Política

Francos expone en Diputados bajo presión por las denuncias de corrupción en la ANDIS y la crisis del fentanilo

El jefe de Gabinete dará su tercer informe de gestión en la Cámara baja. La oposición presentó más de 1.300 preguntas, pero sumará nuevos interrogantes sobre los recientes audios de Diego Spagnuolo

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Guardar
Guillermo Francos en la Cámara
Guillermo Francos en la Cámara de Diputados

En medio de una creciente tensión política, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá este miércoles ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder a más de 1.300 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición.

La sesión, que constituye su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024, estará marcada por el impacto del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las muertes asociadas al fentanilo contaminado y el caso de la criptomoneda $Libra.

El panorama para Francos se presenta especialmente complejo tras la difusión de audios en los que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revela la existencia de un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

Aunque las preguntas enviadas por escrito por los diputados no incluyeron este tema —ya que los audios se conocieron después del cierre del proceso de consultas—, desde la Casa Rosada descuentan que la oposición buscará arrinconar al funcionario con múltiples consultas sobre el tema, amparados en el protocolo que permite el intercambio directo durante la sesión.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo

La jornada se desarrollará bajo estrictas condiciones impuestas por Francos, quien ha dejado en claro que responderá a las preguntas “siempre y cuando la sesión se desarrolle en un marco de respeto”. El antecedente inmediato de su última presentación en el Senado, en junio de 2025, terminó con su salida abrupta del recinto tras ser tildado de “mentiroso” por la senadora Cristina López. Desde la Casa Rosada advierten que, de repetirse un clima hostil, el jefe de Gabinete podría abandonar nuevamente la sesión.

Pero la crisis en la ANDIS no es el único foco de conflicto que deberá sortear el jefe de Gabinete. La oposición también exigirá explicaciones por las muertes de casi un centenar de pacientes a causa del fentanilo contaminado, hecho que motivó un pedido de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, quien no tiene previsto asistir. Además, el caso $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en una denuncia por estafas con criptomonedas, será otro de los temas que concentrarán la atención de los legisladores.

Guillermo Francos entrando al recinto
Guillermo Francos entrando al recinto de la Cámara baja

Hasta el momento, pocas voces del oficialismo se han manifestado sobre las denuncias de coimas y sobre la crisis sanitaria. De hecho, ambas problemáticas motivaron la citación del ministro Lugones y del interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados este martes. Ninguno de los dos asistió a dar explicaciones.

La presencia de Francos responde a lo estipulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que exige la comparecencia del jefe de Gabinete de Ministros ante ambas cámaras para rendir cuentas sobre la marcha del Gobierno.

Los libertarios también anticipan que Francos deba enfrentar muchas preguntas sobre los recientes vetos presidenciales y sobre los decretos anulados por el Senado, que afectan medidas de ajuste como el cierre de organismos estatales y la reestructuración de entidades como el INTI, el INTA y el Instituto del Teatro. Según pudo saber Infobae, el jefe de Gabinete ratificará la decisión del Gobierno de judicializar el rechazo al veto de Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad, argumentando que la norma aprobada por la oposición viola el artículo 38 de la ley de administración pública al no especificar el origen de los fondos para financiar el aumento a los prestadores.

El temario de preguntas que deberá abordar Francos es amplio y además abarca áreas como economía, presupuesto, privatizaciones, energía, agricultura, salud pública, seguridad social, educación, derechos humanos y relaciones internacionales. Unión por la Patria encabeza el listado de bloques con mayor cantidad de consultas (787), seguido por la Unión Cívica Radical (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Entre los diputados más activos figuran Juan Marino (75 preguntas), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), todos del bloque kirchnerista.

El clima en la Cámara de Diputados se anticipa belicoso, con la atención puesta en la capacidad del oficialismo para responder a las acusaciones y en la reacción de Francos ante eventuales agravios. Especialmente a menos de dos semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

CongresoInforme de GestiónGuillermo FrancosDiputadosFentanilo contaminadoCoimasANDISDiscapacidad$LibraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Gabriela Cerruti analizó la gestión de Alberto Fernández: “Le quedó un poco grande el poder”

La ex funcionaria habló también sobre la denuncia por violencia de género contra Fabiola Yáñez. “Yo le creo a ella. No hablé nunca más con él después de eso”, aseguró

Gabriela Cerruti analizó la gestión

Martín Menem: “Todo indica que esta operación viene del lado del kirchnerismo”

El presidente de la Cámara de Diputados instó a la Justicia a investigar las denuncias por coimas en la ANDIS, reiteró que pone las “manos en el fuego” por su primo Lule y aseguró que Milei “no puede estar contestando ante cada bomba de humo”

Martín Menem: “Todo indica que

Francos cuestionó el trabajo de Spagnuolo y advirtió: “Nos vamos a atener a lo que la Justicia investigue”

El jefe de Gabinete apuntó contra la labor del ex titular de la ANDIS, involucrado en presuntas coimas. Además, habló sobre la “porosidad” en el sistema de beneficios sociales en la Argentina

Francos cuestionó el trabajo de

Una convocatoria del sindicalismo K desafía al sector mayoritario de la CGT y hay indicios de ruptura

Este miércoles habrá un asado de 150 líderes cegetistas en Ezeiza, como inicio de la elección de la nueva central obrera, mientras la dirigencia gremial kirchnerista organiza un encuentro paralelo en el PJ

Una convocatoria del sindicalismo K

Juan Manuel López: “Aunque el Gobierno arrase en las elecciones, los problemas de gestión y corrupción van a seguir existiendo”

El referente de la Coalición Cívica dijo que el modelo de gestión de Javier Milei está agotado, que el Gobierno atraviesa una etapa de fragilidad institucional y que la concentración de poder en su hermana no es viable

Juan Manuel López: “Aunque el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por las tensiones financieras, la

Por las tensiones financieras, la actividad económica ya muestra signos de freno y alertan sobre una caída pre electoral

El techo de la banda de flotación: ¿qué precio tiene que alcanzar el dólar para que el BCRA deba empezar a vender divisas?

Gabriela Cerruti analizó la gestión de Alberto Fernández: “Le quedó un poco grande el poder”

Imputaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

INFOBAE AMÉRICA
Le Corbusier, un visionario que

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje

The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas llega a las librerías colombianas

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

TELESHOW
Lali Espósito sorprendió en La

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”