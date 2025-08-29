Política

Cómo es el proceso para restaurar la Floralis Genérica, un ícono del patrimonio porteño

La obra, creada y donada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano e inaugurada en 2002, sufrió importantes daños tras un temporal, en diciembre de 2023

Guardar
Vista aerea de la Floralis
Vista aerea de la Floralis Genérica, en Recoleta (EFE)

El proceso de restauración de la Floralis Genérica, la emblemática escultura ubicada en Recoleta, se encuentra en la fase final. Según informó el gobierno porteño, los trabajos para reparar dos de sus pétalos, que colapsaron tras un fuerte temporal en diciembre de 2023, finalizarán en octubre.

La obra, creada y donada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano e inaugurada en 2002, destaca por sus seis pétalos de acero inoxidable y aluminio, con un peso total de 18 toneladas y una altura de 20 metros. El incidente ocurrido hace dos años obligó a desmontar los pétalos dañados, que fueron trasladados en camiones hasta una planta industrial en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires, donde se llevan a cabo las tareas de restauración.

Uno de los pétalos en
Uno de los pétalos en la fábrica de Baradero

El proceso comenzó con un análisis estructural detallado de la escultura. Según explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, “después de la caída de los pétalos se hizo un detallado informe de control de daños y de pasos a seguir para la reparación y puesta en valor de la Floralis. Hoy estamos en una de las últimas etapas de un proceso largo y complejo pero absolutamente necesario para reponer un ícono del paisaje de la Ciudad”.

En la planta de Baradero, los pétalos fueron montados sobre cunas de hierro para iniciar la inspección visual de los daños. Posteriormente, se desmontaron los paneles de recubrimiento de aluminio y se retiraron largueros y costillas de acero afectados, incluidas estructuras agregadas en reparaciones previas. El proceso incluyó una limpieza y arenado para eliminar óxido, corrosión y otras impurezas de la superficie metálica.

La obra cuando se dañó,
La obra cuando se dañó, en diciembre de 2023 (Reuters)

Una vez completadas estas tareas iniciales, se realizaron ensayos de materiales no destructivos, técnicas empleadas en las industrias aeroespacial y automotriz que permiten evaluar el estado de las piezas sin dañarlas. Entre estos métodos, se utilizó una inspección asistida con equipos ópticos para detectar defectos superficiales, el método de corrientes parásitas para identificar posibles variaciones en las propiedades del material, y la técnica de líquidos penetrantes, que consiste en aplicar un líquido coloreado que revela discontinuidades superficiales.

Con los resultados de estas evaluaciones, se avanzó en ensayos de cálculo, verificaciones a vientos y modelado en 3D para proyectar el comportamiento estructural de la intervención. Este trabajo permitió realizar el plantillado de las nuevas piezas y comenzar la fabricación de cada componente según las dimensiones y formas requeridas para integrarse al pétalo.

Tras la fabricación y verificación de los componentes, se inició el rearmado de los pétalos, incorporando largueros, costillas y refuerzos, tanto nuevos como recuperados. Según detallaron autoridades porteñas en un comunicado, las piezas se unen mediante bulones especiales, similares a los utilizados en aeronaves y componentes aeroespaciales, por su alta resistencia a la tracción y la fatiga, y por ofrecer un ensamblaje preciso que minimiza el riesgo de aflojamiento por vibraciones.

Otro de los pétalos en
Otro de los pétalos en reparación

Una vez concluidas las intervenciones sobre los dos pétalos y el pistilo en la planta de Baradero, las piezas serán trasladadas para su montaje final en la Plaza de las Naciones Unidas. A diferencia del traslado inicial, el regreso de los pétalos se realizará a través del río Paraná, en un operativo que se desarrollará en tres etapas a lo largo de tres días: transporte terrestre desde la planta al puerto de Baradero en carretones, traslado fluvial en barcazas hasta el puerto de la Ciudad, y finalmente transporte terrestre hasta el lugar de emplazamiento.

Este esquema logístico responde a las dimensiones y peso de las piezas, que dificultan un traslado extenso por vía terrestre. Una vez en la plaza, los pétalos serán montados en su posición original y se estima que para fines de octubre la Floralis Genérica volverá a su estructura original.

Temas Relacionados

Floralis GenéricaRestauraciónCiudad de Buenos AiresMinisterio de Espacio Público e Higiene UrbanaEduardo CatalanoIgnacio BaistrocchiRecoletaBaraderoPlaza de las Naciones UnidasRío Paraná

Últimas Noticias

La intendenta de Moreno habló sobre el cierre de campaña de Milei: “Me molesta tener que hacer cosas especiales por él”

El Presidente planea realizar un acto por la elección del 7 de septiembre en medio de crecientes tensiones, después de los incidentes y agresiones sufridos durante su caravana en Lomas de Zamora

La intendenta de Moreno habló

El sindicalismo kirchnerista presiona para liderar la nueva CGT y promueve un duro plan de acción

El metalúrgico Abel Furlán se convirtió en el gran crítico de la actual cúpula cegetista, busca ser el próximo jefe único de la central y se apoya en el poder de las regionales. Cuál es el programa que impulsa

El sindicalismo kirchnerista presiona para

Referentes del sector agroindustrial se reunieron en La Rioja para debatir sobre el futuro del sector

Durante el encuentro, el gobernador Ricardo Quintela destacó la necesidad de fortalecer el campo

Referentes del sector agroindustrial se

El PRO se prepara para la campaña porteña, entre el acuerdo con LLA y una etapa de reconfiguración

“Es un momento para decir por qué vamos juntos”, señaló un importante dirigente macrista. El aprendizaje que representó la dura derrota en mayo, Jorge Macri y la estrategia para no pintar de violeta a los candidatos propios

El PRO se prepara para

Piera Fernández, referente universitaria y candidata a diputada: “Hay una apuesta por voces nuevas dentro de la UCR”

La ex presidenta de la FUA acompaña a Martín Lousteau en la lista de Ciudadanos Unidos para la Cámara de Diputados. En diálogo con Infobae, analizó el antecedente con Lula Levy y el desafío de renovar el partido centenario

Piera Fernández, referente universitaria y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 10 mil personas

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

La intendenta de Moreno habló sobre el cierre de campaña de Milei: “Me molesta tener que hacer cosas especiales por él”

El sindicalismo kirchnerista presiona para liderar la nueva CGT y promueve un duro plan de acción

Receta de chipá con queso parmesano, rápida y fácil

¿Fin de la tasa 0% para la compra de autos 0 km?: las fábricas reducen la financiación aún con el riesgo de vender menos

INFOBAE AMÉRICA
El video de un nuevo

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular

La NASA desarrolla método para medir nieve desde el espacio y anticipar inundaciones

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

TELESHOW
Anita Espasandin celebró su primer

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina