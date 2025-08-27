Política

Espert se fue en la moto de un militante libertario tras el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El diputado y candidato nacional evacuó el lugar luego de que la comitiva sufriera agresiones de los militantes opositores. El Presidente y su hermana se fueron en otra camioneta

Espert evacuó en moto de Lomas de Zamora

La caravana que encabezó este miércoles Javier Milei en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, junto a Karina Milei y otros representantes de La Libertad Avanza, se vio frustrada repentinamente por un ataque de militantes de la oposición que obligó a la inmediata evacuación de toda la comitiva.

Una de las imágenes que retrató el desesperado despliegue para resguardar a los dirigentes tuvo como protagonista al candidato a diputado José Luis Espert, quien se marchó a bordo de una moto conducida por un seguidor libertario.

Entre los empujones, las corridas y las piedras que lanzaban los agresores, Espert, que estaba vestido de traje, logró subirse rápidamente en el vehículo del militante que le ofreció ayuda y se alejó del lugar.

En diálogo con TN, dio detalles de la secuencia: “En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”.

Y agregó: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el Presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta".

En este sentido, acusó al kirchnerismo de provocar estos ataques en plena campaña y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. “Lo acuso a él por lo que nos pasó”, dijo enfáticamente.

Asimismo, el candidato oficialista recordó que días atrás hubo varios jóvenes que terminaron internados en Junín como consecuencia de un hecho similar y aseguró que estos episodios están ocurriendo en “territorios kirchneristas”.

“Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a las difamaciones y a las operaciones. Este es el símbolo de la campaña. No nos van a amedrentar. Hay mucha gente que van a cambiar y vamos a seguir yendo a la PBA”, dijo Espert.

Y concluyó ante la prensa: “Quiero condenar el segundo acto de violencia, en el inicio de la campaña. Ya tenemos que condenar dos hechos de violencia en territorio kirchnerista. Si no tenemos en claro que acá hay un enemigo de la libertad que es el kirchnerismo, podemos llegar a equivocarnos”.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta.

Por los incidentes, dos personas fueron detenidas. Además, según consignaron fuentes policiales, por el momento habría un herido.

Ante la violenta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni se expresó a través de sus redes sociales y remarcó: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

En la misma línea se manifestó Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, quien se hizo eco del atque y escribió en su cuenta personal de X: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo. Nunca Más.”

