto con el oficialismo. Por el contrario, dos diputados del MID -Oscar Zago y Eduardo Falcone- se sumaron al rechazo al veto a la emergencia de discapacidad.

Es imposible anticipar qué harán en el futuro estos seis diputados díscolos pero jugarán un papel central cuando el Congreso intente revertir los vetos a la restitución de la moratoria, a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría (por la crisis del hospital Garrahan). Estos temas se tratarán probablemente en una misma sesión después de las elecciones bonaerenses pero antes de los comicios nacionales de octubre. Los números del oficialismo estarán más ajustados que nunca.

Presionado por la situación, Menem se vio obligado a dar explicaciones públicas: aseguró que pondría las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem, negó que exista un video de su primo en un auto de lujo perteneciente a uno de los dueños de la droguería investigada por los presuntos retornos, juró que no tenía una cuenta de X “blue” desde la cual atacaba a la facción de Santiago Caputo y responsabilizó por todo al kirchnerismo.

Las explicaciones no aplacaron demasiado los temores y tanto en las filas libertarias como entre los aliados del PRO anticipan que la oposición intentará aprovechar el momento de debilidad para quedarse con la Presidencia de la Cámara. “Le hablo a usted, presidente, porque si los deja y no les planta cara, en breve los va a tener atentando contra la Presidencia de la Cámara de Diputados”, le advirtió desde su banca Silvana Giudici en la última sesión.

Silvana Giudici (PRO): "En breve los va a tener atentando contra la Presidencia de la Cámara de Diputados"

A pesar de que los diputados del PRO aseguran que “bancarán” a Menem ante la eventual arremetida de “los K, Monzó y Pichetto”, reconocen que las internas del Gobierno son un problema grave. “No puede ser que se graben entre ellos”, lamentó un miembro de la bancada que conduce Cristian Ritondo.

Las próximas semanas auguran nuevos dolores de cabeza para La Libertad Avanza en el Congreso. La semana que viene comenzará a funcionar la comisión investigadora del caso $Libra que, bajo la conducción del “lilito” Maximiliano Ferraro, seguirá insistiendo con citar a Karina Milei y otros funcionarios para establecer responsabilidades política del presunto criptoescándalo. Y luego de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre tomará forma una nueva mega sesión para tratar -por lo menos- cuatro vetos de Milei. El resultado electoral influirá directamente en el recinto.